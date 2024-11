Addio ai 4 anelli: nuovo logo per l'Audi E concept sviluppata con SAIC

La scritta AUDI – a lettere maiuscole – soppianta il classico marchio dei quattro anelli diventando il nuovo logo della casa di Ingolstadt sul frontale della concept car AUDI E, un prototipo che prefigura una nuova famiglia di modelli di prossima introduzione sul mercato. Nel comunicato si parla di Cina, ma veder sparire così un emblema leggendario lascia per lo meno confusi. “Con il lancio del nuovo marchio dedicato alla futura generazione di modelli full electric per la Cina stiamo tracciando inedite strade per raggiungere nuovi clienti votati alla tecnologia e alla massima digitalizzazione”, dice Gernot Döllner, CEO di Audi AG. Ma vediamo insieme cosa c'è dietro a questo repentino cambiamento d'immagine.

AUDI E concept, il frontale

NON È PER NOI Il lancio del nuovo marchio sta a indicare una nuova generazione di modelli creati in collaborazione con il partner cinese SAIC. Il nuovo logo richiama il DNA Audi, ma viene applicato a una concept - AUDI E, appunto - sviluppata congiuntamente da team tedeschi e cinesi, che anticipa tre modelli di serie destinati a essere introdotti in Cina dalla metà del 2025. “L'industria automobilistica sta vivendo la più grande trasformazione della propria storia. Con le nostre partnership in Cina stiamo giocando un ruolo decisivo in questa trasformazione”, dice Döllner, che con la nuova gamma prodotto dice di rivolgersi a un pubblico dalle esigenze e dalle aspettative peculiari: i clienti premium cinesi, che in media sono più giovani che nel resto del mondo, esperti di tecnologia e alla ricerca di una ''connettività avanguardistica'', con guida autonoma al più alto livello e un'esperienza di vita a bordo che sia ''user friendly e sorprendente allo stesso tempo''. Non si parla di piacere di guida in senso classico, si noti.

AUDI E concept, gli interni

VEDI ANCHE

CINA UBER ALLES Ecco dunque che la collaborazione tra Audi e SAIC mette insieme il know-how Audi in materia di design, sviluppo tecnologico e produzione con la reattività e la profonda conoscenza di SAIC delle esigenze del mercato cinese. Una partnership il cui massimo risultato è costituito dalla nuova Advanced Digitized Platform: “La nuova piattaforma digitale condivisa costituirà la base per una nuova generazione di veicoli intelligenti e connessi dedicati esclusivamente al mercato cinese. La cooperazione con SAIC amplierà ulteriormente il portfolio Audi di vetture full electric e accelererà ulteriormente la trasformazione dell'Azienda all’interno del mercato automotive più importante al mondo”, dice Döllner. I primi tre modelli BEV apparterranno ai segmenti superiori D ed E. La collaborazione con SAIC permetterà di ridurre il time-to-market di oltre il 30%.

AUDI E concept, la linea è da shooting brake

DI CHE SI TRATTA La concept AUDI E concept ha le forme di una sportback lunga 4,87 m, larga quasi due metri (1,99 m) e alta appena 1,46 m. Non si tratta diun SUV o un crossover tanto cari a noi europei, evidentemente, ma di una filante shooting brake dai toni minimalisti come piace alla clientela cinese. Gli interni, sviluppati dagli esperti del Beijing Design Studio, cercano la perfetta sintesi tra comfort ed esperienza digitale: con pannelli porta in radica retro-illuminata e microfibra, mega-display touch curvo con risoluzione 4K che integra le immagini dei retrovisori digitali, e spazio per due smartphone nella console. Il sistema operativo AUDI OS dà accesso a un app store ''mai così evoluto'', dicono da Ingosltadt, che ''si attiva mediante il riconoscimento facciale e opera in totale sinergia con il device personale dell'utente''. L'infotainment, che Audi descrive come un palcoscenico digitale, è integrato dall'Audi Assistant, ''vero e proprio avatar basato sull’intelligenza artificiale'', che reagisce a comandi sia tattili sia vocali, mentre l’Audi Control, la barra touch al vertice dell’Audi Assistant, permette di navigare tra i molteplici contenuti del display 4K.

AUDI E concept, volante e schermo curvo in 4K

CAMBIO DI PROSPETTIVE Naturalmente AUDI E è un'auto elettrica al 100%, con la nuova Advanced Digitized Platform che prevede due motori elettrici a dare la trazione integrale e una potenza complessiva di 775 CV, che accoppiati a 800 Nm di coppia permettono di bruciare lo 0-100 km/h in 3,6 secondi. La batteria da 100 kWh offre un'autonomia superiore a 700 km, mentre la ricarica iper fast permette di recuperare fino a 370 chilometri di percorrenza in 10 minuti. Ma la sensazione è che numeri di questo tipo interessino fino a un certo punto, a un pubblico più attratto dall'idea di spostarsi in una loro “oasi connessa”, nel traffico congestionato di una megalopoli, piuttosto che alla gita panoramica del fine settimana. Piacerebbe tutto ciò a noi europei? Anche da noi nuove generazioni si fanno largo, con esigenze diverse da quelle del passato...





Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2024