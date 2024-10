Nuova Skoda Kodiaq: la RS si veste sportiva, ma con quale motore?

Lo scorso aprile Skoda ha annunciato il lancio della nuova Kodiaq nella sua variante sportiva RS previsto per il prossimo dicembre. Ma è molto probabile che la casa boema presenti il SUV sportivo per la prima volta in forma statica, per poi lanciarlo sul mercato nella primavera del 2025. Ma prima, facciamo un passo indietro ricordando che la Kodiaq RS è apparsa per la prima volta con motore TDI biturbo da 240 CV. Tuttavia, nel 2021 il motore diesel è stato sostituito da quello a benzina 2.0 TSI con 245 CV. Ma questa volta è tutta un’altra storia, nonostante Skoda non abbia ancora fornito alcuna informazione sui propulsori per la Kodiaq RS di seconda generazione. Potrebbe bastare uno sguardo al modello derivato dalla stessa piattaforma, la VW Tiguan: le due varianti di motore già disponibili per il SUV di Wolsburg non sono ancora state svelate per la Skoda Kodiaq.

Nuova Skoda Kodiaq: i collaudi in pista del SUV sportivo della casa boemaMOTORE BENZINA O PHEV?E in effetti, la nuova RS potrebbe presentarsi ai nastri di partenza equipaggiata con un motore 2.0 TSI a benzina, capace di erogare una potenza di 265 CV. Ma la Tiguan è disponibile anche nella versione plug-in hybrid più potente da 272 CV. Il sistema è composto da un motore 1.5 TSI da 177 CV e da una unità elettrica da 85 kW (115 CV). Poi c’è una batteria da 19,7 kWh netti, che fornisce un'autonomia elettrica di oltre 100 chilometri. La corrente elettrica può essere caricata trifase con 11 kW o con un caricabatterie rapido fino a 50 kW.

Nuova Skoda Kodiaq: da definire il motore che potrebbe essere a benzina o plug-in hybridBYE BYE TRAZIONE INTEGRALE, FORSE…Essendo una potente ibrida plug-in, la nuova Skoda Kodiaq RS farebbe a meno della consueta trazione integrale del modello uscente, confermando che il Gruppo Volkswagen rinuncerebbe alla combinazione fra PHEV e quattro ruote motrici sui modelli basati sull'architettura MQB Evo. Tuttavia, probabilmente la variante a benzina sarà disponibile anche come modello con trazione integrale. Quale dei due sistemi di propulsione sia presente nella prossima Skoda Kodiaq RS o se in futuro ci saranno addirittura due diversi derivati ​​è ancora presto per confermarlo oggi. E questa considerazione vale anche per i prezzi, che difficilmente partiranno sotto i 55.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/10/2024