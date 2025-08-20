Ecco Opel Corsa GSE: la concept è reale, la guida è solo virtuale

Quella sigla richiama alla mente Corsa GSi, ma a differenza della cara, vecchia, Corsa ad iniezione, Corsa GSE (100% elettrica) non è un'auto di serie. Né è una concept destinata a trasformarsi in modello di serie nel futuro. Non in una veste simile, almeno.

Come suggerisce il nome per esteso, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è semmai un prototipo (reale) destinato a una carriera digitale.

La showcar fisica fa il suo debutto all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera l'8 settembre, mentre la controfigura virtuale scenderà in pista su Playstation 4 e Playstation 5, nel gioco Gran Turismo 7, in uscita in autunno.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: su Playstation, dall'autunno

La prima, vera, Opel GSE, cioè la prima Opel elettrica high performance per le vendite, sarà Opel Mokka GSE, della quale già circolano i muletti. Opel Corsa GSE è solo un esercizio di tecnologia e design. Ma è un esercizio svolto a regola d'arte.

Corsa GSE Concept: che numeri!

Stante la natura phygital del concept, le caratteristiche tecniche assumono un significato più che altro simbolico. Comunque:

due motori elettrici , uno per asse, da 350 kW (476 CV) ciascuno, per una potenza combinata di 588 kW ( 800 CV );



, uno per asse, da 350 kW (476 CV) ciascuno, per una potenza combinata di 588 kW ( ); trazione integrale permanente che - spiega il Fulmine - ''migliora l'aderenza, la maneggevolezza e la stabilità complessiva del veicolo'';



accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,0 secondi , velocità massima di 320 km/h ;



, velocità massima di ; funzione boost che eroga 59 kW ( 80 CV ) aggiuntivi per un massimo di 4 secondi e che, quando completamente scarica, si rigenera completamente in 80 secondi;



che eroga 59 kW ( ) aggiuntivi per un massimo di e che, quando completamente scarica, si rigenera completamente in 80 secondi; un peso complessivo di soli 1.170 kg, nonostante la batteria da 82 kWh, grazie all'impiego di materiali leggeri.



Corsa GSE Vision Gran Turismo: 800 CV e 2,0 secondi sullo ''0-100''

Ben si comprende come quelli sopra elencati siano valori lontani, da quelli che esprimerà una ipotetica Opel Corsa GSE per il pubblico. Ma su Gran Turismo 7, gli 800 CV del suo schema bimotore li potrai assaporare molto presto.

Un Blitz nel futuro: il design

Prestazioni esaltanti si sposano con un aspetto muscoloso e dai dettagli inediti, per i canoni Opel.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: il frontale

La concept ha un'impronta a terra simile alla Opel Corsa comune, ma è più bassa e assai più larga.

All'anteriore, nuova e slanciata versione del classico Opel Vizor, con Blitz rigorosamente illuminato.

In coda, ecco la caratteristica luce di stop a forma di bussola, combinata con la scritta ''OPEL'' in grassetto.

Corsa GSE e il caratteristico posteriore ''a bussola''

Gli indicatori di direzione sono nascosti nei parafanghi, mentre elementi triangolari troncati ispirati a veicoli sportivi storici e iconici come la Opel Manta 400 da rally compaiono su cerchi, spoiler al tetto e gabbia di sicurezza.

La carrozzeria è in bianco perla, il cofano, lo spoiler e il diffusore brillano in un giallo intenso, il tetto e i parafanghi anteriori sono neri.

Gli pneumatici anteriori Goodyear montano cerchi da 21 pollici neri e gialli. Quelli posteriori, cerchi da 22 pollici bianchi e gialli.

A mantenere il contatto con la strada e a migliorare ulteriormente la maneggevolezza, provvedono gli ammortizzatori Bilstein.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: livrea bianco-giallo-nera

Massima attenzione all'aerodinamica: alette davanti ai parafanghi anteriori e posteriori, cerchi aerodinamici, diffusore e spoiler attivi contribuiscono ad aumentare o diminuire la deportanza, a seconda della situazione di guida.

Dsintossicazione

All'interno, la parola d'ordine è sempre detox.

Interni racing e minimalisti

Presa posizione sul sedile sportivo in nero e giallo brillante, con cinture di sicurezza a sei punti, il guidatore impugna un elegante volante che offre una visuale libera delle informazioni più importanti, proiettate sull'head-up display.

Sensori ultra-semsibili: quando un veicolo entra nell'angolo cieco, un avviso appare tramite i tessuti illuminati che ricoprono il cruscotto e gli inserti porta.

Il volante è basso ed ergonomico

Visionaria, passionaria

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo attinge alle solide radici motorsport di Opel e le combina con l'iconico nome Corsa, offrendo allo stesso tempo ''un'anticipazione delle future generazioni di modelli sportivi GSE''.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: solo per videogiochi. Per ora

Nell'attesa di una Corsa GSE per tutti (o quasi), appuntamento con la Corsa GSE per videogiocatori a Monaco a settembre.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/08/2025