Hyundai Nexo 2025: il SUV a idrogeno cambia volto ed evolve la tecnologia

La nuova Hyundai Nexo sarà sempre fuel cell e arriverà verso la fine del 2025 con uno stile più spigoloso, più spazio in abitacolo e tecnologia evoluta

Il SUV Hyundai Nexo (guarda la prova video di Hyundai Nexo 2021) è stato presentato per la prima volta nel 2018 e rappresenta una delle rare proposte di SUV a idrogeno disponibili sul mercato. Con l’arrivo del modello 2025, presentato in anteprima al Seoul Mobility Show(qui il sito ufficiale della rassegna coreana), lo sport utility coreano si rinnova profondamente mantenendo però inalterata la sua impostazione tecnica basata sulla tecnologia fuel cell.

Hyundai Nexo 2025: il SUV fuel cell coreano rinnova look e tecnologia

L’idrogeno, pur non essendo ancora largamente diffuso come carburante alternativo, viene trasformato in energia elettrica attraverso una reazione chimica con l’ossigeno, alimentando un motore elettrico.

Hyundai Nexo 2025 promette oltre 700 km di autonomia

Il nuovo SUV Nexo promette un’autonomia superiore ai 700 km grazie a un pieno di idrogeno che richiede solo cinque minuti. La potenza complessiva raggiunge ora i 258 CV, permettendo al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Il serbatoio, ampliato a 6,69 kg, è stato progettato per massimizzare l’autonomia senza compromettere lo spazio interno.

Hyundai Nexo 2025: un dettaglio del nuovo frontale con linee più spigolose

Dal punto di vista estetico, la Nexo adotta un design più squadrato, ispirato al concept Initium. Le dimensioni sono cresciute: 475 cm di lunghezza, 186 cm di larghezza e 161 cm di altezza, con un passo di 279 cm.

L’impatto visivo è reso ancora più caratteristico dalle luci a LED a quattro punti luminosi Four Dot Lamps.

All’interno, l’abitacolo è stato ripensato per offrire maggiore comfort e funzionalità. Spiccano:

Un display curvo con due schermi da 12,3 pollici

Specchietti laterali digitali opzionali

Una consolle centrale a isola con ampio spazio di archiviazione

Sedili anteriori con schienali sottili e posteriori ventilati

Capacità di carico fino a 993 litri

L’aumento delle dimensioni esterne si traduce in un abitacolo più spazioso, pensato sia per l’utilizzo quotidiano sia per il tempo libero.

Hyundai Nexo 2025: l'abitacolo più spazioso, meglio rifinito e con plancia digitale

Il nuovo SUV coreano (qui, listini e configuratore Hyundai) integra numerose soluzioni tecnologiche dedicate alla mobilità a idrogeno. Tra queste, un pianificatore di percorso specifico per veicoli fuel cell che include stazioni di rifornimento lungo il tragitto e aggiorna in tempo reale le informazioni disponibili.

C’è anche la ricarica V2L

La dotazione tecnologica comprende anche la funzion di ricarica Vehicle-to-Load, che consente di alimentare dispositivi esterni, e l’accesso alla vettura tramite impronta digitale o smartphone, con condivisione della chiave digitale fino a 15 dispositivi.

Hyundai Nexo 2025: il modello attuale del SUV a idrogeno con tecnologia fuel cell

Sicurezza al top

In ambito sicurezza, la struttura stratificata e i nove airbag garantiscono la protezione degli occupanti e del serbatoio. Il SUV è inoltre dotato delle più recenti tecnologie di assistenza alla guida per la prevenzione degli incidenti. L’arrivo sul mercato è previsto entro la fine del 2025. Voi cosa ne pensate di Hyundai Nexo fuel cell? Siente interesssati alla mobilità con carburanti alternativi? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/04/2025