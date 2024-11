Nuova Audi Q5 Sportback, quando Mister SUV si specchia in Mister SUV coupé

Forti correnti discensionali attraversano nuova Audi Q5, il cui tettuccio si deforma così verso il basso e trasforma il SUV Audi più sexy sin qui mai proposto (è una nostra opinione, ma siamo sicuri che è un punto di vista condiviso dalla maggior parte) nella sua immancabile controvariante SUV coupé. Cosa apprendiamo dalle prime foto e dalle prime informazioni circa nuova Audi Q5 Sportback? Niente che ci trovi impreparati, ed è una cosa buona e giusta. Muscoli, cervello, solo un ''ego'' più ingombrante del fratello SUV. Rapida panoramica.



Nuova Q5 Sportback, sexy SUV coupé

Come nuova Q5, quindi anche Q5 Sportback seconda generazione spicca per un design complessivamente più sportivo rispetto al precedente modello. Fauci spalancate (il nuovo single frame a nido d'ape e a effetto tridimensionale), linea di cintura laterale che si impenna in coda, tetto ancora più spiovente che non in passato, blister quattro in corrispondenza dei passaruota, retrotreno individuato dai montanti super inclinati e dalla fascia luminosa che raccorda i gruppi ottici (con tecnologia OLED). Cresce e cala la capacità di carico del bagagliaio (515 litri): cresce nei confronti del modello attuale (+5 litri), cala rispetto a nuova Q5 SUV, ma di -5 litri soltanto.

Tettuccio ancora più inclinato rispetto a Q5 Sportback precedente

Per l'abitacolo, vedasi nuova Audi Q5 e in ogni singolo particolare: come prima, fatto salvo per qualche centimetro in difetto per la testa degli ospito posteriori, interni identici. Plancia rivestita del raffinato softwrap, superficie morbida che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla zona della consolle, palcoscenico digitale Audi Digital Stage composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dal display curvo da 14,5 pollici del sistema MMI con sistema operativo Android Automotive e assistente vocale con ChatGPT integrato, infine (su top di gamma) schermo passeggero da 10,9 pollici. Per un salto generazionale sia di tipo architettonico, sia tecnologico.

Gli interni (vedi nuova Audi Q5)

Audi Q5 Sportback condivide infine con nuova Audi Q5 e nuova Audi A5 le motorizzazioni di lancio diesel e benzina farcite con tecnologia mild hybrid plus a 48 volt. Il suffisso ''plus'' perché il motogeneratore da 24 CV, integrato all'albero di uscita del cambio robotizzato doppia frizione S tronic a 7 rapporti e alimentato da una batteria da 1,7 kWh, rispetto a un comune sistema mild hybrid porta in dote un livello di elettrificazione superiore: brevi tratti di marcia in modalità EV, frenata rigenerativa più incisiva. Mild hybrid plus sono sia i due motori 4 cilindri 2,0 litri da 204 CV, ovvero il 2.0 TFSI turbo benzina (a trazione anteriore o integrale quattro ultra) e il 2.0 TDI turbodiesel (solo integrale quattro ultra), sia il V6 3.0 TFSI turbo benzina da 367 CV di nuova SQ5. Seguiranno le varianti ibride plug-in, proposte in due livelli di potenza. Ora e sempre, invece, niente Audi Q5 elettrica: per ''quella cosa lì'', c'è Audi Q6 e-tron Sportback.

Nuova SQ5 Sportback

Nuova Audi Q5 Sportback raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del primo semestre 2025. È presto per i prezzi e per date precise di apertura ordini: per farsi un'idea, si partirà da circa 4.000-5.000 euro in più rispetto a Audi Q5. Quindi, circa, da 65.000 euro (cifra da prendere con le pinze).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/11/2024