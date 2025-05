Hyundai 2024: accessori auto pet-friendly per viaggiare con animali in sicurezza

Hyundai propone per tutta la gamma accessori per la mobilità pet-friendly: per viaggiare con animali domestici a bordo

Hyundai propone nel 2024 una gamma di accessori pet-friendly per auto, pensati per chi viaggia con cani, gatti e non solo: soluzioni, pensate per aumentare comfort e sicurezza.

In viaggio con il cane a bordo dell'auto - Foto di Andrew Pons su Unsplash

Nel 2024, oltre 8 milioni di italiani hanno scelto di partire per le vacanze estive, portando con sé il proprio animale domestico (fonte: Coldiretti). Una tendenza favorita dalla difficoltà di portare i pet in aereo e dalla diffusione di soluzioni di mobilità pet-friendly, che rendono più semplice e sicuro viaggiare in compagnia del proprio cane o gatto.

Le dotazioni proposte da Hyundai spaziano dai tappetini su misura ai rivestimenti per sedili e bagagliaio, tutti in materiali resistenti, lavabili e in parte sostenibili come l’Econyl, un nylon rigenerato ottenuto da reti da pesca.

Protezione e pulizia degli interni

Tra le dotazioni principali:

Tappetini sagomati per proteggere da sporco, peli e umidità.

Coperture per sedili posteriori con velluto su un lato e finitura resistente sull'altro.

Rivestimenti per bagagliaio pensati per abbinare estetica e praticità, anche per cani di taglia grande.

Sicurezza a bordo: reti divisorie e ancoraggi

Su modelli come Hyundai Tucson, è disponibile una rete divisoria progettata per adattarsi al retro dei sedili posteriori senza ostacolare la visuale posteriore. Facile da installare, garantisce una separazione sicura tra i passeggeri e gli animali.

Trasporto animali di grandi dimensioni

Per chi viaggia con animali oversize, come cavalli, la Hyundai Santa Fe può essere dotata di un gancio traino omologato, ideale per trasportare trailer o rimorchi dedicati. Una soluzione rivolta a chi necessita di maggiore flessibilità e capacità di trasporto.

Hyundai Santa Fe può montare il gancio per il traino dei cavalli - foto di Foto di Valerie Semenova su Unsplash

Le vetture elettriche Hyundai integrano funzioni come il pre-condizionamento dell’abitacolo da remoto, utile soprattutto in estate per mantenere una temperatura adeguata anche prima di salire a bordo.

Inoltre, il sistema Rear Occupant Alert (ROA) segnala la presenza di passeggeri o animali dimenticati all’interno del veicolo, aumentando la sicurezza generale.

Flessibilità degli interni per ogni esigenza

Tutta la gamma del costruttore coreano, dalla Santa Fe alla compatta Hyundai Inster, offre poi sedili posteriori abbattibili, che permettono di modulare lo spazio di carico. Una caratteristica fondamentale per chi ha animali di taglia grande o necessita di trasportare accessori ingombranti durante il viaggio.

Viaggiare in auto con un gatto - Foto di El Messaoudi Farid su Unsplash

Quali accessori Hyundai sono pensati per chi viaggia con animali?

Hyundai offre tappetini sagomati, rivestimenti per sedili e bagagliaio, reti divisorie e sistemi di ancoraggio per viaggiare con cani e gatti in sicurezza.

È possibile trasportare animali di grossa taglia con i modelli Hyundai?

Sì, Hyundai Santa Fe può essere equipaggiata con un gancio traino omologato per trailer destinati anche a cavalli o altri animali oversize.

Come garantire il comfort dell’animale a bordo?

Funzioni come il pre-condizionamento dell’abitacolo e materiali resistenti e lavabili rendono il viaggio più confortevole per gli animali.

I sistemi di sicurezza Hyundai segnalano la presenza di animali a bordo?

Sì, il sistema ROA (Rear Occupant Alert) può avvisare della presenza di passeggeri o animali dimenticati sui sedili posteriori.

Quali modelli Hyundai sono più adatti per chi viaggia con animali?

Modelli come Tucson, Santa Fe, Kona e Inster offrono ampia modularità interna, adatta per ogni esigenza di mobilità pet-friendly.

Scopri quale modello Hyundai è più adatto per te e per il tuo animale domestico.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/05/2025