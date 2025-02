Nuova Volvo XC60 2026: tutti gli aggiornamenti del Model Year

Scopri le novità della Volvo XC60 2026: come cambiano design, tecnologia, infotainment. Disponibilità, motori e caratteristiche

Arriva nel 2025 la Volvo XC60 Model Year 2026, che introduce importanti aggiornamenti in termini di esperienza di guida, comfort e tecnologia. Il SUV premium di Volvo si rinnova con un sistema di infotainment più veloce, interni raffinati e nuove opzioni di design.

Nuova Volvo XC60 2025, 3/4 anteriore

Un’interfaccia utente più intuitiva

La Volvo XC60 2026 introduce una nuova esperienza utente con un’interfaccia migliorata e progettata per garantire un’interazione più sicura e personalizzata con il sistema di infotainment Google Automotive. Il cuore di questo aggiornamento è lo schermo touch centrale da 11,2 pollici, che offre una visualizzazione più nitida grazie a un aumento della densità di pixel del 21%.

Infotainment più veloce e reattivo

La XC60 2026 è dotata della piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, che rende il sistema di infotainment con Google integrato due volte più veloce rispetto alla versione precedente, con una generazione degli elementi grafici dieci volte più rapida. Questa evoluzione riduce il livello di distrazione del conducente, migliorando la sicurezza e la praticità d’uso, dice Volvo.

Nuova Volvo XC60 2025, lo schermo dell'infotainment

Un look rinnovato

Gli esterni della Volvo XC60 2026 presentano un design più contemporaneo, caratterizzato da una nuova presa d’aria frontale con il logo Volvo aggiornato, cerchi inediti e luci posteriori scure. Il Model Year introduce anche tre nuove colorazioni: Forest Lake, Aurora Silver e Mulberry Red.

Interni premium e dettagli curati

All’interno, la XC60 aggiornata combina nuovi materiali di alta qualità con un design elegante e funzionale. Tra le opzioni disponibili troviamo il rivestimento Quilted Nordico e il Navy Herringbone Weave, che esaltano il comfort e il lusso dell’abitacolo. La praticità è migliorata grazie a vani portaoggetti intelligenti, nuovi portabicchieri e un caricatore wireless potenziato per lo smartphone.

Nuova Volvo XC60 2025, l'interno

Maggiore silenziosità e sospensioni avanzate

L’abitacolo della Volvo XC60 2026 è stato progettato per garantire un comfort superiore, con un isolamento acustico ottimizzato e i rinomati sedili ergonomici Volvo. Sono disponibili, su richiesta, le sospensioni pneumatiche e i finestrini in vetro laminato per un’esperienza ancora più raffinata.

Impianto audio premium

Per gli appassionati di musica, Volvo offre l’opzione dell’impianto Bowers & Wilkins High Fidelity, con diffusori riprogettati per un suono chiaro e immersivo.

Nuova Volvo XC60 2025, altoparlante dell'audio Bowers & Wilkins

Gli ordini per la nuova Volvo XC60 si aprono in Italia all'inizio di marzo 2026 e le prime consegne sono attese tra giugno e luglio. La gamma replicherà l'attuale, con le seguenti versioni a listino:

Volvo XC60 T6, con trazione integrale AWD, motore plug-in hybrid da 350 CV e 81 km di autonomia elettrica.

da 350 CV e 81 km di autonomia elettrica. Volvo XC60 T8, con trazione integrale AWD, motore plug-in hybrid da 455 CV e 81 km di autonomia elettrica.

da 455 CV e 81 km di autonomia elettrica. Volvo XC60 B5, con trazione integrale AWD, motore mild hybrid da 250 CV.

da 250 CV. Volvo XC60 B6 blindata, con trazione integrale AWD e motore mild hybrid potenziato.

Il listino ufficiale verrà svelato a inizio marzo, con l'avvio degli ordini, ma da Volvo fanno sapere che non ci saranno aumenti, quindi possiamo aspettarci per le versioni mild hybrid prezzi a partire da 59.000 euro e 65.000 euro per le plug-in. Scopri di più sulle nuove Volvo XC60 2025 (pardòn, 2026) sul configuratore ufficiale della casa svedese.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/02/2025