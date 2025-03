Skoda Enyaq e Skoda Enyaq Coupé: scopri le novità 2025

Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé: scopri le novità del facelift. Design, interni, autonomia, prezzi: come cambia il crossover elettrico

La nuova Skoda Enyaq 2025 abbraccia il Design Modern Solid, migliorando aerodinamica e autonomia, che supera ora i 590 km. Scopri tutte le novità del facelift. I prezzi ora partono da 42.650 euro.

Nuova Skoda Enyaq 2025, 3/4 anteriore

Il restyling Enyaq adotta il linguaggio di design Modern Solid, caratterizzato dal frontale Tech-Deck Face nero lucido illuminato e dalla scritta Skoda sul cofano in Unique Dark Chrome.

Grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamica migliorato (0,245 per Enyaq e 0,229 per Enyaq Coupé), l'efficienza del veicolo è stata ulteriormente ottimizzata a vantaggio dell'autonomia.

Le dimensioni rispetto alle versioni precedenti

Enyaq Enyaq Coupé Lunghezza (mm) 4.658 (+9) 4.58 (+5) Larghezza (mm) 1.879 1.879 Altezza (mm) 1.622 (+1) 1.623 (+2) Passo (mm) 2.766 (+1) 2.766 (+1) Bagagliaio (litri) 585 570 Cx ≥ 0.245 ≥ 0.229

Illuminazione a LED e dettagli distintivi

Il frontale si distingue per i fari LED Matrix con un nuovo design a quattro occhi.

La scritta Skoda in Dark Chrome si estende anche al posteriore, mentre il Tech-Deck illuminato è di serie sulle versioni SportLine.

La gamma di cerchi in lega spazia da 19 a 21 pollici, con un'esclusiva nuova colorazione Olive Green.

Nuova Skoda Enyaq 2025, strumentazione da 5'' e infotainment da 13''

Comfort e spazio ottimizzati

Gli interni del SUV elettrico Skoda 2025 offrono materiali sostenibili, un nuovo volante con scritta Skoda e un quadro strumenti digitale da 5 pollici, accompagnato da uno schermo da 13 pollici per l'infotainment.

L'assistente vocale digitale Laura offre un'ampia gamma di funzioni, grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale ChatGPT.

Head-up display con realtà aumentata e sistema audio premium firmato Canton sono disponibili per tutti i modelli come parte del pacchetto Advanced opzionale, che comprende anche:

Luci LED Matrix.

Telecamere di manovra a 360°.

Il bagagliaio ha 585 litri nella versione SUV prima di reclinare i sedili posteriori, e 570 litri nella Coupé.

Design Selections e nuove funzionalità

Sono disponibili sei diverse Design Selections per gli interni, tra cui Lodge con filati ottenuti al 75% in materiale riciclato Econyl.

La Design Selection Lounge combina similpelle e pelle scamosciata con cuciture a contrasto verde chiaro, mentre la Design Selection Eco Suite prevede sedili in pelle color cognac, conciata con estratto di foglie di olivo.

Le selezioni di design Suite ed Eco Suite includono sedili anteriori ventilati di serie. Il pacchetto Maxx opzionale offre sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione di memoria e massaggio.

Nuova Skoda Enyaq 2025, sedili anteriori della selection Eco Suite

Tre opzioni di motore e due batterie

Il SUV elettrico Skoda offre tre configurazioni di motore con potenze da 204 a 286 CV. Due le batterie disponibili: 63 kWh e 82 kWh. La versione di punta, Enyaq 85x, integra un motore supplementare all'anteriore per la trazione integrale.

Nuova Škoda Enyaq: versioni e caratteristiche

Versione 60 (Coupé) 85 (Coupé) 85x (Coupé) Autonomia (km) 437 (446) 582 (591) 549 (558) Capacità della batteria (kWh) 63/59 82/77 82/77 Tempo di ricarica (10% – 80%) alla potenza massima 24 minuti 28 minuti 28 minuti Potenza massima di ricarica (kW) 165 135 175 Potenza massima (CV) 204 286 286 Velocità massima (km/h) 160 180 180 Accelerazione 0-100 km/h (sec) 8,1 6,7 6,7 Trazione Posteriore Posteriore Integrale

Ricarica rapida e bidirezionale

La ricarica rapida DC permette di passare dal 10 all'80% in soli 28 minuti con una potenza massima di 175 kW.

Novità assoluta è la ricarica bidirezionale (V2H), disponibile per le versioni 85 e 85x, che consente di utilizzare l'auto come accumulatore di energia per la casa. Guarda qui il video della Premiére.

Nuova Skoda Enyaq Coupé 2025, su strada

MySkoda App aggiornata

L'app MySkoda integra nuove funzioni per la gestione della ricarica e la manutenzione predittiva.

Il sistema Powerpass è ora completamente integrato, facilitando l'accesso a oltre 800.000 punti di ricarica in Europa.

Sicurezza e guida assistita

L'Enyaq 2025 introduce Travel Assist 2.6 con guida autonoma di secondo livello avanzata, in grado di compiere automaticamente anche i cambi di corsia.

Blind Spot Detection e Crew Protect Assist diventano di serie, mentre il nuovo Intelligent Park Assist consente il parcheggio remoto tramite smartphone.

Dotazioni di serie

Standard per tutta la gamma sono:

Il sistema keyless Kessy Advanced con blocco e sblocco automatici delle porte.

Climatizzatore Climatronic a 3-zone.

Side Assist, per il monitoraggio dell'angolo cieco e l'uscita sicura dal veicolo.

Predictive Adaptive Cruise Control (pACC), che adegua la velocità per ottimizzare il consumo di energia.

Traffic Jam Assist.

Il Remote Park Assist e il Remote Trained Parking sono ulteriori nuove funzionalità digitali disponibili a richiesta o per particolari allestimenti. Scopri i prezzi degli accessori sul configuratore ufficiale della nuova Skoda Enyaq.

Nuove Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé 2025

Quali sono le principali novità della Skoda Enyaq 2025?

Il facelift introduce un design aggiornato, miglioramenti aerodinamici e d'autonomia, e nuove tecnologie per connettività e sicurezza.

Qual è l'autonomia della Skoda Enyaq 2025?

La versione con batteria da 82 kWh offre un'autonomia massima fino a 591 km secondo il ciclo WLTP.

Quanto tempo impiega la ricarica della Skoda Enyaq 2025?

Con la ricarica rapida DC fino a 175 kW, il tempo di ricarica dal 10 all'80% è di circa 28 minuti.

La Skoda Enyaq 2025 ha la ricarica bidirezionale?

Sì, le versioni 85 e 85x supportano la ricarica bidirezionale (V2H), permettendo di utilizzare l'auto come accumulatore energetico.

Quanto costa Skoda Enyaq 2025 in Italia?

I prezzi del nuovo crossover elettrico partono da 42.650 euro.

Socpri di più su Skoda Enyaq Coupé sul sito ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/03/2025