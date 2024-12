Al volante della nuova Audi A3 plug-in hybrid, campionessa di autonomia

Conosciamo già la nuova Audi A3, nella versione consueta Sportback e in quella crossoverizzata Allstreet (qui la prova). Ora, però, in gamma si aggiunge la Sportback TFSI e con motore plug-in hybrid, che nelle stime di Ingolstadt dovrebbe raggiungere il 15% delle vendite del modello (con il 45% delle preferenze per la versione diesel TDI e il 40% per il benzina TFSI). È proposta nelle varianti di potenza 40 e 45, che alzano l'asticella sui fronti dell'autonomia e della sportività. Le opinioni dopo la prova su strada.

Niente di nuovo sul fronte del design, o almeno niente di nuovo rispetto alla Audi A3 sportback 2024, che nelle altre motorizzazioni era già nelle concessionarie. La A3 plug-in hybrid, in prevendita da ottobre 2024 e in lancio entro marzo 2025, mantiene una linea equilibrata in cui il frontale è più protagonista che in passato, per una porzione di verniciatura più estesa a mettere in risalto la griglia anteriore Single Frame. Belle proporzioni e linee ben raccordate fanno da sempre parte del suo DNA, così come le dimensioni compatte che fanno segnare 4,35 m da paraurti a paraurti.

ABITABILITÀ A bordo, lo spazio è adeguato per quattro, mentre l'eventuale quinto è un po' sacrificato, visto che i centimetri in larghezza non abbondano e il pavimento davanti al divanetto è molto rialzato al centro. L'interno ha un design moderno e funzionale, con un buon equilibrio tra comandi touch e non. L'audio si comanda da un dischetto sensibile al tocco montato nella console centrale: per alzare e abbassare il volume bisogna strisciare il dito in senso orario o anti-orario, come sulla ghiera del primo iPod. Certo, un pomello tradizionale avrebbe offerto un controllo più intuitivo, rapido e preciso, ma la soluzione Audi è più cool: uno a uno e palla al centro.

CAPACITÀ RIDOTTA La dotazione di serie prevede la strumentazione digitale dell'Audi Virtual Cockpit da 12,3 pollici davanti al guidatore e l'infotainment MMI con navigatore, la cui ricerca dei Point Of Interest avviene con l'aiuto di Google. Alti e bassi sulla finitura, che può contare su belle plastiche, montate con precisione e che non scricchiolano nemmeno se strattonate. Però sono lasciate in gran parte a nudo: un'auto di questo livello dovrebbe coccolare un po' di più anche il senso del tatto, oltre che la vista. Peccato per il bagagliaio, penalizzato dalla batteria del sistema plug-in hybrid, che occupa lo spazio sotto al piano di carico e sotto al divanetto posteriore: rispetto alle versioni a benzina e diesel si perdono per strada il doppiofondo e 100 litri di capacità, per un totale di 280 litri, prima di reclinare gli schienali posteriori,

Audi A3 Allstreet 40 TFSI e (ibrida plug-in)

La nouva Audi A3 plug-in hybrid ha ben poco da spartire con i modelli ricaricabili della passata generazione. Il motore, ad esempio, aumenta di cilindrata da 1,4 a 1,5 litri e cambia il ciclo di funzionamento: si passa dal tradizionale ''ciclo Otto'' al più efficiente ''ciclo Atkinson/Miller'', che riduce consumi ed emissioni. Lo fa a spese della brillantezza di funzionamento, qui recuperata con gli interessi grazie all'aiuto sostanzioso dal motore elettrico da 116 CV. Molti altri parametri caratteristici sono migliorati, come il rapporto di compressione passato da 10,1 a 11,5 e l'iniezione diretta della benzina, che ha ora una pressione massima di 350 bar invece di 200. Ma di tutto questo i clienti si accorgeranno solo per le prestazioni migliorate.

LA A3 PHEV IN CIFRE La nuova Audi A3 è proposta in due versioni. La TFSI e 40 ha 204 CV e 350 Nm, che la spingono fino a 225 km/h dopo uno 0-100 km/h in 7,4 secondi. La più potente TFSI e 45 ha ben 272 CV (immuni al Superbollo) e una coppia di 400 Nm, per toccare i 237 km/h e completare lo ''zerocento'' in 6,6 secondi. Entrambe le versioni hanno la trazione anteriore e il cambio automatico a doppia frizione S tronic a 6 rapporti di serie. La taratura delle sospensioni è più sportiva che in passato, senza comunque risultare scomoda su tombini e dossi di rallentamento, con le gomme da 17 pollici della versione provata. A richiesta è disponibile lo sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili: anch'esso più diretto e preciso che in precedenza, assicurano i tecnici di Ingolstadt.

CHE AUTONOMIA! Ma è soprattutto la batteria dalla capacità raddoppiata che fa fare alla A3 plug-in hybrid un netto salto di qualità, con percorrenze fino a 141 km tra una ricarica e l'altra nel caso della TFSI e 40 e di 129 km nel caso della più potente TFSI e 45, che monta gomme più larghe da 18 pollici. Merito dell'accumulatore che - in entrambe le versioni - raddoppia la capacità senza aumentare l'ingombro, grazie a una chimica delle celle evoluta. Raggiunge ora i 19,7 kWh netti e guadagna anche la possibilità della ricarica rapida in corrente continua a 50 kW di potenza, per passare dal 10 all'80% in mezz'ora. Come sempre, l'autonomia reale dipende dallo stile di guida. A seconda del piede, ho visto calare il consumo rilevato in prova da oltre 26 kWh/100 km a circa 21 kWh/100 km lungo percorsi misti tra urbano ed extraurbano. E l'impressione è che con una prova più lunga ci fossero ampi margini di miglioramento ulteriore. Premia una guida fluida e tranquilla, con lunghi tratti a piede sollevato e l'uso del freno ridotto al minimo; penalizzano gli stop & go, così come l'alta velocità, anche se la A3 è in grado di raggiungere i 140 km/h prima di dover accendere il motore termico.

VALE QUASI UN'ELETTRICA Alla guida, l'impressione è di trovarsi su un'auto elettrica al 100% (anche se ci sono funzioni nel menu per esaltare il suo lato ibrido, volendo) e per chi ha la possibilità di ricaricare a un prezzo conveniente, la A3 plug-in hybrid consente di gestire con le sole batterie ben più del semplice casa-ufficio. La ricarica rapida, ora consentita dal nuovo accumulatore, permette poi di recuperare dal 10 all'80% in mezz'ora dalle colonnine HPC in corrente continua, per affrontare senza troppi pensieri anche la gita fuori porta. Unica pecca alla guida è la frenata combinata, che per ottimizzare il recupero di energia determina una risposta del pedale meno incisiva del normale: in caso di inchiodata, bisogna abituarsi a premerlo con maggiore decisione.

Come anticipato, la Audi A3 plug-in hybrid è proposta in due livelli di potenza e tre allestimenti. Si parte con la TFSI e 40 in allestimento Business, che per 48.400 euro offre già di serie sistema keyless; strumentazione Audi Virtual Cocpit Plus da 12,3 pollici e infotainment MMI da 10,1 pollici con Audi connect Navigation & Infotainment Plus, che permette la ricerca delle destinazioni tramite Google. Rispondono presente anche il parcheggio semi-automatico, la retrocamera e i principali aiuti alla guida, come la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei segnali, il cruise control adattivo e l'assistente al mantenimento di corsia. La guida autonoma di secondo livello c'è, ma non è la più efficace tra quelle proposte da Audi e manca il monitoraggio posteriore e degli angoli ciechi.

UPPER CLASS La Business Advanced da 50.900 aggiunge alle dotazioni sedili sportivi con supporto lombare e regolazione elettrica a due vie, oltre a una caratterizzazione estetica specifica. Il vero salto di qualità in fatto di dotazioni si ha però con la più potente Audi A3 TFSI e 45, che è proposta unicamente nell'allestimento top S Line Edition (non disponibile per la 40). Per 52.500 mette sul piatto clima tri-zona invece che monozona, finiture e materiali specifici, volante più sportivo e cerchi da 18'' invece che da 17''. E ancora, sedili anteriori riscaldabili, luci posteriori a LED, vetri privacy e luci ambient più sofisticate. Ma la lista degli optional è lunga e contribuisce ad alzare il conto finale. Si pagano sempre a parte i fari LED con tecnologia Matrix, il tetto panoramico e il portellone elettrico, così come Head-Up Display e impianto audio Sonos 3D Premium, gli interni in pelle e gli aiuti alla guida più evoluti con i sensori per il monitoraggio delle retrovie. Quale scegliere? Probabilmente la Business, magari con l'aggiunta di qualche accessorio a-la-carte per confezionarvi una A3 su misura.

Modello Audi A3 Sportback 40 TFSI e Audi A3 Sportback 45 TFSI e Motore 1,5 litri, 4 cilindri, turbo, plug.in hybrid 1,5 litri, 4 cilindri, turbo, plug.in hybrid Potenza 204 CV 272 CV Coppia 350 Nm 400 Nm Velocità 225 km/h 237 km/h 0-100 km/h 7,4 secondi 6,3 secondi Batteria 19,7 kWh netti 19,7 kWh netti Autonomia fino a 141 km fino a 129 km Ricarica 11 kW in corrente alternata, 40 kW in corrente continua 11 kW in corrente alternata, 40 kW in corrente continua Cambio Stronic a 6 marce Stronic a 6 marce Trazione Anteriore Anteriore Dimensioni 4,35 x 1,82 x 1,44 m 4,35 x 1,82 x 1,44 m Peso 1.675 kg 1.685 kg Bagagliaio da 280 a 1.100 litri da 280 a 1.100 litri Prezzo da 48.400 euro da 52.500 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/12/2024