Hyundai Concept Three: ecco il teaser che anticipa la futura Ioniq 3

Hyundai alza (in parte) il velo su Concept Three, la prima compatta elettrica del sub-brand Ioniq. La vedremo su strada con il nome di Ioniq 3, anche se inizialmente il nome avrebbe dovuto essere Ioniq 2. L’anteprima mondiale è prevista al salone di Monaco IAA Mobility 2025, dal 9 al 14 settembre, ma che cosa ci dice il disegno teaser?

Nuova Hyundai Ioniq 2: ricarica in CC fino a 400 volt

Il nuovo corso del design Hyundai

La prima immagine ufficiale mette in evidenza il design sportivo della vettura. La fiancata mostra proporzioni dinamiche e una presenza su strada grintosa, plasmata dal linguaggio stilistico “Art of Steel”: superfici scolpite, linee nette e incroci puliti, ispirati alla flessibilità del metallo.

Il bozzetto prefigura anche l’inedita tipologia Aero Hatch, che reinterpreta in chiave futuristica la silhouette della compatta elettrica. Per i dettagli tecnici bisognerà attendere la presentazione ufficiale, ma Hyundai promette un modello capace di unire efficienza, stile e innovazione sostenibile.

Di profilo, ricorda una coupé sportiva a due porte ispirata alle corse, con le sue caratteristiche distintive tra cui un alettone posteriore a coda d'anatra e un diffusore, uno splitter anteriore pronunciato, luci strette e avvolgenti, fianchi gonfi e una vetratura compatta fortemente inclinata.

Nuova Hyundai Ioniq 2: compatta a batterie con autonomia fino a 400 km

Dal concept al modello di serie

La Ioniq 3 di serie entrerà in produzione nel terzo trimestre del 2026, con le prime consegne previste già a luglio 2026. Alla base ci sarà la piattaforma modulare E-GMP, la stessa che equipaggia gran parte delle elettriche di Hyundai Motor Group, che raggruppa i marchi Hyundai, Kia e Genesis.

È quindi lecito aspettarsi specifiche vicine a quelle della nuova Kia EV3: pacchi batteria da 58,3 kWh o 81,4 kWh, con autonomie comprese tra 430 e 600 km circa, a seconda della versione. La trazione sarà anteriore, con motore elettrico singolo fino a 201 CV e 283 Nm.

Interni hi-tech

Dentro, la nuova compatta elettrica segnerà un salto generazionale per l’usabilità. Debutterà un inedito sistema infotainment capace di adattarsi allo stile di guida, modificando ad esempio illuminazione ambientale e sonorità interne in base alla modalità selezionata. Un approccio pensato per rendere la guida più immersiva e personale.

«Progettare la Concept Three ci ha permesso di ripensare da zero la compatta elettrica» – ha detto Simon Loasby, Senior Vice President e responsabile del Design Hyundai. «Con l’Aero Hatch abbiamo creato una scultura proporzionata che trasmette fluidità e movimento».

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/09/2025