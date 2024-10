Skoda Enyaq RS Race, in video il nuovo concept elettrico da pista

Grazie all'uso di parti in biocomposito sostenibili la Skoda Enyaq RS Race ha un peso notevolmente ridotto. Eccola in video

Si chiama Skoda Enyaq RS Race il nuovo prototipo da corsa, completamente elettrico, realizzato dagli ingegneri della divisione Skoda Motorsport. Si basa sulla Enyaq Coupé vRS, rispetto alla quale è più bassa di 70 mm, più larga di 72 mm all’anteriore e di 116 mm al posteriore. Essendo una vettura che fa del DNA Race (ispirato alla Fabia RS Rally2) il suo punto di forza, è anche più leggera rispetto al modello di serie, grazie all'utilizzo di parti in biocomposito, che includono fibre di lino sia nella carrozzeria che negli interni.

316 KG IN MENO SULLA BILANCIA Nello specifico, gli ingegneri Skoda hanno utilizzato materiali innovativi e sostenibili, eliminando tutti i componenti non necessari. Hanno utilizzato finestrini laterali e posteriori in policarbonato leggero, mentre le parti in biocomposito sostenibili (sviluppate in collaborazione con il partner motorsport di Skoda, Bcomp) sono state utilizzate in elementi della carrozzeria come il paraurti, i parafanghi, il tetto, la presa d'aria sul tetto e l'alettone posteriore. Anche all'interno dell'abitacolo si è fatto uso di materiali leggeri per cruscotto, pannelli delle porte, poggiapiedi e tetto panoramico. E tutte queste misure hanno portato a una riduzione complessiva del peso di 316 kg.

Skoda Enyaq RS Race - Pista

LE FIBRE DI LINO Dunque, molte componenti della vettura sono state realizzate adottando fibre di lino naturali (che vengono lavorate meccanicamente e non chimicamente, con la coltivazione che ha un impatto significativamente minore sul suolo rispetto ad altre colture), le quali rappresentano un'ottima alternativa al carbonio, garantendo al tempo stesso riduzione delle vibrazioni interne, riduzione del peso e un miglior aspetto. Inoltre gli ingegneri Skoda hanno anche fatto ampio uso della stampa 3D nella preparazione e produzione del prototipo, utilizzando materiali riciclati come nylon e filamenti di biopolimero biodegradabile a emissioni zero.

COME UN'AUTO DA CORSA Per realizzare la carrozzeria della Enyaq RS Race, le singole parti sono state prelevate dalla linea di produzione, modificate e rimontate sul veicolo. Dalla Skoda Fabia RS Rally2, la Enyaq RS Race ha ''preso in prestito'' un roll-bar in acciaio cromato-molibdeno ad alta resistenza, che rinforza la carrozzeria, sedili da corsa Atech con cinture di sicurezza a sei punti, imbottiture delle porte e un sistema antincendio automatico. Il concept adotta poi un telaio più largo e abbassato, sospensioni modificate (regolabili in precarico, compressione ed estensione) per offrire il massimo della performance e un nuovo impianto frenante ad alte prestazioni, con dischi freno in carbonio-ceramica, pinze a dieci pistoncini davanti e pinze a quattro pistoncini dietro.

Skoda Enyaq RS Race - Interni

DA CORSA, MA CON L'INFOTAINMENT Invece dello sterzo progressivo a cremagliera e pignone utilizzato nella Enyaq Coupé vRS, la Enyaq RS Race è dotata di sterzo lineare, regolabile tramite software. Completano il quadro un sistema di infotainment rivisto e un sistema audio premium Havas che incorpora un amplificatore audio digitale per offrire il caratteristico suono racing. Per quanto riguarda il cuore pulsante, i due motori elettrici, che erogano una potenza combinata di 250 kW (circa 340 CV), con la batteria da 82 kWh, sono identici a quelli del modello di produzione. Come accade per la Enyaq Coupé vRS, la velocità massima è di 180 km/h, ma la più leggera Enyaq RS Race è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi.

LOOK AERODINAMICO I gruppi ottici anteriori sono caratterizzati dal logo distintivo di Skoda Motorsport, con le calotte dei fari ridisegnate per accogliere ruote più grandi (da 20'') e con i fari posteriori oscurati. Nella griglia anteriore, il Crystal Face del modello di serie è stato sostituito da una singola striscia LED allungata che collega i due fari. Il pacchetto aerodinamico include un grande alettone posteriore, un tetto ottimizzato aerodinamicamente e una presa d'aria NACA che canalizza l'aria all'interno; piccole alette posteriori sul tetto dirigono il flusso d'aria direttamente sull'alettone posteriore. I paraurti sono stati riprogettati, ora sono più larghi e adottano nuove prese d'aria. La deportanza è aumentata e così pure il raffreddamento, grazie anche alle nuove griglie nei passaruota che riducono il Cx e migliorano la ventilazione dei freni.

Skoda Enyaq RS Race - Pista

RICORDA UNA HYUNDAI... Guardando la Enyaq RS Race e leggendo le sue caratteristiche racing è impossibile non pensare a un'auto molto simile: la Hyundai Ioniq 5 N (qui la nostra prova). Tuttavia non sono proprio vetture comparabili, sia per prestazioni sia per il fatto che lato Skoda parliamo ancora di un prototipo. Anche la Ioniq 5 N ha un design molto sportivo con elementi estetici da vera pistaiola, ma sotto il cofano ha un motore elettrico più prestante: c'è un'unità all'anteriore da 226 CV e una al posteriore da 383 CV (totale 650 CV). Non c'è dunque da meravigliarsi se in questo caso si raggiungono i 260 km/h di velocità massima e si impiegano 3,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h. E soprattutto Hyundai ha dalla sua il cambio manuale simulato che si traduce in un'esperienza di guida totalmente diversa. Vedremo, se mai la Skoda verrà messa in produzione, se sarà o meno il caso di chiamarle rivali.



Pubblicato da Francesco Irace, 11/10/2024