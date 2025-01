Skoda Enyaq 2025, segui la diretta streaming della world premiere

SUV elettrico a 7 posti (2026-2027) Destinato a diventare il nuovo modello di punta e dal design ispirato al Vision 7S concept del 2022 , sarà un futuro rivale di Peugeot E-5008 . Il nome del nuovo SUV a 7 posti non è stato ancora rivelato.

Station wagon elettrica (2027-2028)



Infine, Skoda sta lavorando a una SW elettrica che fungerà da alternativa a zero emissioni per la popolare Octavia Wagon. Il modello, lungo circa 4,6 metri, era inizialmente previsto per il 2026, ma il suo lancio è stato posticipato al 2027 o 2028.