Hyundai e il primo display olografico al mondo: ecco quando esce

La divisione Smart Mobility di Hyundai svela al CES 2025 uno schermo che rivoluziona l'esperienza di guida. Vuoi sapere come?

Schermi, che passione. Hyundai Mobis svela al CES 2025 di Las Vegas quello che viene definito il primo Holographic Windshield Display al mondo.

Parliamo di un display olografico, tecnologia sviluppata dalla divisione Smart Mobility di Hyundai che punta a ''rivoluzionare l'esperienza di guida grazie a una combinazione di sicurezza, intrattenimento e connettività''. Una soluzione simile a quella presentata da BMW, sempre al CES (qui il nostro articolo). Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Il sistema si basa su un triplo head-up display che copre l'intera larghezza del parabrezza. Per il conducente, due display proiettano informazioni essenziali come indicazioni stradali, avvisi di sicurezza e contenuti diinfotainment.

Per il passeggero anteriore, un terzo display consente invece di utilizzare funzioni come il mirroring di contenuti video o il gaming, il tutto senza essere visibile agli altri occupanti.

Quando esce?

Grazie a una speciale pellicola ottica, il sistema offre un'ampiavisualizzazione delle informazioni senza compromettere la visibilità della strada.

Ah, Hyundai Mobis ha fatto sapere che questa tecnologia entrerà in produzione di massa entro il 2027.

Display olografico di Hyundai

Non solo il dispay olografico. Hyundai Mobis presenta al CES altre due innovazioni che puntano a migliorare la sicurezza e il comfort dei veicoli.

Illuminotecnica

La prima riguarda un sistema di illuminazione interna intelligente e adattiva, che offre fino a 32 modalità di illuminazione in grado di adattarsi ai ritmi biologici, alle condizioni di salute e all’ambiente circostante; la luce interna delle portiere cambia colore, da verde ad arancione e infine rosso, per avvisare il conducente di eventuali ostacoli prima di aprire la portiera.

Vibrazioni positive

La seconda si chiama M.Brain ed è una tecnologia che analizza le onde cerebrali del conducente grazie a un auricolare, rilevando stress, disattenzione o sonnolenza. In caso di necessità, il sistema può far vibrare i sedili, modificare l'illuminazione interna o riprodurre musica più energica per mantenere il conducente vigile.

Con queste innovazioni, Hyundai Mobis dimostra dunque il suo impegno nel creare veicoli sempre più sicuri e tecnologicamente avanzati. L'obiettivo? Per citare il Costruttore, ''offrire un'esperienza di guida personalizzata, sicura e coinvolgente, proiettata verso la mobilità del futuro''.

Pubblicato da Francesco Irace, 10/01/2025