Nuova Audi Q5: è ora di guidarla! Scopri come va su strada e... fuori. Video

L'Audi Q5 2025 rappresenta la terza generazione di uno dei SUV più apprezzati a livello globale, nonché l'Audi più venduta di sempre.

Con un design rinnovato, motorizzazioni ibride e tecnologie all'avanguardia, questo modello si propone di consolidare la sua posizione nel segmento dei SUV premium, confrontandosi con BMW X3, Mercedes GLC e Volvo XC60.

In questa guida (anche video) approfondiremo ogni aspetto della nuova Audi Q5, dalle specifiche tecniche alle innovazioni tecnologiche, passando per il design e le prestazioni su strada.

Audi Q5: le tre generazioni a confronto

Il design esterno dell'Audi Q5 2025 combina eleganza e sportività. Le linee sono state ridisegnate per conferire al SUV un aspetto più moderno e dinamico, senza snaturare il caratteristico family feeling. Sicuramente l'impatto estetico è cambiato, ma è facile riconoscere nelle forme del nuovo SUV tedesco un membro della famiglia Q5.

La griglia frontale single frame si fa più ampia e aggressiva e anche le prese d'aria che le stanno attorno contribuiscono a un frontale fluido, sì, ma molto imponente.

Di lato, la nuova Q5 mostra i muscoli, con curve ben tornite e meno linee tese che in passato, mentre il posteriore è il lato dal look più ''leggero'', con luci sottili e sinuose che, nel top di gamma, sono realizzate con tecnologia OLED di seconda generazione: insieme con le luci anteriori Matrix LED offrono 8 diverse firme luminose a scelta dell'utente.

Audi Q5 2025, le dimensioni che contano

Le dimensioni rimangono simili alla generazione precedente, con una lunghezza di 4,72 metri, una larghezza di 1,90 metri e un'altezza di 1,65 metri.

Il passo di 2,82 metri consente un'ottima abitabilità interna, mentre il bagagliaio offre una capacità di 520 litri, espandibile fino a 1.480 litri con i sedili posteriori abbattuti​: bene, ma non benissimo, visto che tra le rivali c'è chi fa meglio.

A maggior ragione se pensiamo che la cugina Tiguan, di metri 4,54, offre 652 litri prima ancora di rinunciare alle sedute posteriori.

Nuova Audi Q5 2025, gli interni

Gli interni dell'Audi Q5 2025 sono stati completamente rinnovati. Domina la strumentazione digitale, che fin dall'allestimento base riunisce entro un'unica cornice - vagamente ispirata alle forme della griglia anteriore - un display da 11,9 pollici OLED a un touch-screen da 14,5 pollici a centro plancia.

Piccola nota stonata, la qualità delle plastiche nella parte bassa dell'abitacolo non è sempre al top: quella tra le bocchette di ventilazione centrali e il tunnel ha anche una consistenza leggerina che mal si sposa con un brand premium.

Nuova Q5, le tecnologie di bordo

Il sistema infotainment si basa su Android Automotive, a garanzia di una perfetta integrazione con dispositivi mobili e servizi online come Google Maps e le app di Google Play Store.

È disponibile, come optional, un display da 10,9 pollici per il passeggero anteriore che dà accesso a buona parte delle funzioni dello schermo a centro plancia: navigazione, clima, riproduzione multimediale e app.

Nuova Audi Q5 2025, volante e strumentazione

Al volante della nuova Audi Q5 TDI, quella diesel a trazione integrale, la prima cosa che colpisce è appunto... il volante. O meglio, mi colpisce lo sterzo: progressivo, diretto e preciso.

I tecnici di Ingolstadt si sono impegnati per migliorare la dinamica di guida e ci sono riusciti con una scocca irrigidita e sospensioni rinforzate, che portano anche in dote una silenziosità di marcia e un comfort al top sui fondi dissestati.

Con l'aiuto delle sospensioni pneumatiche, offerte in opzione, la Q5 affronta in pieno relax anche il fuoristrada leggero, potendo aumentare l'altezza da terra di 6 cm all'occorrenza.

E nei passaggi difficili, una telecamera mostra sul display a centro plancia dove metto le ruote per evitare di metterle in fallo: due righe azzurre indicano poi la loro traiettoria in base all'angolo volante, proprio come quando faccio retromarcia.

Forte di 204 CV e 400 Nm, Q5 Diesel dichiara 226 km/h di velocità e uno 0-100 km/h in 7,4 secondi: lo sprint non manca, anche se la ripresa a velocità autostradali è meno incisiva di quanto mi aspetto da un diesel di rango come questo.

Bene il cambio a doppia frizione, tanto che è difficile sentire il bisogno di intervenire manualmente con le palette dietro al volante. Opzione comunque prevista, con le scalate che giungono più rapide dei passaggi ai rapporti superiori.

Lato consumi, ci riserviamo una prova approfondita sul nostro tracciato di priva MotorRing, ma in giro per la Brianza senza alcuna attenzione alla guida risparmiosa il computer di bordo ha calcolato una media attorno agli 8 l/100 km.

Modello TFSI 150 kW S Tronic TFSI 150 kW quattro S Tronic TDI 150 kW quattro S Tronic Motore 2,0 litri, 4 cilindri, turbo benzina mild hybrid 2,0 litri, 4 cilindri, turbo benzina mild hybrid 2,0 litri, 4 cilindri, turboediesel, mild hybrid Potenza 204 CV 204 CV 204 CV Coppia 340 Nm 340 Nm 400 Nm Velocità massima 226 km/h 226 km/h 226 km/h 0-100 km/h 8,6 secondi 7,2 secondi 7,4 secondi Trazione anteriore integrale Ultra integrale Ultra Cambio doppia frizione, 7 rapporti doppia frizione, 7 rapporti doppia frizione, 7 rapporti Dimensioni 4,72 x 1,90 x 1,65 m 4,72 x 1,90 x 1,65 m 4,72 x 1,90 x 1,65 m Bagagliaio da 520 a 1.473 litri da 520 a 1.473 litri da 520 a 1.473 litri Peso a vuoto con conducente 1.910 kg 1.970 kg 2.030 kg Prezzo da 63.250 euro da 65.850 euro da 67.350 euro

Le prenotazioni per l'Audi Q5 2025 sono già aperte, con l'arrivo nelle concessionarie ormai imminente. Il nuovo SUV di Ingolstadt offre per ora una gamma di motorizzazioni con tecnologia Mild-Hybrid (MHEV) per ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni. Le opzioni disponibili, tutte equipaggiate con cambio automatico a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti​ sono: TFSI 150 kW (204 CV) S tronic – motore benzina con trazione anteriore. Prezzo di partenza: 63.250 euro .

– motore benzina con trazione anteriore. Prezzo di partenza: . TFSI 150 kW (204 CV) quattro S tronic – versione con trazione integrale quattro ultra. Prezzo di partenza: 65.850 euro .

– versione con trazione integrale quattro ultra. Prezzo di partenza: . TDI 150 kW (204 CV) quattro S tronic – motore diesel con trazione quattro ultra. Prezzo di partenza: 67.350 euro​. Successivamente arriverà l'Audi Q5 plug-in hybrid, con oltre 80 km di autonomia elettrica e proposta in due diversi livelli di potenza, e anche l'Audi SQ5 con motore 3.0 a 6 cilindri benzina mild hybrid da 367 CV. Tre gli allestimenti proposti per il nuovo SUV di Ingolstadt:

Business, versione base con plancia digitale e navigatore, clima tri-zona, sedili anteriori riscaldati, retrocamera, portellone elettrico, cruise control adattivo, cerchi in lega da 18 pollici e fari LED.

versione base con plancia digitale e navigatore, clima tri-zona, sedili anteriori riscaldati, retrocamera, portellone elettrico, cruise control adattivo, cerchi in lega da 18 pollici e fari LED. Business Advanced, per 2.800 euro in più aggiunge cerchi da 19 pollici (in luogo di quelli da 18''), vernice bi-colore, sedili sportivi e finiture più ricercate.

per 2.800 euro in più aggiunge cerchi da 19 pollici (in luogo di quelli da 18''), vernice bi-colore, sedili sportivi e finiture più ricercate. S line Edition,che costa 2.800 in più rispetto a Business Advanced (5.600 euro più di Business), ma mette sul piatto un look più sportivo con cerchi da 21 pollici, fari LED Matrix, un maggior numero di airbag, un display touch aggiuntivo per il passeggero, telecamere a 360° e una suite di aiuti alla guida più evoluta.

Quale scegliere? La versione Business a benzina, con trazione anteriore, è la scelta più equilibrata, magari attingendo al ricco menu degli accessori, che però contribuiscono a far lievitare parecchio il conto finale.

A partire da una selleria più pregiata per i sedili (si parte da 2-500 euro) o addirittura ventilati (da 5.600 euro, solo per Business Advanced e S line edition).

La guida assistita di secondo livello, con l'auto che guida quasi da sola laddove non ci sono incroci è di serie con l'allestimento top, mentre un update della suddetta, con adeguamento della velocità sulla base anche di indicazioni cartografiche si paga a parte nel pacchetto Tech Pro da 2.500 euro.

Lato motori, il Diesel è molto utile per tenere i consumi a livelli più ragionevoli se volete la trazione integrale: qui il configuratore della nuova Q5 per un preventivo personalizzato.

Nuova Audi Q5 2025, su strada

Audi Q5 2025 vs le sue principali rivali: quale scegliere? La nuova Audi Q5 2025 si inserisce in un segmento altamente competitivo, dove deve confrontarsi con rivali di prestigio come la BMW X3, la Mercedes GLC e la Volvo XC60. Ognuno di questi SUV premium offre caratteristiche distintive, ma quali sono le principali differenze? Modello Motorizzazioni disponibili Trazione Bagagliaio (litri) Prezzi Audi Q5 2025 MHEV a benzina o diesel (PHEV a benzina in arrivo) FWD/AWD da 520 da 63.250 euro BMW X3 MHEV a benzina o diesel, PHEV a benzina AWD da 580 (460 PHEV) da 64.200 euro Mercedes GLC MHEV o PHEV a benzina o diesel AWD da 620 (470 PHEV) da 64.688 euro Volvo XC60 MHEV o PHEV a benzina AWD da 483 (468 PHEV) da 58.900 euro Design e dimensioni L’Audi Q5 2025 si distingue per il suo design moderno e sportivo, con fari Matrix LED e una griglia più ampia. La BMW X3 mantiene un aspetto più aggressivo e spigoloso (leggi qui la prova), mentre la Mercedes GLC punta su linee fluide e un’imponente presenza su strada. La Volvo XC60, invece, offre un design più minimalista ed elegante, specie all'interno. Interni e tecnologia Audi ha rinnovato completamente gli interni della nuova Q5 con un Virtual Cockpit OLED da 11,9'' e un ampio touchscreen da 14,5 pollici. BMW X3 e Mercedes GLC offrono soluzioni altrettanto avanzate, con il Curved Display della X3 e il futuristico MBUX Hyperscreen della GLC. Volvo XC60, invece, ha una plancia più tradizionale, con quadro strumenti e infotainment ben distanziati. Motorizzazioni L’Audi Q5 2025 è disponibile con motori mild-hybrid benzina e diesel da 204 CV, oltre alle versioni plug-in hybrid e alla 3.0 in arrivo con 367 CV. BMW X3 e Mercedes GLC offrono una gamma simile, ma con opzioni più potenti sulle versioni sportive M50 da 400 CV e AMG 63 S da ben 680 CV. Volvo XC60, invece, è l'unica che volta le spalle al diesel per puntare tutto sull’elettrificazione: con motori mild-hybrid e plug-in hybrid fino a 455 CV. Prezzo e dotazioni L’Audi Q5 parte da 63.250 euro, posizionandosi sotto la BMW X3 e sopra la Volvo XC60, che rimane la meno costosa. Audi, si distingue per la possibilità della trazione esclusivamente anteriore e per una dotazione di serie più ricca, con cerchi da 18'', fari a LED e una plancia digitale più moderna. La Mercedes GLC è all'estremo opposto ma di strettissima misura, con un prezzo di ingresso di64.688 euro (+488 euro rispetto a BMW). In tutti i casi, il prezzo base è puramente indicativo, visto che gli accessori pesano parecchio sul conto finale. La Volvo è un po' più semplice da configurare, per un menu degli optional più razionale. Audi Q5 ed SQ5 Sportback (2025) Quale scegliere? Audi Q5 2025 : per chi cerca un equilibrio tra tecnologia, comfort e prestazioni.

BMW X3 : perfetta per chi ama la dinamicità di guida e il piacere sportivo dell'assetto.

Mercedes GLC : la scelta per chi desidera lusso, tecnologia e comfort ai massimi livelli.

Volvo XC60: l’opzione ideale per chi punta su sicurezza, sostenibilità e understatement. L'alternativa Audi alla nuova Q5 Oltre alla versione standard, Audi propone l'Audi Q5 Sportback 2025, caratterizzata da una linea del tetto più inclinata che conferisce al SUV un aspetto più coupé. Questa variante, disponibile nelle versioni Advanced e S line, offre un design più emozionale senza compromettere lo spazio interno. Il bagagliaio ha una capacità di 515 litri, espandibile a 1.415 litri con i sedili posteriori abbattuti. Scopri di più sulle differenze tra Audi Q5 2025 e Audi Q5 Sportback sul configuratore ufficiale Audi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/03/2025