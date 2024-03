FSD 59 Concept: la visione della moto secondo il designer Frank Stephenson

Se non lo sapete, Frank Stephenson è uno dei più famosi designer automotive oggi in attività. La sua firma e quella della sua casa di progettazione sono leader a livello mondiale è hanno collaborato con aziende come Ferrari, Fiat, Maserati, McLaren e Mini. Alcuni dei modelli più iconici come la Ferrari FXX, la Fiat 500, la Mini oppure la Maserati Gran Sport e alcune McLaren come la P1 o la 675 LT portano la griffe di Frank Stephenson. Ma oggi, il suo studio si è dedicato a un modello su due ruote, il concept di una motocicletta dallo stile futuristico, definito da tanti spunti che potrebbero trovare applicazioni su prossimi modelli di serie. La concept bike si chiama FSD 59 e combina lo stato dell’arte della tecnologia, elementi di design radicali e tanta funzionalità. La FSD 59 mette in mostra la visione e la creatività di Frank Stephenson Design, che ha già mostrato la sua inventiva lavorando a progetti come capsule spaziali, eVTOL, supercomputer, supercar, orologi, seggiolini per bambini e tanto altro ancora.

FSD 59 Concept: la visione di moto del futuro secondo Frank Stephenson DesignUN PROGETTO DI STILE E FUNZIONALE Il design di questo concept è il risultato di un processo rigoroso che ha comportato la sperimentazione di diverse architetture e tecnologie nel campo delle moto a propulsione elettrica e a idrogeno. Il team di progettazione mirava a creare una moto che potesse adattarsi a diversi stili e preferenze di guida, come le sportive, le cruiser supersportive e le crossover di fascia alta. Per raggiungere questo obiettivo, i designer hanno incorporato elementi di personalizzazione e adattabilità, come manubrio, pedane e selle regolabili. La moto è leggera e agile, senza essere troppo aggressiva o compromettere comfort e sicurezza.

FSD 59 Concept: il disegno del modello mostra una linea futuristicaUN CONCEPT AMBIZIOSO FSD 59 non è solo un concept, ha l’ambizione di essere un prototipo realistico che ha applicazioni per il mondo reale. La moto è equipaggiata con un motore elettrico, che offre prestazioni ed efficienza di alto livello ed è caratterizzata da un design particolarmente aerodinamico, che riduce al minimo la resistenza all’aria e massimizza la velocità di punta. Inoltre, vanta tra le altre caratteristiche all’avanguardia anche una struttura monoscocca con batteria modulare, una regolazione dinamica dell'angolo del cupolino, un head-up display con realtà aumentata e una carenatura monoblocco. La moto è stata progettata per soddisfare le diverse esigenze dei piloti, sia che vogliano farsi una bella sgroppata sulla strada, sia godersi un fine settimana tra i cordoli di una pista. Il concept è stato esposto la scorsa settimana al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, dove ha attirato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Queste le parole di Frank Stephenson, fondatore e direttore creativo di Frank Stephenson Design: “Il nostro team ha lavorato duramente dietro le quinte per presentare questo progetto al mondo e siamo molto entusiasti di condividerlo. Non vediamo l'ora di annunciare ulteriori notizie al riguardo in futuro”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/03/2024