Audi Q7: il SUV arriva alla sua terza generazione e cambia (quasi) tutto

L'attuale Q7 di Audi è oggi il modello più vecchio della Casa di Ingolstadt ancora in produzione, con il debutto ormai datato 2015 e i consueti restyling per aggiornare look, interni e tecnologia nel 2019 e nel 2024. Data la sua anzianità di servizio, ci si può aspettare che la prossima Q7 sia piuttosto diversa in termini di design, almeno per gli standard conservativi di Audi. E, sebbene le foto che vedete ce la mostrino ancora ben nascosta dalle pellicole mimetiche, ci sono alcuni chiari dettagli di stile da tenere d'occhio, non da ultimo i nuovi fari anteriori divisi, un tratto che sarà replicato su altre Audi in arrivo, e i fanali posteriori a forma di L, che le immagini ci mostrano per la prima volta in versione di produzione. La nuova Q7 presenterà anche l'ultima versione della griglia Singleframe di Audi, che adotta una forma più arrotondata rispetto a quella squadrata dei modelli attuali.

Nuova Audi Q7: in arrivo la terza generazione del grande SUV di IngolstadtSTESSE MISURE DEL SUV ATTUALEI fotografi che hanno visto in prima persona il prototipo del prossimo maxi SUV tedesco ipotizzano che manterrà dimensioni simili al modello attuale, che è ancora lo sport utility più grande venduto dalla casa tedesca. Tuttavia, voci di corridoio fanno sapere che una più grande Audi Q9 sia in cantiere; staremo a vedere. Detto questo, è prevedibile che la terza generazione di Q7 sarà una delle ultime Audi disponibili con motori a combustione interna, poiché a Ingolstadt hanno già dichiarato che tutti i nuovi modelli lanciati dal 2026 saranno esclusivamente elettrici, andando a eliminare gradualmente i propulsori convenzionali entro il 2033.

Nuova Audi Q7: misure taglia XL e simili al modello attuale, ma stile ben diversoI MILD-HYBRID SUGLI SCUDI, MA NON SOLO…L’ipotesi più accreditata è che le versioni mild-hybrid benzina e diesel faranno parte della gamma, insieme a modelli ibridi plug-in aggiornati rispetto all'attuale Q7, soprattutto per offrire un'autonomia molto più lunga. Come se non bastasse, è probabile che anche la più sportiva SQ7 torni sulla scena, data la sua popolarità, e l’ipotesi è che utilizzi una configurazione di motore ibrido leggero orientata alle prestazioni. Le immagini che vedete ci mostrano sia una versione standard sia una più “atletica”, equipaggiata con il pacchetto S-Line.

Nuova Audi Q7: davanti ci sono calandra inedita e fari a LED sdoppiati

RESTA LA PIATTAFORMA MLB Infine, data la graduale eliminazione dei motori a combustione interna, è improbabile che Audi sviluppi una nuova piattaforma per la prossima Q7 e quasi certamente adatterà le basi dell’architettura MLB utilizzate per il modello attuale. La piattaforma sarà, ovviamente, adattata per ospitare i propulsori plug-in hybrid aggiornati, nonché nuovi interni e inedita tecnologia. Per esempio, possiamo aspettarci che l'attuale configurazione di infotainment a doppio schermo sia messa in pensione e che al suo posto venga inserito uno schermo principale ad alta risoluzione con display opzionale per il passeggero a destra del guidatore.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/11/2024