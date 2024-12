Nuova Hyundai Santa Fe Plug-in: costa di più, ma l'ecobonus...

Hyundai amplia l’offerta del big SUV Santa Fe, la cui quinta generazione è in vendita in Italia dall'estate con motorizzazione Full Hybrid, introducendo sul mercato la versione Plug-in Hybrid. Cosa cambia? Cambiano le specifiche tecniche e cambia il prezzo. Ma una cosa di nome ecobonus, almeno fino a fine 2024, corre in suo soccorso. Prima, alcune cifre chiave.

IL MOTORE Sempre configurabile in versione 5 o 7 posti, nuova Santa Fe Plug-in Hybrid adotta come la Full Hybrid il motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, ma lo abbina a un motore elettrico da 98 CV alimentato da una batteria di trazione da 13,8 kWh. Per una potenza massima di sistema di 253 CV, una coppia di 367 Nm, la trazione integrale 4WD HTRAC e un’autonomia 100% elettrica fino a 54 km nel ciclo medio combinato WLTP selezionando la modalità di guida EV. Batteria quasi scarica? Niente panico, consumi sempre sotto controllo grazie al passaggio automatico alla modalità di guida ibrida, che impedisce alla batteria di scaricarsi completamente.

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid, ordini aperti

ENTRY LEVEL Nuova Santa Fe Plug-in Hybrid 4WD in vendita dunque da dicembre 2024 a partire da 55.800 euro, che è il prezzo di listino dell'allestimento Business, studiato ad hoc per flotte aziendali e professionisti, ma adatto anche ai privati grazie a una dotazione che include, tra le altre cose, cerchi in lega da 18”, fari anteriori e posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, barre portatutto sul tetto, clima bizona, Smart Key, sedili anteriori riscaldati e volante in pelle riscaldato. Il prezzo è superiore ai 49.600 euro di Santa Fe Full Hybrid, ma grazie a ecobonus statale di seconda fascia, per il quale i fondi sono ancora abbondanti, sconto minimo 4.000 euro (no rottamazione), sconto massimo -10.000 euro (con rottamazione usato Euro 2 e Isee inferiore a 30.000 euro). Con finanziamento “Hyundai Plus”, rate da 329 euro al mese per 35 mesi, a fronte di un anticipo di 5.340 euro.

Nuova Hyundai Santa Fe, gli interni della top di gamma XClass

NON PLUS ULTRA Al top della gamma l’allestimento XClass, da 57.700 euro. La XClass aggiunge soprattutto i cerchi in lega da 20”, fari anteriori Full LED Wide Projection, vetri posteriori oscurati, quadro strumenti ad alta definizione da 12.3'', sedili in pelle (anteriori elettrici riscaldati e ventilati, posteriori riscaldabili), luce ambiente e finiture premium. Per chi cerca il massimo, è infine disponibile il pacchetto opzionale “Calligraphy Pack”: dettagli in nero lucido, cerchi da 20’’ neri con disegno dedicato, sedili in pelle nappa, sedili anteriori relaxation con funzione memory, volante con regolazione elettrica, Premium Sound System Bose a 8 canali con woofer e amplificatore, Head-Up Display, doppio caricatore wireless anteriore e Cassetto UV-C.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/12/2024