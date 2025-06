Skoda Elroq RS: prova su strada e autonomia reale del SUV elettrico da 340 CV

Forse ricorderai la recensione della Skoda Elroq, il SUV/crossover elettrico “più conveniente sul mercato”. Ora in gamma entra Skoda Elroq RS, il modello più sportivo che alza l’asticella delle prestazioni e del piacere di guida. Scopri come va, quanto costa, consumi e autonomia reali nella recensione completa.

Skoda Elroq RS alle prese con un guado: è pur sempre un SUV, dopotutto

A colpo d’occhio la nuova Elroq sportiva si riconosce per pochi, ma ben precisi dettagli. La caratterizzazione estetica passa per alcuni particolari verniciati in nero lucido, a partire dagli specchietti e dalle bandelle sottoporta.

Specifici anche i fascioni, con due baffi in tinta con la carrozzeria che spiccano sul nero del paraurti anteriore.

Non mancano cerchi di grande diametro: da 20 pollici di serie e da 21” offerti in opzione. Vi sono poi due tinte specifiche: Verde Mamba e un grigio frozen disponibile solo su una serie limitata full-optional.

L’abitacolo della RS: la Elroq più sportiva della gamma

All’interno, le finiture superano le aspettative, con materiali e cura del dettaglio che sfidano quasi con arroganza le tedesche di una o anche due classi superiori.

Le superfici sono generosamente vestite di microfibra a effetto scamosciato Suedia e l’interno delle tasche delle porte è rivestito di morbida e spessa moquette con funzione anti-rumore: una finezza che su BMW Serie 5 (Touring e non) e molte Audi è un dolce ricordo d’altri tempi.

L’ergonomia è perfetta, con il contributo di sedili sportivi dal poggiatesta integrato nello schienale: ben profilati e rivestiti in Suedia traforata, a mostrare un secondo strato di tessuto in colore fluo a contrasto, trattengono bene in curva senza risultare costrittivi.

Skoda Elroq RS, l'interno

Comandi e plancia

Altro protagonista della scena è l’ampio schermo da 13 pollici dell’infotainment a centro plancia, dove trovo integrato ChatGPT, i comandi del clima e sotto al quale c’è una barra a sfioramento per la regolazione del volume dell’audio.

La piastra per la ricarica wireless di due smartphone è di serie, così come Apple Carplay e Android Auto.

Fa piacere trovare comandi fisici – e di ottima fattura, tra l’altro – sulle razze del volante, che restituiscono il piacere tattile che si perde coi comandi touch.

Abitabilità della Elroq RS

Generoso lo spazio a bordo, che accoglie in scioltezza 5 adulti, anche se il quinto passeggero deve fare i conti con un’ingegnosa vaschetta portaoggetti amovibile sul pavimento.

In 4,48 m, la Elroq RS mette a disposizione anche un bagagliaio da 470 litri, confermandosi una scelta pratica e vivibile, nonostante la vocazione prestazionale.

Skoda Elroq, il bagagliaio

Già, perché Elroq RS si distingue dal resto della gamma grazie ai suoi 340 CV di potenza, che le derivano dall’architettura bi-motore. Grazie a ciò, è l'unica tra le Elroq ad avere la trazione integrale.

Prestazioni e autonomia della Elroq RS

Tanta esuberanza si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 180 km/h, per non penalizzare eccesivamente l’autonomia.

Che secondo la casa boema è “superiore a 540 km nel ciclo WLTP”: valore che si ottiene in ogni caso con velocità molto basse e uno stile di guida particolarmente risparmioso.

In frenata gli oltre 22 quintali della Skoda Elroq RS si fanno sentire

Consumi reali e tempi di ricarica

Infatti, lungo un percorso extraubano, che ha consentito una marcia molto regolare e premiante per l’autonomia, la nostra Elroq RS ha registrato un consumo attorno agli 11,5 kWh/100 km solo fino a quando la velocità rimaneva attorno ai 50 km/h.

La media è però salita fino a 17,8 kWh/100 km contando anche un tratto extraurbano e uno autostradale. Il che si traduce in 400 km di percorrenza con la batteria da 79 kWh netti carica al 100% e supponendo di rifornire giunti con una riserva del 10%.

Va da sé che, viaggiando in autostrada a 130 km/h costanti, l'autonomia reale calerebbe ulteriormente: misureremo anche questo dato quando potremo portare la Elroq RS sul nostro circuito di prova MotorRing. Qui il confronto tra i consumi delle auto elettriche rispetto a benzina e diesel.

La ricarica dal 10 all’80% richiede poi 26 minuti, quando si abbia a disposizione una colonnina in corrente continua da almeno 185 kW di potenza. Scopri qui le migliori e le peggiori auto elettriche nei test di ricarica.

Al volante della Elroq più sportiva

Alla guida del SUV elettrico della casa boema colpisce in primo luogo la piacevole fluidità del volante e il suo peso perfettamente bilanciato che trasmette una bella sensazione di stabilità senza risultare faticoso in città.

È uno sterzo diretto il giusto, quello della Elroq RS: sempre progressivo e mai nervoso, per una guida più facile, intuitiva e rassicurante.

Test delle sospensioni sulle pavimentazioni speciali per la Skoda Elroq RS

Urka che comfort!

La dote più spiccata del crossover elettrico, tuttavia, è un’altra. Ciò che lo distingue, anche rispetto a vetture di fascia ben superiore, è un comfort di marcia allo stato dell’arte.

Un comfort fatto di silenzio a bordo, fluidità di marcia e, soprattutto, delle sospensioni attive di serie, che copiano le ondulazioni e filtrano le asperità con rara maestria.

Poi, certo, la Elroq RS spicca anche per lo scatto bruciante: lei si che sa farti sprofondare nel sedile in accelerazione. E anche nei sorpassi offre margini di sicurezza straordinariamente ampi, permettendo di completarele manovre in tempi brevi.

Una scelta che fa discutere

Meno convincente è la risposta del pedale del freno, che ha una consistenza molto spugnosa e richiede di essere premuto a fondo per fornire decelerazioni significative.

Si tratta di una strategia evidentemente adottata per massimizzare il recupero di energia nei rallentamenti, che però si sposa male con la pretesa di sportività del veicolo.

Il tutto si accompagna a un peso dell’auto ingente e chiaramente avvertibile, in frenata come nei cambi di direzione: la bilancia dice 2.229 kg, che il montaggio basso della capiente batteria non riesce a nascondere più di tanto.

Non di meno la RS diverte e, a tratti, esalta con un piccolo trucco: le sensazioni che trasmette ti fanno credere di guidare più veloce del reale. Un chiaro vantaggio, se ti imbatti in una autovelox.

Skoda Elroq RS Motore due, elettrici Potenza 340 CV Coppia n.d. Cambio Monomarcia Trazione Integrale Velocità 180 km/h 0-100 km/h 5,4 secondi Autonomia fino a 549 km Ricarica 10-80% 26 minuti a 185 kW CC Dimensioni 4,49 x 1,89 x 1,61 m Bagagliaio da 470 a 1.580 litri Peso 2.229 kg Prezzo da 51.100 euro

Con un prezzo d’attacco di 51.100 euro, la Elroq a trazione integrale si colloca con decisione al top dell’offerta e certo rimarrà una versione particolarmente di nicchia.

Va detto che la dotazione di serie è quasi full optional e la RS è l’unica della gamma con trazione 4X4: il che contribuisce a ridurre il gap con le versioni meno “altolocate” e, ricordiamolo, dotate della sola trazione posteriore.

Chi si sente pronto per passare all’elettrico, non può ignorarlo.

Rispondono presente anche fari Ful LED Matrix, sistema keyless, portellone elettrico con apertura tramite pedale virtuale e guida autonoma di secondo livello.

Dotazioni importanti che si pagano a parte

Si pagano a parte le telecamere a 360°, lo Head-Up Display in realtà aumentata, l'impianto audio Canton, parte dell'Advanced Package da 1.650 euro, insieme a tendine parasole e arredi per il bagagliaio.

Il Maxx Package da 2.690 euro aggiunge invece funzioni di parcheggio autonomo e telecomandato, insieme con clima tri-zona e sedili anteriori elettrici con massaggio.

È optional anche la pompa di calore, che migliora l'autonomia rendendo più efficiente il climatizzatore: fno 1.030 euro. E le personalizzazioni à-la-carte non finiscono qui.

Test di arrampicata per la Skoda Elroq RS: supera il 60% di pendenza senza problemi

Quanto costa la Skoda Elroq RS 2025?

Il prezzo di listino parte da 51.100 euro, con una dotazione quasi completa già di serie. Sono disponibili pacchetti aggiuntivi come l’Advanced Package (1.650 €) e il Maxx Package (2.690 €).

Qual è l’autonomia reale della Skoda Elroq RS?

L’autonomia reale varia a seconda dello stile di guida. In media si possono percorrere circa 400 km con una carica completa, mentre in condizioni ideali possono superare i 540 km (WLTP).

Quanto consuma la Skoda Elroq RS?

I consumi variano tra 11,5 kWh/100 km in ambito urbano con traffico super scorrevole e fino a 17,8 kWh/100 km su tratti misti. In autostrada l’autonomia si riduce significativamente.

Quanto tempo impiega la ricarica della Skoda Elroq RS?

Con una colonnina in corrente continua da almeno 185 kW, la ricarica dal 10 all’80% richiede circa 26 minuti.

Quali sono le prestazioni della Skoda Elroq RS?

Dotata di 340 CV e trazione integrale, accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima limitata a 180 km/h.

Scopri di più sulla Skoda Elroq RS e sui possibili accessori sul configuratore ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2025