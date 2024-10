Come prima, più di prima: benzina e 4x4. Nuova Kodiaq RS in video

Sino all'ultimo ha lasciato il pubblico in sospeso: fedele al passato o in smania di attaccarsi a una presa di corrente? Mistero svelato: nuova Skoda Kodiaq RS compie una scelta conservativa e rinnova il contratto al 2,0 litri turbo benzina, e pure oggi il plug-in hybrid lo provo domani. Prima dell'identikit di rito, un breve video.

INTEGERRIMA Come precedente Kodiaq RS (o vRS, a seconda dei mercati), la seconda edizione del big SUV sportivo del marchio boemo si serve di un motore a benzina turbocompresso a quattro cilindri da 2,0 litri, che tuttavia ora eroga 265 CV e 400 Nm di coppia, ovvero +20 CV e +30 Nm rispetto a prima. 265 CV, ovvero proprio quelli del 2.0 TSI che motorizza VW Golf GTI. Sempre e solo termica, sempre integrale: la potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite trasmissione DSG a doppia frizione a 7 rapporti, accreditando super Kodiaq di uno 0-100 km/h in 6,3 secondi e una velocità massima di 231 km/h.

Nuova Kodiaq RS conserva il 2.0 TSI turbo benzina

DYNAMOSUV Come ci si aspetterebbe, Kodiaq RS 2025 beneficia anche di un sistema frenante potenziato che utilizza dischi ventilati su tutti e due gli assi e pinze a due pistoncini all'avantreno. Di serie anche sterzo progressivo e sospensioni Dynamic Chassis Control Plus (DCC Plus) con ammortizzatori adattivi a due valvole, per maggior controllo su estensione e compressione e un set di 15 impostazioni personalizzate, oltre alle modalità di guida preconfigurate Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow e Off-road. Di serie, infine anche, il ''Dynamic Sound Boost'', funzione che amplifica il suono del propulsore utilizzando un altoparlante sotto il pianale.

VEDI ANCHE

Ecco come appare di tre quarti

VISTA DA FUORI L'aspetto sportivo è sottolineato da dettagli extra in nero lucido tra cui la griglia anteriore (che ora ha una striscia luminosa orizzontale) e i cerchi da 20 pollici con finitura nera esclusiva, nentre le minigonne laterali sono verniciate in tinta con la carrozzeria. Idem il nuovo paraurti posteriore, che incorpora striscia LED a tutta larghezza e terminali di scarico in acciaio inox lucidato. E come appare dietro

VISTA DA DENTRO Con alcune differenze a seconda dell'allestimento (o Design Selection), uno a scelta tra RS Lounge ed RS Suite, all'interno nuova Kodiaq RS ospita rivestimenti in ecopelle nera per cruscotto, pannelli delle portiere e bracciolo, un volante sportivo a tre razze e un set di copripedali in acciaio inossidabile. Per i sedili sportivi, la scelta è tra ecopelle nera o vera pelle traforata. Essendo questo il modello top di gamma, la tecnologia di bordo include non solo il Virtual Cockpit da 10 pollici e il touchscreen centrale da 13 pollici (con scenografico logo RS di benvenuto, ma anche impianto audio Canton, accesso senza chiave e fari anteriori a matrice di LED.

Interni molto Skoda racing

QUANTO COSTA Nuova Skoda Kodiaq vRS non sarà ordinabile prima del 2025, logico che i prezzi non siano ancora stati comunicati. A occhio e croce, siamo sui 55.000 euro (a essere ottimisti). Vi diamo uno squillo non appena uscissero i listini.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/10/2024