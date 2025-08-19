Anteprima

Skoda Vision O: anticipazioni ufficiali con foto e video della nuova station wagon

2 ore fa - Škoda Vision O: la nuova wagon del futuro debutta a settembre

Škoda anticipa la Vision O, concept di station wagon dal design “Modern Solid”. Debutta l’8 settembre 2025 al Salone di Monaco

Škoda fornisce anticipazioni ufficiali su Vision O, concept che anticipa una nuova station wagon evolvendo il linguaggio di design ''Modern Solid'', con particolare attenzione all’aerodinamica.

Skoda Vision O: dettaglio delle luci anteriori ''a quattr'occhi''

Design: linee fluide e fari a “quattro occhi”

Foto e video teaser  mostrano un tetto spiovente con spoiler sdoppiato che sfocia in fanali posteriori sottili, collegati da un motivo a ''T''. Un richiamo al classico segno luminoso “a quattro occhi” tipico di Škoda.

Sul portellone spiccano il lettering del marchio e la scritta ''Vision O'', a sottolineare il carattere moderno e distintivo del concept. Le linee sono pulite e i dettagli studiati per unire eleganza e funzionalità.

Con questo studio di stile, il marchio ceco conferma di credere ancora molto sulle station wagon europee, tra cui è leader, e prepara la strada ai modelli di domani.

Skoda Vision O: dettaglio del lunotto inclinato e delle luci posteriori a LED

Appuntamento a Monaco di Baviera

''Vision O porta avanti il linguaggio Modern Solid, con più appeal emotivo e una forte identità di brand. È un’anticipazione concreta di un’auto pratica nell’uso quotidiano, ma con soluzioni sorprendenti e intelligenti'', dice Oliver Stefani, capo del design Škoda.

La denominazione del modello ''Vision O'' deriva dal concetto di circolarità e riflette una visione sostenibile, fondata su materiali riciclabili e riutilizzabili.

L’anteprima mondiale è fissata per l’8 settembre 2025, al Salone di Monaco. La presentazione sarà trasmessa anche in streaming sui canali YouTube ufficiali di Škoda.

