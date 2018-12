Autore:

Giulia Fermani

CAPODANNO CON IL CANE 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1...Buon anno nuovo!! Per la maggior parte delle persone Capodanno è un momento felice, da passare con amici e familiari sparando botti e guardando i fuochi d'artificio. Per i nostri animali domestici, invece, può essere un momento di grande stress. Per loro Ford ha messo a punto il prototipo di un kennel insonorizzato dove i nostri amici possono rifugiarsi mentre noi festeggiamo.

UNA CUCCIA INSONORIZZATA Come funziona la cuccia di Ford? Insonorizzato innanzitutto con pannelli di sughero ad alta densità, il kennel è dotato di microfoni al suo interno capaci di rilevare il suono dei fuochi d'artificio provenienti dall'esterno. A quel punto un sistema audio incorporato emette frequenze opposte a quelle rilevate che annullano completamente -o quasi- il rumore all'interno del prototipo. L'idea è stata ispirata dalla tecnologia di cancellazione del rumore che Ford ha introdotto sul Suv Edge, dove quando i livelli di rumore che derivano dal motore o dalla trasmissione diventano troppo alti, vengono neutralizzati utilizzando onde sonore opposte emesse dal sistema audio dell'auto.

IL VIDEO Se il prototipo diventasse di serie sarebbe una bella novità per i cani e le loro famiglie: uno studio condotto nel 2014 ha rilevato infatti che il 45% dei cani nel Regno Unito mostrava segni di paura al sentire i fuochi d'artificio, causando angoscia anche alle loro famiglie che non potevano godersi serenamente i festeggiamenti per il primo dell'anno. Guarda il video per saperne di più.