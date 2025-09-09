Concept car

Questa è Hyundai Ioniq 3 un istante prima di venire al mondo

Avatar di Lorenzo Centenari, il 09/09/25

1 ora fa - In anteprima ad IAA Mobility, Concept Three anticipa la EV compatta

In anteprima ad IAA Mobility, Concept Three anticipa una EV più compatta di Kona e più grande di Inster, in vendita dal 2026
Benvenuto nello Speciale IAA MOBILITY 2025, composto da 19 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario IAA MOBILITY 2025 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

Dì la verità, non ti dispiacerebbe affatto presentarti al primo appuntamento con un'automobilina come quella delle foto, che si chiama Hyundai Three.

La brutta notizia è che la macchinina in foto è solo una showcar. La notizia buona è che dalla showcar deriverà un'auto di serie, che si chiama Hyundai Ioniq 3. Le probabilità che ci stiamo sbagliando sono infinitesimali. 

Le vere domande sono quando, e soprattutto come, Concept Three, stellina dello spazio Hyundai all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, trasformerà se stessa in Ioniq 3.

Al primo quesito, la risposta è - con ottime chanche - la primavera del 2026. Non manca molto, quindi.

Concept Three: elettrica, compatta, futuristica

Al quesito numero due, poiché non disponiamo di bacchette magiche, ci affideremo all'esperienza.

Una EV dai nervi d'acciaio

Hyundai Concept Three è essenzialmente il prototipo di una berlina compatta full electric (una volta tanto, non un SUV) destinata a sistemarsi a metà strada tra Hyundai Inster e Hyundai Kona.

Hyundai Concept Three, antipasto di Ioniq 3

In 4 metri e 28 di lunghezza esprime un design sportivo, tagliente, metallico. Al netto di cristalli e cerchi in lega di colore giallo, calandra animata e altoparlanti al posto dei ''tubi di scarico'' (mettici anche lo spoiler posteriore), ci auguriamo che gli esterni della vettura di produzione, nell'insieme, siano mantenuti quasi uguali. 

Sei troppo avanti

Inevitabilmente meno futuristico, di Hyundai Ioniq 3, sarà l'interno. Che su Concept Three consiste di una cellula minimalista con volante ellittico, sedili a guscio, tunnel centrale tubolare e soprattutto due coppie di quattro ''quadratini'', in luogo dei display tradizionali. 

Hyundai Concept Three, gli interni

I quadratini ricordano i widjet modulari degli smartphone. Con la differenza che non sono icone digitali: sono fatti di materia fisica (ecosostenibile), puoi toccarli con mano e personalizzarli (forse, anche smontarli). 

Non manca l'assistente virtuale: è Mr Pix, che prende il nome dal registro pixelato del volante, della pedaliera, dei fari anteriori e posteriori, insomma un po' di tutto.

Hyundai Concept Three: notare i ''widjet'' modulari

Appuntamento all'anno prossimo, nella speranza che la transizione a Hyundai Ioniq 3 non sia traumatica. 

VEDI ANCHE
Hyundai i20 N Line Carbon: edizione limitata di 500 esemplari
Hyundai i20 N Line Carbon: 500 esemplari celebrano il marchio sportivo N
Hyundai Kona 2026: motori, allestimenti e prezzi al configuratore
A benzina o Hybrid (o EV)? Hyundai Kona MY26, come comprarla e perché
Hyundai Ioniq 3: il teaser del Concept Three che l'anticipa
Hyundai Concept Three: ecco il teaser che anticipa la futura Ioniq 3
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/09/2025
Tags
hyundaiconcept carauto elettricaiaa mobility 2025
Gallery
    Logo Hyundai
    Hyundai
    iaa mobility 2025