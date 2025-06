Skoda Superb Wagon, voglia di pickup. Provocazione? No, "ammiraglia"

Ammiraglia di nome e di fatto. Skoda Superb Wagon come auto d'appoggio di un team di ciclismo. Sì, ma con qualcosa in più. E qualcosa in meno. Una fetta di tettuccio in meno, un pratico pianale portabici in più.

Et voilà, ecco Skoda L&K 130, pickup ''ammiraglio'' in esemplare unico. L'esordio nelle corse? Che domande: al Tour de France 2025, a calendario il 5-27 luglio. Ma rimarrà ferma a bordo strada (è una ''one off'', sciuparla sarebbe un peccato).

Skoda L&K 130

E da dov'è che arriva, la Superb Transformers?

Un'esclusiva Skoda Academy

La fine dell'anno scolastico, presso la Scuola Professionale Škoda, è tradizionalmente celebrata con la classica Auto degli Studenti, o Student Car.

Quest'anno, 28 allievi hanno dunque trasformato un esemplare di Škoda Superb Combi (come è chiamata Superb Wagon sul mercato ceco) in un veicolo di supporto per le gare ciclistiche.

Skoda L&K 130, il logo dell'anniversario

Il nome Škoda L&K 130 e la sua speciale livrea rendono omaggio ai 130 anni di storia di Škoda Auto, iniziata nel 1895 con la produzione di biciclette (solo successivamente, i fondatori Václav Laurin e Václav Klement iniziarono anche a progettare e produrre auto e moto, con il marchio L&K).

Škoda mantiene ancora oggi un profondo legame con le biciclette e il ciclismo, sostenendo da tempo i principali eventi ciclistici internazionali. Tra cui, appunto il Tour.

Skoda L&K 130 in posa con i suoi mini-ingegneri

Una concept chiavi in mano

Guai a sottovalutare le capacità degli apprendisti tecnici del marchio della Freccia Alata. Con il supporto dei loro docenti e di esperti di diversi dipartimenti, in L&K 130 gli studenti della Academy hanno investito oltre 2.000 ore di lavoro. Nella progettazione, nello sviluppo, infine nella produzione vera e propria.

Si tratta della prima vettura studentesca basata sulla Superb Combi e la prima dotata di trazione ibrida plug-in (come Superb 1.5 PHEV 204 CV). Grazie alla sua elevata autonomia combinata termica/elettrica, come veicolo di supporto per gare ciclistiche sarebbe l'ideale.

E la sarebbe anche grazie alle sue eccellenti proprietà di abitabilità (per bici). Il veicolo adotta infatti un nuovo lunotto posteriore modificato, che separa l'abitacolo da una zona di carico aperta, provvista di meccanismo portabici integrato per il trasporto e la rapida fornitura di biciclette di riserva.

Skoda L&K 130 ideale come veicolo di supporto per gare ciclistiche

Per trasformare una station wagon in pick-up, gli studenti hanno lavorato sodo. Non solo è stato tagliato il tetto dietro i montanti posteriori. A subire modifiche sono anche i montanti centrali e posteriori e i mancorrenti al tetto (accorciati).

Il vano bagagli originale viene dunque sostituito da un nuovo pianale di carico ribassato.

Con la semplice pressione di un pulsante, questo può essere esteso all'indietro insieme al nuovo portellone posteriore, utilizzando un esclusivo meccanismo a cremagliera. Questo semplifica lo scarico di una bicicletta di riserva per un ciclista durante una gara, se necessario.

Skoda L&K 130, il piano di carico scorrevole

Imbullonati al pianale sono infine due portabici standard della gamma di Accessori Originali Škoda. Quando il pianale è retratto insieme al portellone posteriore, i portabici con le biciclette si inclinano verso l'alto con un angolo di 35 gradi. Packaging.

Le magnifiche 10

Dal lancio nell'anno scolastico 2013/14, gli allievi della Scuola Professionale Škoda hanno progettato, sviluppato e costruito in tutto 10 Student Car.

Ecco le precedenti 9 (alcuni nomi, forse, vi risuoneranno).

Škoda Citijet (2014)

La prima Student Car di Mladá Boleslav, un modello decappottabile basato sulla Škoda Citigo.



Skoda Citijet

Škoda Funstar (2015)

Un pick-up originale e giocoso basato sulla Škoda Fabia.



Un pick-up originale e giocoso basato sulla Škoda Fabia. Škoda Atero (2016)

Un'emozionante versione coupé della Rapid Spaceback.



Un'emozionante versione coupé della Rapid Spaceback. Skoda Element (2017)

La prima Student Car elettrica, che precede di due anni il modello elettrico di serie Škoda Citigo iV.



La prima Student Car elettrica, che precede di due anni il modello elettrico di serie Škoda Citigo iV. Škoda Sunroq (2018)

Un SUV cabriolet creato sulla base della Škoda Karoq.



Skoda Sunroq, una originale Karoq cabriolet

Škoda Mountiaq (2019)

Uno spettacolare concept pick-up basato sul grande SUV Škoda Kodiaq.



Uno spettacolare concept pick-up basato sul grande SUV Škoda Kodiaq. Škoda Slavia (2020)

Un'entusiasmante spider basata sulla Škoda Scala, che richiama i 125 anni di fondazione dell'azienda e il nome della sua prima bicicletta.



Skoda Slavia

Škoda Afriq (2022)

Una Kamiq trasformata in un'auto da rally 4x4, che segna la prima collaborazione del progetto con Škoda Motorsport.



Una Kamiq trasformata in un'auto da rally 4x4, che segna la prima collaborazione del progetto con Škoda Motorsport. Škoda Roadiaq (2023)

Un camper / ufficio mobile completamente elettrico e multifunzionale per ''nomadi digitali'', basato sulla Škoda Enyaq.



Skoda Roadiaq, vista di 3/4 anteriore

About Skoda Academy

La tradizione di formazione e supporto professionale di prim'ordine presso la sede centrale di Škoda a Mladá Boleslav risale a quasi 100 anni fa.

Škoda ha infatti fondato questa scuola di formazione nel 1927. Dal 1991 è una struttura privata di Škoda Auto e ora fa parte della Škoda Academy, inaugurata nel 2013.

Avviata con 58 studenti nel primo anno, ha visto oltre 24.000 diplomati varcare le sue porte fino ad oggi. Nell'anno scolastico 2024/25, le iscrizioni sono aumentate fino a superare le 750 unità.

Aspettiamo con curiosità l'11esima perla.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/06/2025