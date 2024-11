Retromarcia sul touchscreen, se pure Hyundai torna ai tasti fisici

Pulsanti fisici o ''no pulsanti fisici'', questo è il problema. Sì, perché l'evoluzione tecnologica sta portando sempre più spesso, nelle auto moderne, alla scomparsa dei pulsanti ''meccanici'' (soprattutto per quel che riguarda i comandi del ''clima'' e dintorni), a vantaggio di un design più pulito, minimal e lineare. E non c'è dubbio che, da un punto di vista estetico, grazie anche all'avanzare di sistemi di infotainment con schermi touchscreen sempre più grandi (un po' come è accaduto negli ultimi 10 anni con le tv) a dominare la plancia della vettura, tutto è più bello. Ma...

I PRO E I CONTRO Ma non è tutto oro quel che luccica. E lo sa bene Hyundai, che ha ammesso di aver commesso un errore puntando tutto sul touchscreen, come tra l'altro hanno fatto tendenzialmente tutti i brand automotive. Secondo quanto riporta CarScoops, e non c'è tanto da meravigliarsi, negli USA i clienti si sarebbero lamentati per la mancanza di pulsanti fisici. Perché se è vero che con l'auto ferma, tutto sommato, sebbene non sia immediato, non è troppo complicato gestire un display e accedere a tutte le funzioni del caso, è vero anche che durante la guida le cose cambiano decisamente: quando gli occhi sono sulla strada, allungare una mano e gestire un pulsante o una rotellina, piuttosto che barcamenarsi su un display, è sicuramente più semplice e anche più sicuro. Prima a fare un passo indietro fu Honda. Poi a recitare il mea culpa fu Volkswagen. Poi arrivarono i test Euro NCAP. Chi il prossimo a ingranare la retro?

GUIDA AUTONOMA Nel frattempo Hyundai, tenute giocoforza in considerazione le opinioni dei propri clienti americani, ha invertito la rotta e sta puntando sull'utilizzo di pulsanti, come si evince dalla rinnovata Ioniq 5 (qui la nostra prova della versione N). Un'altra considerazione da fare è che quando le auto godranno di sistemi di assistenza alla guida più avanzati (insomma quando, e se, le auto guideranno da sole) e soprattutto quando l'utilizzo di comandi vocali sarà dominante nella gestione di tutti i sistemi presenti nell'abitacolo, probabilmente si potrà assistere alla scomparsa dei pulsanti fisici. A quel punto, una scomparsa ben più digeribile.

