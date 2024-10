Nuova Audi A6 e-tron adesso costa (quasi) come "vecchia" A6

Alcune settimane addietro esercitammo il nostro senso critico e vi proponemmo un paragone tra il listino prezzi di Audi A6 e-tron, la nuova iterazione (solo) elettrica della berlina/wagon del marchio dei Quattro Anelli, e quello di Audi A6 precedente generazione. Per concludere che, in fondo, il gap - a parità di prestazioni ed equipaggiamento - non è poi così marcato, pur restando sfavorevole ad A6 nuova edizione. Ora che a parco fa il suo ingresso la nuova entry level (più un'altra versione a trazione integrale), il differenziale si assottiglia ulteriormente. Cala il prezzo e cala la performance, pare ovvio. La brutta notizia è che cala pure l'autonomia. Che resta in ogni caso più che dignitosa. Sotto, cifre chiave.

Nuova Audi A6 e-tron, debutta la entry level

BASE La nuova configurazione di partenza è individuata dalla sigla “e-tron” e si avvale di trazione posteriore, singolo motore elettrico da 326 CV (e 435 Nm di coppia), per un downgrade tutto sommato contenuto di -41 CV rispetto ai 367 CV di A6 e-tron Performance. Cala però anche la capacità della batteria, che da 100 kWh (94,9 kWh netti) scende a 83 kWh (75,8 kWh netti). Complice una raffinata aerodinamica – Cx 0,21, un record storico per Audi –, nuova A6 percorre pur sempre sino a 627 km WLTP (anziché 756 km) in configurazione Sportback e sino a 598 km WLTP (invece di 720 km) nella versione Avant.

Audi A6 e-tron Sportback

DUE CONTI Già ordinabili e in concessionaria nel corso del primo trimestre 2025, Audi A6 Sportback e-tron e Audi A6 Avant e-tron sempre disponibili negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition, con prezzi a partire rispettivamente da 65.500 euro e 68.000 euro. Fanno -9.000 euro rispetto alla precedente soglia di ingresso, mica noccioline. E il prezzo, ora, è paragonabile a quello delle motorizzazioni benzina e diesel mild hybrid di Audi A6 precedente, che partono rispettivamente da 59.600 euro e 62.000 euro (ma che in formato base, sono meno equipaggiate).

Audi A6 e-tron, gli interni

QUATTRO Oltre alla entry level, a novembre 2024 la gamma Audi A6 e-tron si arricchisce anche della versione e-tron quattro bi-motore a trazione integrale, potenza di sistema di 462 CV, coppia di 580+275 Nm, batteria da 100 kWh (94,9 kWh netti) e autonomia di 716 km WLTP per Sportback e-tron quattro e 685 km WLTP per A6 Avant e-tron quattro. Listino prezzi, rispettivamente, da 79.500 euro e da 82.000 euro. Così, per la cronaca.

Audi A6 Avant e-tron, calano i prezzi

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/10/2024