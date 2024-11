Avant un'altra. Era Audi A5 ibrida diesel, che aspettavi? Prova

Sicuri sicuri? Giusto chiedo. Sicuri che, anche ai giorni nostri (così... strani?), non fareste un figurone anche al volante di una macchina che non sia a tutti i costi un SUV? Sicuri, inoltre, che la società non vi riconosca l'etichetta di automobilista de-carbonico, anche se vi vede uscire di concessionaria alla guida di un veicolo nuovo di pacca, ma che non sia un ultra-elettrico? Chiedo. Perché alla guida di nuova Audi A4, pardon, Audi A5 (finto lapsus come introduzione alla protagonista di giornata), riassaporo sia il piacere di sedermi ad un’altezza naturale (quella alla quale siamo stati seduti per cent’anni, prima che il pianeta fosse invaso dalla specie SUV). Sia anche, il sollievo di sentirmi parte della transizione, senza a tutti i costi mettermi al volante di una full electric. Audi A5 (meglio se in formato Avant, meglio se con motore diesel mild hybrid ''plus'') è l’Audi che in realtà vorresti pure tu. Ma non osavi chiedere, inibito da pressioni esterne. Non farti influenzare dai (pre)giudizi… E clicca Play sulla foto di cover per il video della nostra prova. Hai poco campo? Sfoglia la photogallery e ammira nuova Audi A5 (e a scorrere, nuova Audi S5) in tutta la sua Aud…acia.



Nuova Audi A5 Avant, nuova Audi S5: svisceriamole in un video



NUOVA A5 DALLA A ALLA... S

Per una pura questione di, ehm... disorganizzazione tutta mia, nel video parlo di nuova Audi A5, mentre in realtà siedo alla guida di nuova Audi S5 sedan, l’edizione thriller mossa dal V6 3.0 TFSI da 367 CV, equipaggiata di trazione integrale ''leggera'' quattro ultra e di sospensioni sportive, infine agghindata di tutto punto: sedili contenitivi, volante sportivo, cerchi da 19 pollici, quattro terminali di scarico (veri). Mentre chiacchiero (da solo), sul display del tuo smartphone (o del tuo laptop, ma scommetterei più sul primo device) passano tuttavia le immagini anche e soprattutto di Audi A5 Avant. In configurazione 2.0 TDI, la mia preferita (e sospetto di trovarmi in buona compagnia). La preferisco per due ragioni: perché mi piace da guardare e perché mi piace da guidare.

Audi A5 Avant, bella e intelligente

Senza nulla togliere ad A5 berlina, squisita interpretazione di come debba essere disegnata una filante mini-limo nel terzo decennio del terzo millennio (tratti del volto scultorei, fiancata da gran coupé, un tagliente lato B, senza contare la sorpresa del portellone in stile wagon, cioè con lunotto integrato), nuova Audi A5 Avant mi conquista perché dimostra come quella delle “familiari” sia una corrente artistica tutt’altro che morta. Basta volerla percorrere, basta che i Costruttori investano. E che giornali e tv, stregati dai SUV, non si dimentichino delle care vecchie (si fa per dire) SW. A5 Avant combacia proprio con l’idea di wagon premium “4.0” che mi immaginavo: atletica ma anche elegante, comoda ma anche sportiva, spaziosa almeno tanto quanto un SUV di impronta a terra analoga (no, di più no, sarei bugiardo, ma non ne farei una tragedia). Intelligente, infine, nelle scelte… alimentari. Eccoci al nocciolo.

Linee da sportwagon

Sia il 4 cilindri 2,0 litri turbo diesel di A5 2.0 TDI, sia il V6 3,0 litri turbo benzina di A5 3.0 TFSI, ricevono in regalo l’ultima declinazione della tecnologia ibrida dei Quattro Anelli. Dietro la sigla mild hybrid plus si cela sempre un sistema ibrido ''soft'' a 48 volt di tensione, ma dalle proprietà ora più affini a quelle di un full hybrid in piena regola. C’è un motore elettrico di spinta, che aggiunge all’attività termica 24 CV e 240 Nm, c’è una batteria a ioni di litio da 1,7 kWh, quindi in grado di immagazzinare energia sufficiente ad alimentare in autonomia il mini-motore elettrico per qualche centinaio di metri e a consentire qualche micro-pennica al motore termico. Lo ripeto in italiano: avviamento e manovre di parcheggio sempre (o quasi) in modalità EV, leggero boost in accelerazione e ripresa, ma anche un bonus di marcia in full electric (per brevi tratti, a intermittenza, a bassa velocità ma anche a velocità da autostrada, quando si pela il gas, cioè in coasting) che non tutti i mild hybrid. Più intensa che non su un classico ibrido 48V, infine, la frenata rigenerativa (25 kW di potenza “inversa”). Tutto ciò è una buona notizia per consumi (nell’ordine dei 5 l/100 km, anche meno se di tratta con rispetto il pedale del gas), sprint, scorrevolezza della guida. A proposito di piacere di guida (sì, ho quasi finito)…

Mild Hybrid Plus: formula magica

Lo storico upgrade di sigla alfanumerica (ormai sanno anche i muri che d’ora in avanti le Audi termiche o elettrificate solo in parte adottano i numeri dispari, mentre le Audi 100% elettriche sono contrassegnate dai numeri pari) comporta un aumento delle dimensioni (+7 cm circa di lunghezza, per tutte le cifre precise, vedi scheda tecnica qui in basso) ma, al tempo stesso, un sensibile miglioramento del registro di guida sportivo. Maggiore rigidità torsionale, barre antirollio rinforzate, sterzo progressivo (di serie) a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, a sua volta, perfezionato. Non è un modo di dire che nella guida impegnata Audi A5, rispetto ad Audi A4, non restituisce affatto un senso di minore agilità (è proprio il contrario), né di maggior peso.

Guida comfort-sportiva

L’industria tedesca dell’auto non attraversa uno dei momenti più felici della propria storia: a un primo impatto, mi risulta tuttavia che Audi A5 (tanto la berlina, quanto la station) sia un prodotto che per qualità, design, tecnologia, rispecchia (anzi, oltrepassa) gli standard del passato recente. E che intercetta con intelligenza le esigenze di tutti coloro che chiedono status, senso pratico, performance e tecnologie di bordo (che ganzo, il Panoramic Stage), con un occhio all’impronta ecologica. Nuova Audi Q5 è già in rampa di lancio e l’attesa è febbrile: ma preferirle Audi A5, non significa affatto abbassare le pretese. E non solo in senso… verticale.

Audi A5 Avant, ma non sottovalutare Audi A5 berlina

AUDI A5 AVANT TDI S tronic

Lunghezza 4.829 mm Larghezza 1.860 mm Altezza 1.444 mm Passo 2.892 mm Bagagliaio 448 - 1.396 litri Peso o.d.m. 1.895 kg Motore 4 cil. 1.984 cc turbodiesel mild hybrid 48V Potenza 204 CV a 3.800 - 4.200 giri/min. Coppia 400 Nm a 1.750 - 4.250 giri/min. Cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti Trazione anteriore Velocità massima 240 km/h Acc. 0-100 km/h 7,7 sec. Consumo (WTLP combinato) 4,9 - 5,5 l/100 km Emissioni CO2 125 - 146 g/km Prezzo da 59.250 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/11/2024