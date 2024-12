Nuova Audi Q5 Sportback, via alle vendite. Ecco quanto costa

Da oggi 20 dicembre 2024 è possibile ordinare la seconda generazione di Audi Q5 Sportback – di cui vi abbiamo raccontato tutti i dettagli qui – , modello che arriva sul mercato italiano con un bagaglio di novità ereditate dalla rinnovata sorella Q5. Il SUV Coupè dei Quattro Anelli viene infatti proposto con la nuova tecnologia mild-hybrid, con un design rinnovato, con nuovi interni e con una tecnologia a bordo sempre più evoluta.

Audi Q5 Sportback (2025)

ALLESTIMENTI Al lancio, nuova Audi Q5 Sportback è disponibile nelle versioni Business Advanced ed S line edition. La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, il climatizzatore trizona, il park assist con retrocamera, i sedili riscaldabili, il palcoscenico digitale, la smartphone interface, la ricarica wireless, l’Audi sound system da 180 Watt e i proiettori Full LED. Sarà possibile optare, senza sovrapprezzo, per i cerchi in lega da 18 o da 19 pollici, privilegiando rispettivamente il contenimento dei consumi e delle emissioni, oppure il look. Stesso discorso per l’allestimento S line edition; in questo caso la scelta è tra le ruote da 19 o da 20 pollici. Per quanto riguarda la versione sportiva Audi SQ5 Sportback, alla variante standard si affianca l’allestimento top di gamma sport attitude.

Audi Q5 Sportback (2025), gli interni

REPARTO SOSPENSIONI Nuova Audi Q5 Sportback è proposta con assetto standard o sportivo (di serie per la variante S con una riduzione dell’altezza da terra di 25 mm). Le sospensioni standard, caratterizzate da molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, si avvalgono del sistema di smorzamento passivo a due stadi FSD, mentre in opzione è possibile scegliere sospensioni pneumatiche adattive, con lo sterzo progressivo di serie, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, più preciso e diretto rispetto al precedente modello.

Audi SQ5 Sportback (2025)

PREZZI Le consegne di nuova Audi Q5 Sportback sono previste nel corso del secondo trimestre 2025 con prezzi a partireda 68.850 euro per la versione a benzina (2.0 TFSI 204 CV S tronic). Si parte invece da 72.950 euro per la diesel 2.0 TDI 204 CV quattro S tronic (il modello più gettonato sul mercato italiano) e da 93.050 euro per la top di gamma SQ5 Sportback 3.0 V6 TFSI 367 CV quattro.

Pubblicato da Francesco Irace, 20/12/2024