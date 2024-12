Nuovo Skoda Enyaq: i primi bozzetti svelano come cambia il SUV elettrico

Per il prossimo BEV arriva un design aggiornato con il frontale che si evolve in nome della filosofia Modern Solid e di una migliore efficienza aerodinamica

Skoda Enyaq, il primo SUV completamente elettrico della casa boema è pronto a rinnovarsi. I due bozzetti del nuovo sport utility a batterie ci danno un piccolo assaggio dell’importante aggiornamento stilistico che evidenzia elementi chiave dell’ormai noto design Modern Solid. Di questa tendenza ne ha già beneficiato un altro recente modello come la compatta Elroq e su Enyaq ed Enyaq Coupé 2025 coinvolge il frontale, con la calandra chiusa Tech Deck Face illuminata, che sostituisce la tradizionale mascherina, i gruppi ottici Matrix LED più affilati, sdoppiati e integrati nel nuovo paraurti e l’inedito lettering del marchio. Un cambio di rotta estetico che dai teaser appare molto ben riuscito, oltre che audace, e che si combina con altri elementi stilistici che rendono più contemporaneo il look del SUV a elettricità. Fra questi troviamo i dettagli in Unique Dark Chrome per il logo Skoda, sui paraurti e sulle minigonne che vengono esaltati nella esclusiva colorazione Olibo Green della carrozzeria.

Skoda Enyaq 2025: i bozzetti del SUV elettrico anche coupé con design Modern SolidUNO STILE CHE ACCAREZZA IL VENTO Tutte novità che non sono state sviluppate solo in funzione dello stile, ma anche dell’efficienza aerodinamica proprio grazie alla sezione anteriore ridisegnata. Tutti aggiornamenti che, da un lato perfezionano lo stile del SUV, ma dall’altro ottimizzano i flussi d’aria contribuendo a migliorare l’autonomia della versione standard e della coupé. Skoda Enyaq è stato uno dei BEV più venduti in Europa nel 2024 e con l’inedito modello, disponibile nelle due diverse configurazioni di carrozzeria, la casa boema punta a consolidarne il successo, accelerando il processo di elettrificazione del marchio espandendo la gamma di veicoli 100% elettrici.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/12/2024