All-in sul Plug-in, tocca ad Audi A3 "crossover". Pure lei da record

L'ibrido ricaricabile non lascia. A casa Audi, l'ibrido plug-in raddoppia. Dopo la profonda evoluzione tecnica riservata ad Audi A3 Sportback TFSI e, che col restyling 2024 guadagna un boost di autonomia in EV da fare concorrenza ad auto elettriche di passata generazione, ora è la volta di elettrificare pure Audi A3 Allstreet, la nuova configurazione ''urban crossover''. Stesse specifiche tecniche di A3 berlina, un filo di autonomia elettrica inferiore. Non è colpa sua, se il peso è un filo superiore. Rapido recap.

A3 Allstreet PHEV, autonomia in EV da record

PLUG&PLAY Anche di Audi A3 allstreet 40 TFSI e, cuore del sistema ibrido plug-in è il propulsore termico 1.5 TFSI evo2, turbo benzina a iniezione diretta di benzina e ciclo Miller da 150 CV e 250 Nm. Abbinato al ''millecinque'' è un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) da 116 CV e 330 Nm. Potenza complessiva di 204 CV, 350 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h. Non si fa menzione, per ora, dello step da 272 CV. Quel che è bene, invece, è che la nuova batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) permette di percorrere in modalità puramente elettrica sino a 138 km (da ciclo misto WLTP). Fanno appena -3 km rispetto a A3 Sportback Plug-in: nulla di grave, resta un valore da record di categoria (e non solo di categoria).

Quasi 140 km in modalità 100% elettrica

TOP SPEED Analogamente ad A3 Sportback TFSI e, infine, anche A3 Allstreet TFSI e può essere rifornita in corrente continua (DC) con potenze sino a 50 kW (o sino a 40 kW, in base allo standard DIN 70080), una proprietà che consente in meno di 30 minuti di portare il livello d’energia nella batteria dal 10% all’80%. Parallelamente, è sempre possibile ricaricare in corrente alternata (AC) con potenze sino a 11 kW. Il processo di rifornimento completo, in questo caso, richiede 2 ore e mezza.

Ricarica batterie anche in corrente continua

PREZZI (PROIEZIONI) Come Audi A3 Sportback Plug-in, anche Audi A3 Allstreet Plug-in raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del primo trimestre 2025. Prezzi non ancora resi noti: ci aspettiamo un ''premio'' di circa 8.000-10.000 euro, a parità di allestimento, nei confronti delle equivalenti motorizzazioni diesel e mild hybrid a benzina. Quindi prezzi a cavallo dei 50.000 euro (eh già...).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/11/2024