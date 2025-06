Nuova Hyundai Inster Cross: prova della citycar EV che strizza l'occhio all'outdoor

Hyundai lancia Inster Cross, compatta elettrica "a ruote alte" pensata per la città e per le piccole avventure quotidiane. L'abbiamo provata, vi diciamo come va

Con la Inster, Hyundai è entrata nel segmento delle citycar elettriche con un’auto fresca, tecnologica e piacevole da guidare, ben centrata sul suo obiettivo di mobilità urbana, ma non solo (guarda la prova video di Hyundai Inster).

Nuova Hyundai Inster: il leggero fuoristrada è alla sua portata

Nel corso della presentazione di qualche mese fa, la casa coreana aveva “spoilerato” l’arrivo di un modello ancora più ''stiloso'', con un occhio di riguardo all’avventura. Si chiama Inster Cross, (leggi le prime info su Hyundai Inster Cross) ed è arrivato il momento del suo debutto.

Hyundai Inster Cross: un po' citycar e un po' offorad

Sostanzialmente, la Inster Cross lascia invariate le caratteristiche tecniche rispetto al modello standard, anche se viene presentato come un modello inedito che non esisteva nella gamma, semmai alza l’asticella della personalità con un vestito più avventuroso. Allo stile super contemporaneo del modello originale con linee audaci e fari dai piacevoli giochi di luce Pixel LED, aggiunge:

paraurti off-road

protezioni per non rovinare la carrozzeria in parcheggio o fuoristrada

minigonne speciali

cerchi in lega da 17” design esclusivo

Nuova Hyundai Inster: la versione con la vasca portapacchi opzionale sul tetto

Hyundai Inster Cross: portapacchi e... materasso

Il look da giungla urbana è sottolineato dalla vasca portapacchi, un optional che va a vantaggio della praticità poiche potete caricare fino a 100 kg. Infatti, nei suoi 3,85 metri di lunghezza, la Inster Cross offre una buona abitabilità per quattro passeggeri, il baule è modulabile grazie ai sedili posteriori scorrevoli e la capacità è di 280/1.059 litri.

Come dire: abbastanza bene con i sedili in posizione, meglio se reclinate gli schienali posteriori. Ancora meglio se tirate giù anche quelli anteriori. Pensate che in questo modo potete addirittura srotolare un materasso matrimoniale e sistemarlo in abitacolo per gradevoli nottate en plein air, o quasi.

Nuova Hyundai Inster Cross: il versatile bagagliaio da 280/1.059 litri

In abitacolo troviamo robusti rivestimenti in tessuto grigio confezionati con materiali ecosostenibili abbinati a finiture giallo lime, che danno un tocco in più di carattere rispetto alla Inster normale. La plancia è identica, con i due display da 10,25” per quadro strumenti e infotainment.

Uguale è anche il sistema multimediale; quindi, largo alla connettività web con aggiornamenti Over-the-Air, i servizi telematici BlueLink per gestire viaggi e auto anche da remoto con l’app per smartphone, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, comandi vocali e retrocamera.

Nuova Hyundai Inster Cross: l'abitacolo con rivestimenti ecosostenibili e due display da 10,25''

Hyundai Inster Cross: navigazione e sicurezza sono si serie

Il navigatore è di serie così come i dispositivi di sicurezza Hyundai Smart Sense, che possono essere integrati con il Safety Pack per raggiungere il livello 2 della guida semi-autonoma.

Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza max 115 CV Coppia max 147 Nm Velocità max e 0-100 km/h 150 km/h e 10,6 sec. Batteria - ricarica 49 kWh - 10-80% in 30 min CC 120 kW Dimensioni - bagagliaio 3,85 x 1,61 x 1,61 metri - 280/1.059 litri Peso 1.433 kg Autonomia combinata WLTP 360 km (491 km ciclo urbano) Prezzo da 29.650 euro

Insomma, un pacchetto completo che mette in chiaro come la Inster Cross sia una citycar – o citySUV – completa che promette un bel piacere di guida.

E, come la versione standard, anche lei offre una buona guidabilità grazie a motore vivace e reazioni sicure. Sotto al cofano abbiamo 115 CV e 147 Nm di coppia massima per una punta velocistica di 150 km/h, più che sufficienti per viaggiare fuori città intorno ai 110/120 orari senza un consumo eccessivo di energia, che comunque resta intorno ai 15-16 kWh/100 km.

L'autonomia dichiarata è di 360 km, che diventano 491 km in ambito urbano, ma se scegliete il portapacchi da tetto cala a 293 km. A onor del vero, la riduzione è calcolata nel ciclo combinato WLTP che comprende veloci tratti autostradali dove la grande vasca peggiora sensibilmente l'aerodinamica.

Nuova Hyundai Inster Cross: agile su strada e con consumi di circa 15-16 kWh/100 km

Hyundai Inster Cross: il traffico non le fa paura

Ma è tornando nel traffico che la Inster Cross mostra le sue doti migliori. Scatta veloce dal semaforo allunga con discreta verve ed è agile tra le macchine oppure per un parcheggio. La batteria da 49 kWh si ricarica in corrente alternata a 11 kW in 4,5 ore oppure dal 10% all’80% in corrente continua a 120 kW in mezz’ora, una buona notizia per chi deve tagliare i tempi di attesa alle colonnine.

Nuova Hyundai Inster Cross: quattro Drive Modes, paddles al volante e funzione one-pedal

Hyundai Inster Cross: c’è anche la funzione One Pedal

Le quattro modalità di guida selezionabili la rendono più risparmiosa oppure vivace. I paddles al volante per regolare l'azione della frenata rigenerativa e la funzione one pedal per rallentare l’auto fino a fermarla, ottimizzano l’efficienza della batteria e contribuiscono a incrementare la percorrenza.

Bello guidare questa Hyundai Inster Cross: la vedo bene come seconda macchina di famiglia per tutti gli spostamenti quotidiani e con un ottimo rendimento complessivo.

Nuova Hyundai Inster Cross: convince anche per il buon comfort complessivo

Hyundai Inster Cross: efficiente se usata bene

A patto di avere quella predisposizione che le elettriche richiedono, cioè guidare con una certa delicatezza sull’acceleratore, non tirare il collo al motore e ragionare in un’ottica di rifornimento d’energia che dilata i tempi. Ma con un uso coerente, dovrete mettere in conto un ''pit-stop'' ogni tre/quattro giorni. Superate queste variabili, il gioco è fatto, la Inster Cross diventa un’alleata per gli spostamenti quotidiani.

Nuova Hyundai Inster Cross: una sola versione e optional che aggiungono elementi di qualità

Lato prezzo, tallone d’Achille delle elettriche, anche qui siamo su livelli elevati per una citycar, con un listino che attacca a 29.650 euro (qui listini e configuratore Hyundai). Tuttavia, consiglio l’aggiunta di qualche optional come il Safety Pack o il portapacchi da tetto o il Plus Pack con pompa di calore e pre-condizionamento della batteria per un migliore rendimento complessivo lato ricarica e consumi. Per ''ammorbidire'' un po' l'impatto sul portafoglio, Hyundai prevede una interessante formula finanziaria (foto sopra).

Infine, porte aperte dei concessionari il 7 e 8 giugno per conoscere da vicino la nuova Hyundai Inster Cross. Voi farete un salto per vederla da vicino? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/06/2025