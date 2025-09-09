Questa è Hyundai Ioniq 3 un istante prima di venire al mondo

Dì la verità, non ti dispiacerebbe affatto presentarti al primo appuntamento con un'automobilina come quella delle foto, che si chiama Hyundai Three.

La brutta notizia è che la macchinina in foto è solo una showcar. La notizia buona è che dalla showcar deriverà un'auto di serie, che si chiama Hyundai Ioniq 3. Le probabilità che ci stiamo sbagliando sono infinitesimali.

Le vere domande sono quando, e soprattutto come, Concept Three, stellina dello spazio Hyundai all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, trasformerà se stessa in Ioniq 3.

Al primo quesito, la risposta è - con ottime chanche - la primavera del 2026. Non manca molto, quindi.

Concept Three: elettrica, compatta, futuristica

Al quesito numero due, poiché non disponiamo di bacchette magiche, ci affideremo all'esperienza.

Una EV dai nervi d'acciaio

Hyundai Concept Three è essenzialmente il prototipo di una berlina compatta full electric (una volta tanto, non un SUV) destinata a sistemarsi a metà strada tra Hyundai Inster e Hyundai Kona.

Hyundai Concept Three, antipasto di Ioniq 3

In 4 metri e 28 di lunghezza esprime un design sportivo, tagliente, metallico. Al netto di cristalli e cerchi in lega di colore giallo, calandra animata e altoparlanti al posto dei ''tubi di scarico'' (mettici anche lo spoiler posteriore), ci auguriamo che gli esterni della vettura di produzione, nell'insieme, siano mantenuti quasi uguali.

Sei troppo avanti

Inevitabilmente meno futuristico, di Hyundai Ioniq 3, sarà l'interno. Che su Concept Three consiste di una cellula minimalista con volante ellittico, sedili a guscio, tunnel centrale tubolare e soprattutto due coppie di quattro ''quadratini'', in luogo dei display tradizionali.

Hyundai Concept Three, gli interni

I quadratini ricordano i widjet modulari degli smartphone. Con la differenza che non sono icone digitali: sono fatti di materia fisica (ecosostenibile), puoi toccarli con mano e personalizzarli (forse, anche smontarli).

Non manca l'assistente virtuale: è Mr Pix, che prende il nome dal registro pixelato del volante, della pedaliera, dei fari anteriori e posteriori, insomma un po' di tutto.

Hyundai Concept Three: notare i ''widjet'' modulari

Appuntamento all'anno prossimo, nella speranza che la transizione a Hyundai Ioniq 3 non sia traumatica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/09/2025