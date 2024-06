Ecco che aspetto ha la nuova BMW X3: la foto sfuggita online

La foto della nuova BMW X3 2024, quella di quarta generazione, è stata pubblicata online prima del lancio ufficiale: potete vederla qui sotto nel post su instagram firmato da Wilcoblok e Cohespias. Come tante delle ultime BMW mostra una linea fortemente innovativa, a cui dovremo probabilmente fare l'occhio. Per fortuna lo stupore non deriva troppo dalle dimensioni del Doppio Rene frontale, che al netto di una trattazione grafica tale da metterlo in risalto, non ha dimensioni che possano risultare indigeste agli affezionati del marchio tedesco. La forma pare ispirata a quella della BMW XM (qui la prova in video) con insolite linee oblique che si combinano con le linee verticali della griglia per creare un look di rottura rispetto agli altri modelli della gamma: tutti tranne uno, la nuova Serie 1 che ha appena debuttato con uno stilema simile, almeno in alcune versioni, ma reso meno evidente dalla mancanza delle cromature.

LO STILE Il frontale è morbido nei contorni, ma alto e impettito. Si collega con un cofano anteriore piatto e apparentemente molto orizzontale. Lateralmente, il raccordo tra i finestrini e i lamierati hanno curve che ricordano vagamente le cuginette a marchio Mini, mentre le maniglie delle porte sono a incasso, per una migliore aerodinamica. Per capire l'andamento del posteriore, l'unica è affdidarsi alle foto spia che vi avevamo già proposto e che suggeriscono forme più tradizionali rispetto a quanto la strana inquadratura dell'immagine ''leaked'' lascia supporre.

SOTTO AL COFANO Quanto ai motori, BMW ha già dichiarato che la nuova X3 sarà l'ultima del suo genere alimentata ancora da combustibili fossili. Niente addio al Diesel, insomma, ma una gamma di propulsori che - come nel caso della nuova Serie 5 Touring (qui la prova) - potrebbbe proporre unità a quattro e sei cilindri, rispettivamente con cilindrate di 2,0 e 3,0 litri, con tecnologia mild hybrid per gasolio e benzina, a cui si aggiungeranno varianti plug-in hybrid a benzina e una iX3 completamente elettrica (magari in più varianti) che si unirà alla gamma poco dopo. Successivamente arriverà la top di gamma X3 M, con un motore ad alte prestazioni. Si prevede che il nuovo SUV di Monaco arriverà sul mercato nella seconda metà del 2024, non si sa ancora se con la denominazione di modello 2024 o 2025.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/06/2024