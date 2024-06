Svelata la nuova BMW X3, che da SUV medio qual era, ora è maxi

Frontale geometrico ispirato alla strapotente BMW XM (qui la prova in video), fiancata un po' sbilanciata con il cofano piatto in evidenza, terzo montante spiovente, a creare uno strano effetto trapezio nella vista di 3/4: si presenta così, con un look distintivo e originale la nuova BMW X3 2025, destinata a contendersi il titolo di modello di riferimento tra i SUV premium di medie dimensioni contro avversarie dal look decisamente più tradizionale: Audi Q5 e Mercedes GLC in primis. Le vendita in Europa inizieranno tra ottobre e dicembre 2024 con motori a benzina e Diesel a vari livelli di elettrificazione. Per l'elettrica iX3 c'è da aspettare.

BMW X3 2025, 3/4 anteriore: il montante C fa ''effetto trapezio''

Ormai l'abbiamo capito: fin dai tempi in cui Chris Bangle disegnava la sua prima Serie 5 con scalpello e mazzetta, BMW ha abbracciato una filosofia di design che punta sempre a stupire, rifuggendo la banalità come la peste. Ed ecco che la nuova BMW X3 debutta con uno stile convenzionale solo a tratti, mentre molte prospettive denotano un approccio ultra-modernista a cui bisogna fare un po' l'occhio. Quello che non le manca di certo è la presenza scenica: una presenza ad alto tasso di testosterone. Con muscoli scolpiti e tratti spigolosi: ''poche linee'' chiare e ben definite, dicono i tedeschi. Una tesi su cui gli inglesi potrebbero dissentire.

BMW X3 2025 gioca con la tridimensionalità delle lamiere

LUCI E COLORI Tutte le varianti di modello, a eccezione della BMW X3 M50 xDrive, sono dotate di terminali di scarico integrati a scomparsa nella grembialatura posteriore. I cerchi vanno da18 a 21 pollici, mentre per i colori la scelta è vastissima visto che, oltre alla tinta unita e alle otto metallizzate standard, sono disponibili due opzioni Frozen opache e 15 verniciature speciali BMW Individual. E per non passare inosservati al buio, il doppio rene illuminato Iconic Glow è proposto tra le opzioni del pacchetto M Sport Pro.

BMW X3 2025, linee pulite per il frontale

LE DIMENSIONI Più lunga di 34 millimetri rispetto al modello precedente (ora siamo a 4,76 m da un paraurti all'altro), la nuova X3 cresce anche in larghezza (1,92 m, ossia +29 mm). Difficile vederlo ancora come un SUV di medie dimensioni! Ma c'è una direzione in cui si rimpicciolisce. Infatti si abbassa di 25 millimetri per cercare più slancio e sportività, con un'altezza massima da terra che si ferma a 1,66 m. Il bagagliaio va da 570 a 1.700 litri nelle versioni con motori a bassa elettrificazione, mentre perde un centinaio di litri di capacità nel caso della BMW X3 30e xDrive plug-in hybrid.

BMW X3 2025, volante e strumentazione

A bordo della X3 debuttano tecnologie già viste su Serie 5 e altri modelli alto di gamma della casa di Monaco. A partire dal BMW Curved Display, dalla BMW Interaction Bar (che integra comandi e luci ambient in una fascia in vetro ottico che attraversa la plancia), i volanti con il fondo piatto e la leva del cambio di nuova concezione, con molteplici elementi luminosi in colore contrastante nella console centrale e nelle finiture delle porte. Nuova BMW X3 è anche dotata di serie di sedili sportivi di nuova concezione, regolabili elettricamente e riscaldabili, rivestiti in Econeer, con superfici e imbottiture in materiale ''secondario''. I rivestimenti in pelle Veganza e BMW Individual Merino sono disponibili come optional. Sempre a richiesta, il cruscotto Luxury, realizzato in poliestere riciclato con una trama a maglia.

BMW X3 2025, comandi nella console centrale

TECNOLOGIE E DOTAZIONI L'infotainment funziona con il nuovo sistema operativo OS 9, che apre la porta a contenuti e applicazioni scaricabili in un secondo momento, così come ai videogame della piattaforma AirConsole e ai servizi di streaming video quale il DTS AutoStage Video Service powered by TiVo. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie e non manca la BMW Digital Key Plus che permette di utilizzare il vostro smartphone o un Apple Watch come chiave per l'auto. Naturalmente non mancano neppure - tra standard e dotazioni accessorie - i sistemi di aiuto alla guida più avanzati, con anche funzioni di parcheggio semi-automatico; mentre tra le dotazioni di serie figurano clima tri-zona, sistema keyless, portellone automatico e navigatore, oltre alla ricarica wireless per i cellulari compatibili. A richiesta, Head-up Display in realtà aumentata, sedili anteriori ventilati, sedili posteriori riscaldati e un sistema audio surround Harman Kardon, solo per citare gli optional principali.

BMW X3 2025, gli interni

Per tutte le versioni della nuova BMW X3, la casa di Monaco dichiara ''un aumento immediatamente percepibile dell'agilità, della stabilità in curva e del comfort sulle lunghe distanze rispetto al modello precedente''. Mentre per i motori, se anche per ora non è stata annunciata una variante iX3 full electric, l'elettrificazione è onnipresente. Si parte con la tecnologia mild hybrid a 48 V integrata nei Diesel e nei benzina da 2,0 litri a quattro cilindri, tutti proposti con cambio automatico Steptronic a otto rapporti con comandi al volante e trazione integrale BMW xDrive di serie. Per il benzina si parla di 208 CV per uno 0-100 km/h in 7,8 secondi, mentre l'unità a gasolio guadagna un decimo di secondo in accelerazione pur a fronte di una potenza di ''soli'' 197 CV. Un motore diesel a sei cilindri in linea si aggiungerà alla gamma nell'estate del 2025.

BMW X3 2025, fronte e retro

LA BOMBA E LA PLUG-IN Al top della gamma si colloca la BMW X3 M50 xDrive, con un benzina mild-hybrid M TwinPower Turbo da 3,0 litri e 398 CV. Qui il cambio Steptronic Sport a otto rapporti e la trazione integrale intelligente BMW xDrive e il differenziale M Sport di serie, così come assetto, sterzo e freni dedicati. Lo ''zerocento'' in 4,6 secondi è il suo biglietto da visita. Per chi invece punta a gestire il casa-ufficio a batterie, la versione plug-in hybrid BMW X3 30e xDrive guadagna una maggiore autonomia: fino a 90 km tra una ricarica e l'altra, che prevede di serie un caricabatterie di bordo a 11 kW. Anche per questa versione fortemente elettrificata, basata sul quattro cilindri a benzina da 2,0 litri, il cambio di serie è un automatico Steptronic a otto rapporti. I prezzi della BMW X3 2025 non sono ancora stati annunciati: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/06/2024