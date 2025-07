Stellantis rilancia SRT: torna l’icona americana della performance

Il marchio SRT - quello della Viper, per capirci - è ufficialmente tornato. Dopo un lungo periodo di silenzio, Stellantis annuncia la rinascita della sua divisione sportiva storica chiamata Street and Racing Technology, pronta a sfornare nuovi bolidi ad alte prestazioni firmati Dodge, Jeep, Ram e Chrysler.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye, una tranquilla berlina da 797 CV

Tim Kuniskis al comando

A guidare questa rinascita sarà Tim Kuniskis, CEO di Ram e ora anche capo dei brand americani del gruppo Stellantis. Un nome che gli appassionati conoscono bene: è l’uomo dietro il successo recente di Dodge e delle Hellcat.

“Rimettiamo insieme la band” ha detto Kuniskis. “SRT era un tassello mancante nella nuova strategia prodotto. Ora vogliamo portare le prestazioni a un livello mai visto prima, selezionando i migliori ingegneri per creare un team all’altezza del nome SRT.”

''È tempo di fare di nuovo rumore'', dice Tim Kuniskis di SRT. E pure fumo, pare

Il ritorno dell’anima V8

Sebbene Stellantis non abbia ancora rivelato i modelli che porteranno il badge SRT, i segnali sono chiari: nel video condiviso su YouTube si sente un sound da V8: accenni al ritorno del motore Hemi e un teaser che recita “it’s time to get loud again”. Tutto fa pensare a una nuova generazione di muscle car votate al burnout, in pieno stile Hellcat.

Attualmente, l’unico modello SRT in listino è il Dodge Durango SRT Hellcat, SUV da 710 CV prodotto in tiratura limitata dal 2020. Ma le ambizioni sono decisamente più ampie.

Dodge Durango SRT Hellcat, il SUV da 710 CV

Strada e pista: prestazioni a tutto tondo

Stando a Stellantis, i futuri modelli SRT “alzeranno i limiti di potenza, aerodinamica, dinamica di guida e tecnologia”, sia su strada che in pista. Un messaggio chiaro per tutti gli appassionati di performance made in USA.

Non è ancora noto quando vedremo il primo nuovo modello SRT, ma visti i tempi rapidi con cui Kuniskis ha riformato Ram, non è escluso un debutto già entro fine 2025.

Il famoso motore V8 Hemi potrebbe tornare in pista con il ritorno di SRT

Parola d’ordine: emozione

Il CEO di Stellantis North America, Antonio Filosa, ha confermato il pieno supporto all’iniziativa: “Connettersi con il cliente e offrirgli ciò che desidera è fondamentale. Tim ha dimostrato di saper costruire brand che parlano al cuore delle persone. Useremo la sua energia e il suo spirito competitivo per rilanciare tutte le nostre attività.”

Scopri di più nella nostra video prova in pista della SRT Viper.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/07/2025