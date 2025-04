Skoda Octavia Wagon: prova della mild-hybrid che convince per comfort e piacere di guida

La Skoda Octavia Wagon sotto la lente d'ingrandimento per capire come è fatta e come va con il motore 1.5 TSI mild-hybrid da 150 CV

La nuova Skoda Octavia Wagon provata qualche mese fa con motore 2.0 TDI (guarda qui la video prova della station wagon) aveva mostrato tutte le sue caratteristiche di auto solida, confortevole e di ottima qualità.

Un passo avanti concreto rispetto alle origini, quando trenta anni fa al debutto della prima generazione, il costruttore boemo era considerato un marchio, diciamo, low profile.

Proprio allora, con la Octavia e la Superb (qui, la prova video di Skoda Superb 2024) iniziava quella rincorsa ai piani alti del mercato auto che ora può considerarsi conclusa.

Oggi Skoda è di diritto un brand di primo piano per vendite, qualità dei modelli e ampiezza della gamma, che rispetto ai “soliti noti” europei paga solo la relativa giovinezza all’interno di questa nicchia. Ma torniamo alla “nostra” Octavia Wagon, questa volta con motore 1.5 TSI m-HEV DSG in allestimento Selection.

Skoda Octavia Wagon MHEV: la prova della famigliare con motore 1.5 TSI mild-hybrid

La Skoda Octavia Wagon evolve senza stravolgere il linguaggio della generazione precedente. Il nuovo stile adotta linee più spigolose e attuali, mantenendo proporzioni equilibrate in 4,7 metri di lunghezza.

Un frontale più aggressivo

Il frontale è caratterizzato da una mascherina ampia e fari full LED dal taglio affilato. Il tetto si inclina leggermente verso un portellone filante, conferendo alla carrozzeria wagon un aspetto dinamico.

Un’evoluzione coerente che valorizza la vocazione familiare del modello, mantenendo un buon compromesso tra estetica e funzionalità.

Skoda Octavia Wagon MHEV: comfort e piacere di guida non mancano

Una volta a bordo l’Octavia Wagon non presta il fianco a critiche grazie a un abitacolo capace di reggere l’impatto della vita quotidiana, che sia quella di una famiglia armi e bagagli al seguito o quella di un professionista che deve macinare chilometri con il baule pieno. Ma andiamo con ordine.

Skoda Octavia Wagon MHEV: la plancia dell'auto con i display per cruscotto e infotainment

Qualità di primo piano

Il colpo d’occhio è oggettivamente di ottimo livello. Gli interni della Octavia Wagon si distinguono per qualità percepita e robustezza.

A bordo troviamo:

Sedili accoglienti e rivestiti in tessuto tecnico grigio tipo jeans

Plancia rifinita con materiali che richiamano l’effetto pietra

Buona abitabilità posteriore, anche per tre passeggeri

Skoda Octavia Wagon MHEV: il baule arriva fino a 1.700 litri di capacità

Il bagagliaio offre una capacità modulabile da 640 a 1.700 litri, con schienali posteriori reclinabili 40:20:40, soluzione adatta a trasporti versatili e ingombranti.

Skoda Octavia Wagon MHEV: il touchscreen da 13'' del sistema multimediale

E se l’abitacolo vince la sfida praticità, la connettività e la sicurezza non sono da meno, pur con qualche criticità. La dotazione tecnologica della Skoda Octavia Wagon è articolata e moderna.

La plancia, dallo stile minimal, ospita due display: il cruscotto digitale da 10,2 pollici e il touchscreen centrale da 13 pollici, tipo tablet.

Più in basso si trovano comandi fisici per il setup dell’auto e la climatizzazione, ma la maggior parte delle funzioni è integrata nei comandi touch.

Skoda Octavia Wagon MHEV: la plancia in notturna con le ambient light

Comandi a sfioramento da conoscere

Come già accennato, guidare e gestire i menù per regolare la ventilazione oppure il volume della radio non è sempre immediato e potrebbe creare qualche disagio quando siete al volante.

Ecco le principali funzioni del sistema multimediale dell’auto:

Presente l’assistente vocale “Laura” e ChatGPT per la gestione vocale avanzata

Supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless

Prese USB-C e ricarica a induzione per smartphone

E per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza, la Skoda Octavia soddisfa anche i più esigenti; infatti, la dotazione ADAS può raggiungere il livello 2 di guida semi autonoma.

I principali dispositivi per la sicurezza di serie o a richiesta:

Frenata automatica d’emergenza

Mantenimento attivo della corsia

Cruise control adattivo

Monitoraggio angolo cieco

Riconoscimento segnali stradali, pedoni e ciclisti

Skoda Octavia Wagon MHEV: dettaglio del faro anteriore full LED

Motore 4 cilindri turbo-benzina, 1.498 cc, MHEV Potenza max 150 CV Coppia max 250 Nm Acc. 0-100 - velocità max 8,6 sec. - 225 km/h Cambio - trazione automatico DCT 7 rapporti - anteriore Dimensioni - baule 4,70 x 1,83 x 1,47 m - 640/1.700 litri Peso 1.591 kg o.d.m. Consumo medio WLTP 4,8 - 5,2 litri/100 km Prezzo da 35.300 euro

Dopo aver apprezzato la versione 2.0 TDI per fluidità e comfort, la Skoda Octavia Wagon con motore 1.5 TSI mild-hybrid da 150 CV conferma un buon equilibrio complessivo.

La coppia di 250 Nm non replica la spinta del diesel, ma offre una risposta vivace nelle partenze e nei sorpassi.

In effetti, sotto al piede destro non ci sono i 360 Nm della TDI e si sente, però non le manca il brio giusto per offrire una buona dinamicità complessiva.

In città, il volante leggero e diretto facilita le manovre, anche se le dimensioni non giocano a favore della wagon nei parcheggi.

Skoda Octavia Wagon MHEV: buone prestazioni sia in città sia fuori dai centri urbani

Il comfort di bordo è una priorità

Sulle strade più libere dal traffico emerge la buona insonorizzazione, inoltre le sospensioni assorbono efficacemente le irregolarità del manto stradale.

Su lunghi tragitti, la Octavia Wagon si rivela una compagna affidabile e confortevole. La wagon mostra il suo lato di macina chilometri con un bilanciamento davvero azzeccato.

Le buone prestazioni (225 km/h di velocità massima e 0-100 orari in 8,6 secondi) si miscelano al piacere di vivere a bordo anche per tanto tempo e non solo nel commuting urbano.

Buoni consumi senza miracoli

Detto questo, rimane aperta la questione consumi. La station wagon di Skoda (qui, configuratore e listini Skoda) ha messo a referto 8,3 litri/100 km in città, 5,9 litri/100 km in extraurbano e 7,2 litri/100 km in autostrada, a fronte di una media dichiarata WLTP di 4,8 - 5,2 litri/100 km.

Skoda Octavia Wagon MHEV: la versione Diesel provata qualche mese fa

La versione provata è la Skoda Octavia Wagon 1.5 TSI m-HEV DSG Selection, con prezzo base fissato a 35.300 euro. L’esemplare in prova include vari optional:

Cerchi in lega da 18'' (890 euro)

Comfort Pack Premium (2.220 euro)

Design Selection Lodge (460 euro)

Fari Matrix LED (1.810 euro)

Vernice metallizzata (770 euro)

Ruotino di scorta (210 euro)

Vetri posteriori oscurati (240 euro)

Skoda Warranty 2+2 (620 euro)

Il totale raggiunge 42.520 euro, una cifra che riflette la qualità complessiva del modello e la sua posizione nella fascia medio/alta del segmento D.

Skoda Octavia Wagon MHEV: da 35.300 euro ma con gli optional si superano i 42.000 euro

Quanto misura la Skoda Octavia Wagon?

È lunga circa 4,7 metri, con bagagliaio da 640 a 1.700 litri.

Com’è l’infotainment della Octavia Wagon?

Touchscreen da 13”, cruscotto digitale, CarPlay/Android Auto wireless e comandi vocali.

Quali ADAS offre la Skoda Octavia Wagon?

Frenata automatica, cruise control adattivo, mantenimento corsia, angolo cieco e riconoscimento segnali.

Quali sono i consumi reali?

Circa 8,3 l/100 km in città, 5,9 extraurbano, 7,2 in autostrada.

Quanto costa la Skoda Octavia Wagon mild-hybrid?

Parte da 35.300 euro, con optional può superare i 42.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/04/2025