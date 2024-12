Giulio Marc D'Alberton a capo del Dipartimento PR & Events di Hyundai Italia

Aria di novità nel team comunicazione di Hyundai Italia, che annuncia la nomina di Giulio Marc D'Alberton, 49 anni, come capo del Dipartimento PR & Events. Il manager entra così a far parte del team di manager italiani del colosso asiatico dopo numerose esperienze nel settore della comunicazione automotive. Forte dei suoi precedenti incarichi in questo settore, Giulio guiderà il nuovo dipartimento riportando direttamente a Francesco Calcara, Presidente e CEO Hyundai Italia. Il nuovo entrato avrà il compito di accelerare la crescita del brand e la sua percezione nel mercato italiano alla guida di quello che è un nuovo dipartimento per l’azienda. Laureato in Economia e Commercio con Master di specializzazione nell’automotive, Giulio Marc D’Alberton, come accennato, ha ricoperto diverse posizioni in ambito Marketing, Sales, Business dell’usato e Comunicazione in primari gruppi automobilistici come Toyota, PSA, Stellantis e Renault. Riportando direttamente a Francesco Calcara, il nuovo capo del Dipartimento PR & Events si occuperà di implementare la strategia di pubbliche relazioni del brand come capo dell’Ufficio Stampa nel Paese, e di sviluppare eventi sul territorio con il supporto di Davide Bagno, che mantiene il ruolo di PR & Communication Expert.

Hyundai Italia: l'ultimo arrivato della casa coreana è il SUV elettrico Ioniq 9LE PAROLE DEL PRESIDENTE HYUNDAI ITALIA Francesco Calcara accoglie con queste parole il nuovo arrivato: “Diamo un caloroso benvenuto a Giulio nella squadra italiana di Hyundai”. In un periodo di grandi cambiamenti e sfide per l’industria automobilistica, sappiamo di avere le carte in regola per continuare a crescere e cogliere tutte le opportunità che si presenteranno anche grazie a un rinnovato impegno nella comunicazione. E prosegue: ''Sono sicuro che Giulio, grazie a una consolidata esperienza nelle PR e una grande passione per l’automotive, ci aiuterà a trasmettere al pubblico italiano i nostri valori, quelli dei nostri prodotti e del futuro a cui aspiriamo, portando a maggiori riconoscibilità e apprezzamento del brand”.

Pubblicato da La redazione, 03/12/2024