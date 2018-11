LE DIMENSIONI CONTANO Ford svelerà nel prossimo anno anche la sua ammiraglia a ruote alte, la Explorer, non commercializzata in Italia per l'assenza di una versione diesel e per le sue dimensioni extralarge: si tratta infatti di un SUV di oltre 5 metri, destinato a crescere ulteriormente nella prossima generazione.

COME CAMBIA Il tetto che scende enfatizza ancor più la sua lunghezza, ma il look – per quel che al momento si vede spuntare dalle camuffature – ha un che di sportivo. La principale differenza, però, la faranno gli interni. Considerato che l'attuale Explorer sta tenendo botta da circa una decade, l'innesto di wi-fi con 4G e di tutte le tecnologie di connettività di Ford contribuirà ad arricchire molto il SUV full-size dell'Ovale Blu.

SOTTO IL COFANO Le novità più interessanti riguardano però i motori. Si parla infatti dell'introduzione nella gamma della Ford Explorer 2020 di una variante ibrida e, sul fronte prestazionale, si una Explorer ST, che monterebbe un V6 3 litri EcoBoost da circa 400 cavalli abbinato alla trasmissione a 10 rapporti.