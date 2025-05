Skoda reinterpreta la Slavia B: un concept elettrico ispirato a una moto del 1899

L'importatore Skoda UK - che vive un po' di vita propria rispetto a Skoda Auto - ha svelato a Milton Keynes un nuovo concept motociclistico che reinterpreta in chiave moderna la Slavia B, storica moto del 1899 prodotta da Laurin & Klement: il marchio che in seguito diventerà l’attuale Skoda Auto.

A guidare il progetto è stato Romain Bucaille, designer francese specializzato negli esterni delle auto Skoda. Il processo è iniziato con schizzi a mano, evoluti poi in tre rendering digitali. L’obiettivo? Tradurre l’anima della Slavia in una café racer del futuro.

Il designer Romain Bucaille davanti ai bozzetti della Skoda Slavia B concept

Il concept riprende la silhouette della Slavia B del 1899, ma sostituisce il motore a combustione con uno spazio vuoto, in cui è sospeso il logo Laurin & Klement. Il telaio è diviso da una linea verticale, simbolo della separazione tra tradizione e innovazione.

La parte anteriore omaggia lo studio di Václav Laurin sulle geometrie del telaio, mentre la sella fluttuante e la borsa porta-attrezzi in pelle sono un riferimento all'eredità sportiva della Slavia B e del pilota della Casa Narcis Podsedníček, che la portò al traguardo nella corsa Parigi–Berlino del 1901.

Il designer Romain Bucaille con la Laurin & Klement Slavia B del 1899

Il nuovo linguaggio Modern Solid

Il prototipo, primo concept a due ruote a utilizzare il linguaggio di design Modern Solid, lanciato nel 2022 con il concept Vision 7S. Fonde volumi semplici, linee pulite e forme funzionali.

Il risultato applicato alle due ruote è uno stile minimalista ma deciso, fatto di spigoli netti e con una firma luminosa distintiva, pensato per riflettere una mobilità sempre più orientata a sostenibilità, digitalizzazione ed elettrificazione.

Skoda Slavia B concept 2025, vista laterale

Nonostante il risultato rapisca gli sguardi, Skoda UK è un importatore e non la casa madre e l'iniziativa di produrre questo concept non rappresenta l'intenzione del marchio boemo di tornare alle motociclette.

Inutile correre in concessionaria: la Skoda Slavia B Concept 2025 non è destinata a diventare una moto di serie, ma rappresenta un'idea celebrativa per i 130 anni del Marchio che ne incarna i valori: radici solide e uno sguardo proiettato all’innovazione.

Skoda Slavia B concept 2025, vista 3/4 posteriore

Skoda produrrà davvero questa moto elettrica?

No, il concept è stato creato dall'importatore Skoda UK per esplorare idee di design e la casa madre non è interessata alla produzione in serie.

Cos’è il design Modern Solid di Skoda?

È il linguaggio estetico del marchio inaugurato nel 2022 con il concept Skoda Vision 7S: unisce forme essenziali e robuste, con focus su sostenibilità, elettrificazione e tecnologia.

Da cosa prende ispirazione la Slavia B del 2025?

Dalla moto Slavia B del 1899, una delle prime motociclette prodotte dalla Laurin & Klement, antesignana di Skoda Auto.

Quali sono le caratteristiche più innovative del concept?

Il design minimalista, l’assenza del motore tradizionale, il logo sospeso e l’uso di materiali ispirati alla tradizione, ma con uno sguardo al futuro.

Ci saranno altri concept ispirati ai modelli storici Skoda?

Sì, il progetto fa parte di una serie di reinterpretazioni di veicoli iconici del passato, tra cui modelli come la 200 RS e il furgone 1203.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/05/2025