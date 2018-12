Autore:

Marco Rocca

FUORI AL FREDDO Ford ha scelto la freddissima Svezia per testare la nuova Mondeo che sarà lanciata nel 2019. Parliamo di un restyling di metà carriera, non della nuova generazione che arriverà più avanti. A guardare le foto in gallery non ci sono grandi stravolgimenti estetici. I cambiamenti maggiori non si vedono perché si nascondono sotto pelle, sia per la berlina, sia per la wagon.

COSA CAMBIA? Prima di tutto, la gamma motori accoglierà due nuovi motori: il turbodiesel EcoBlue 2.0 litri e il 1.500cc 3 cilindri turbo EcoBoost a benzina.

Proprio quest'ultimo sarà abbinato a una trasmissione automatica a otto rapporti del tipo con convertitore di coppia. Una trasmissione simile nel a quella montata su Edge, Transit Connect e altri modelli dell'Ovale Blu.

NUOVI SISTEMI DI SICUREZZA Le novità 2019 arrivano anche in abitacolo e precisamente alla voce sicurezza. La Ford Mondeo 2019 avrà l'ultima suite di sistemi di assistenza che abbiamo giù potuto provare sulla nuova Ford Focus e che fanno capo al Co-Pilot 360. Si parla di guida autonima di livello 2 grazie all'Adaptive Cruise Control con Stop&Go, al Lane Centering Assist (una evoluzione del Lane Keeping Assist, in grado di mantenere l'auto equidistante dalle strisce di corsia e di eseguire curve anche di un certo raggio) e allo Speed Sign Recognition che monitora i limiti di velocità.