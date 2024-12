Record mondiale per Hyundai Ioniq 5: supera il maggiore dislivello per un veicolo elettrico

La Hyundai Ioniq 5 ha messo a referto un nuovo Guinness World Record per il più grande dislivello percorso da un veicolo elettrico. L'impresa è stata organizzata da Hyundai Motor India e ha visto il crossover EV scendere per la bellezza di 5.802 metri.

Record Hyundai Ioniq 5: battuto il record BEV del maggior dislivello percorso con 5.802 metri

HYUNDAI IONIQ 5 DAI MONTI A SOTTO IL MARE

Il viaggio è iniziato nel punto più alto dell’India percorribile in automobile, Umling La a Leh Ladakh, che si trova a 5.799 metri sopra il livello del mare. Nelle due settimane successive, l'auto ha viaggiato fino a Kuttanad, Kerala, che si trova a tre metri sotto il livello del mare, portando a termine l’impresa tra i due punti estremi.

PERCORSI QUASI 5.000 KM

In quei 14 giorni, la Ioniq 5 ha percorso 4.900 km sopportando ''percorsi difficili e condizioni climatiche estreme'' e più sessioni di ricarica.

Record Hyundai Ioniq 5: percorsi 4.900 km su strade molto difficili

PER LEI DIECI RICARICHE DI ELETTRICITÀ

Hyundai è stata piuttosto avara di informazioni sulla questione approvvigionamento di elettricità, ma la Ioniq 5 ha un'autonomia stimata WLTP che supera di molto i 500 km con la batteria da 77,4 kWh, quella presumibilmente usata per il record. Ciò suggerisce che l'auto avrebbe richiesto dieci ricariche per raggiungere il primato, anche se il numero effettivo potrebbe essere più alto.

Record Hyundai Ioniq 5: scesa a -3 metri s.l.m. con dieci ricariche alle colonnine

HYUNDAI ORGOGLIOSA DEL RECORD DI IONIQ 5

In una dichiarazione, il direttore generale di Hyundai Motor India Unsoo Kim ha affermato: ''Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere la Hyundai Ioniq 5 creare la storia ottenendo il Guinness World Record per il più grande cambiamento di altitudine ottenuto da un'auto elettrica. Questo risultato è una testimonianza dell'impegno incrollabile di Hyundai per l'innovazione, l'eccellenza tecnologica e la sostenibilità''. Ha aggiunto: ''Le prestazioni della Ioniq 5 in condizioni così estreme riflettono la sua abilità ingegneristica e la sua robustezza''.

Record Hyundai Ioniq 5: il veicolo elettrico esponente del progresso e della transizione

IL GUINNESS WORLD RECORD IN PILLOLE

Punto di partenza: 5.799 metri s.l.m.

Punto di arrivo: -3 metri s.l.m.

Dislivello: 5.802 metri

Distanza percorsa: 4.900 km

Numero di ricariche: 10

UNA HYUNDAI IONIQ 5 SPECIALE

Hyundai non ha detto molto sulla vettura speciale da Guinness World Record, ma l’impresa della Ioniq 5 è un messaggio importante sulle capacità dei veicoli elettrici di affrontare le sfide più estreme. Il mix di innovazione, ingegneria avanzata e sostenibilità rende questo crossover un rappresentante del progresso nella mobilità elettrica.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/12/2024