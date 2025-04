Skoda prepara il suo SUV elettrico più grande: avvistato il prototipo, scopriamo come è fatto

Skoda (qui il sito di Skoda Italia) si sta rapidamente evolvendo in un brand di primo piano grazie a una gamma ben distribuita in numerosi segmenti di mercato e riconosciuta per qualità, comfort e piacere di guida. La casa boema non si ferma certo qui e gli ultimi avvistamenti del prototipo di un SUV elettrico di grandi dimensioni ne sono la prova.

Nuovo SUV elettrico Skoda: sarà il più grande della gamma e avrà tre file di sedili

Infatti, il prossimo SUV elettrico Skoda è stato recentemente avvistato durante test dinamici sulle piste di un aeroporto in Germania. Si tratta del quinto modello 100% elettrico del marchio e sarà anche il più grande della gamma.

Il modello di partenza è un concept

Derivato dal concept Skoda Vision 7S (qui, l'anteprima di Skoda Vision 7S), il modello mantiene proporzioni generose, ben superiori a quelle dell’attuale Skoda Enyaq (leggi le novità di Skoda Enyaq 2025), soprattutto in termini di passo e spazio del bagagliaio.

La configurazione interna prevede tre file di sedili, a sottolineare la vocazione familiare del veicolo. Le immagini spia mostrano un design aggiornato, con:

Fari sottili e integrati con tutte le funzioni di illuminazione

Assenza dei tradizionali fari sdoppiati Skoda

Maniglie incassate nelle portiere

Griglia superiore nascosta e paraurti con linee trapezoidali

Cerchi in lega da 18 pollici

Spoiler pronunciato e portellone con soglia ribassata

Questi elementi si discostano dalla filosofia di design “Modern Solid” della casa boema, lasciando spazio a un look più sofisticato e pulito.

Nuovo SUV elettrico Skoda: deriva dal concept Vision 7S

Anche l’abitacolo del nuovo SUV elettrico punta sull’innovazione. Al di là dell'ampio spazio a disposizione, al centro della plancia trova spazio un ampio display, molto simile allo schermo da 13 pollici dell’ultima Skoda Enyaq.

Il sistema di infotainment sarà centrale nella gestione delle funzionalità del veicolo, confermando l’attenzione del marchio per l’esperienza digitale a bordo.

Nuovo SUV elettrico Skoda: ricarica rapida e fino a 600 km di autonomia

Secondo quanto anticipato, il nuovo SUV Skoda debutterà nel corso dell’ultimo trimestre del 2025 e sarà disponibile sul mercato dalla metà del 2026.

Sarà offerto in più versioni, sia con uno sia con due motori elettrici, e sarà equipaggiato con pacchi batteria in grado di garantire un’autonomia superiore ai 600 km con una singola carica.

Il nome è top secret

Il nome ufficiale non è stato ancora comunicato, ma il progetto rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione della gamma elettrica del marchio ceco. Voi cosa ne pensate del SUV elettrico di Skoda con sette posti? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/04/2025