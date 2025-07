Skoda, la sfida elettrica parte da Kodiaq iV, Enyaq ed Elroq. Prova

Skoda spinge forte sulla mobilità elettrica affidandosi principalmente a tre veicoli che hanno il compito di contribuire all’espansione della casa ceca in questo segmento e in generale sul mercato italiano. Se pensiamo che dal 2014 al 2024 la casa ceca è passata da 14.170 a 38.117 pezzi con una quota del +169%, capiamo come sia importante centrare l’obiettivo per migliorare questi risultati.

Tre modelli importanti si rinnovano

E per trovare questo successo, Skoda (qui, la pagina web di Skoda Italia) mette sul piatto la nuova Kodiaq iV plug-in hybrid ai oltre ai due modelli elettrici Enyaq ed Elroq, tutti in versione m.y. 2026. Un bel tris di sport utility a batterie che si giocano le loro carte migliori con qualità, comfort e un bel piacere di guida declinato nell’elettrificazione più o meno spinta.

Via, dunque, alla prova su strada partendo al volante del maxi SUV Kodiaq (leggi la prova di Skoda Kodiaq MHEV), che si rinnova nella parte tecnologica, confermando le sue caratteristiche di grande e comodo modello a ruote alte che ha già conquistato i favori di tanti clienti.

La casa ceca lo definisce un open space da guidare e osservandolo da fuori non si può che essere d’accordo. Il grande SUV sfiora i 4,8 metri di lunghezza, tutti distribuiti in un look piacevole anche se non segue ancora il nuovo linguaggio stilistico del “Modern Solid”. In ogni caso, ci sono forme piacevoli, con i fari anteriori a LED affilati, una fiancata massiccia ma bilanciata e una coda che chiude sui fari full LED allungati.

Gamma elettrificata Skoda: la prova del maxi SUV plug-in hybrid Kodiaq iV

Un salotto viaggiante

Dentro, spazio allo… spazio con tantissimi centimetri per gambe, spalle e testa di tutti i passeggeri. Davanti c’è la plancia digitale con il piccolo quadro strumenti che accompagna il touchscreen da 13” dell’infotainment. Rivestimenti, finiture e accoppiamenti parlano di un SUV premium, nonostante il marchio erroneamente non sia del tutto percepito come tale, soprattutto in Italia

E invece è un piacere accomodarsi sui confortevoli sedili, godere di tutto lo spazio a disposizione (anche per i bagagli) e di un sistema multimediale facile e piuttosto intuitivo da usare. In due tocchi si raggiungono tutti i menù e c’è anche Chat GPT integrato. Tutto è gestibile da remoto tramite l’app MySkoda.

Gamma elettrificata Skoda: l'abitacolo elegante del SUV plug-in hybrid Kodiaq iV

Con tre comandi fisici vai sul sicuro

Ma per i nostalgici dell’analogico, troviamo anche tre comandi tattili e rotativi al centro della console per gestire più facilmente e in sicurezza alcune funzioni come clima e radio.

Un PHEV più efficiente

Parlando di elettrificazione, Skoda Kodiaq è disponibile con motorizzazione plug-in hybrid, come quella del test. Al quattro cilindri turbo-benzina di 1,5 litri da 150 CV è abbinata una unità elettrica, per una potenza complessiva di 204 CV. La batteria del sistema ibrido è da 25,7 kWh e assicura oltre 120 km di autonomia EV. Per la ricarica troviamo un sistema CC fino a 50 kW oppure AC fino a 11 km, che significa ricariche dal 10% all80% in 25 minuti nel migliore dei casi.

Gamma elettrificata Skoda: per Kodiaq iV batteria da 25,7 kWh e autonomia EV di oltre 120 km

Viaggi comodi e sicuri

Kodiaq iV convince per una guida brillante, che punta sul comfort complessivo e sull’intrattenimento a bordo. Il motore è sufficientemente vivace, il cambio DSG è ben accordato all’erogazione e il complesso sterzo/sospensioni offre il giusto compromesso fra guidabilità e piacere di vivere a bordo. Bene anche la sicurezza che, a seconda dell’allestimento, arriva fino al livello 2 della guida semiautonoma.

Prezzo adeguato a quanto offre il SUV

Il rinnovato SUV di Skoda con motore plug-in hybrid è disponibile in quattro allestimenti a partire da 48.800 euro per la versione Selection, fino a 54.300 euro per la SportLine 130 Edition.

Enyaqè il primo SUV 100% elettrico di casa Skoda e nasce sulla stessa piattaforma di Volkswagen ID.3, ID.4 e ID.5. Si presenta con un design molto attuale con i segni distintivi del Modern Solid della casa ceca.

Gamma elettrificata Skoda: il SUV 100% elettrico Enyaq durante la prova su strada

Un design contemporaneo

Il frontale Tech Deck Face è sviluppato anche in funzione dell’aerodinamica e non solo del look più piacevole. Ci sono sottili fari full LED o Matrix LED, la mascherina chiusa in nero lucido che cela i sensori degli ADAS e il nuovo lettering sul cofano. Il profilo è sinuoso e chiude nella coda piuttosto massiccia. C’è anche la versione coupé (leggi tutto su Skoda Enyaq RS e Enyaq Coupé RS) con un posteriore più inclinato e sportivo.

Abitacolo quasi “su misura”

Gli interni possono essere scelti fra quattro “Design Selection” per creare l’ambiente preferito, da più sportivo a più elegante o funzionale. I rivestimenti sono molto robusti e piacevoli al tatto, inoltre utilizzano materiali ecosostenibili.

In 4,65 metri di lunghezza c’è tutto lo spazio per cinque passeggeri e un baule da 585 litri. La plancia strizza l’occhio al digital con il compatto quadro strumenti ricco di informazioni e il display tattile da 13” per l’infotainment. La connettività è completa, per tutti i servizi di bordo, compresa la navigazione con i punti di rifornimento energetico programmati per il viaggio.

Gamma elettrificata Skoda: gli interni spaziosi e hi-tech del SUV 100% elettrico Enyaq

Trovate anche l’intelligenza artificiale

Chat GPTaiuta l’assistente di bordo “Laura” a trovare tutte le risposte utili per non lasciarvi mai soli in caso di necessità. Lato sicurezza, ci sono tutti i sistemi per la guida semiautonoma di livello 2, di serie o a richiesta, in funzione dell’allestimento scelto.

Tre batterie e autonomia aumentata

Il SUV elettrico di Skoda è disponibile con batteria da 62 kWh oppure 82 kWh o, ancora da 84 kWh per un’autonomia massima fino a 580 km dichiarati. La ricarica può avvenire in CC a 120 kW, oppure 155 kW o fino a 175 kW, che significa dal 10% all’80% in 28 minuti con la soluzione più rapida.

Il motore di Enyaq 85 protagonista del test ha una potenza di 285 CV (la 60 ha 204 CV) e tutto il piacere di guida sta nella prontezza di risposta propria dei veicoli elettrici.

Gamma elettrificata Skoda: per Enyaq autonomia dichiarata fino a 580 km

Scatto rapido e discreto allungo sono una caratteristica anche di Skoda Enyaq, che è un SUV svelto su strada grazie a uno sterzo leggero, ma abbastanza diretto e a sospensioni che offrono un buon comfort oltre a un assetto che risponde bene se sollecitate un po’ di più l’acceleratore. Volendo ci sono anche i profili di guida che aggiungono un pizzico di pepe alle risposte dello sport utility BEV, oppure ne sottolineano le doti di comfort.

In ogni caso, Skoda punta su quest’ultimo e le strade più rovinate non sono un problema per i passeggeri, che possono godere di viaggi in totale relax.

Gamma elettrificata Skoda: per Enyaq prezzi a partire da 42.650 euro

Cinque versioni per ogni esigenza

La gamma Enyaq attacca il listino a 42.650 euro per la versione 60, passa a 47.200 euro per la variante 85 e chiude a 50.100 euro per la 85x. Poi troviamo la 85 SportLine a 50.650 euro e la 85X SportLine con trazione integrale a 53.550 euro.

IL SUV compatto Elroq (leggi la prova di Skoda Elroq) è un progetto esclusivo di Skoda, poiché non esiste un modello corrispettivo nell’intera gamma del gruppo Volkswagen pur partendo dalla piattaforma condivisa MEB. Sbalzi più lunghi e misure differenti ne fanno un esemplare esclusivo del marchio boemo e il design sottolinea questa caratteristica.

Lo sport utility di Skoda si distingue per il design Modern Solid con il frontale Tech Dech Face visto su Enyaq e il nuovo lettering del brand sul cofano.

Gamma elettrificata Skoda: il design ''Modern Solid'' del SUV compatto elettrico Elroq

Abitacolo spazioso anche per i bagagli

Le forme compatte si traducono in una lunghezza di 4,49 metri, che significa un buono spazio in abitacolo per quattro persone e un baule che va da 470 a 1.580 litri di capacità. L’abitacolo è ospitale e si percepisce anche qui l’attenzione per i dettagli e la qualità costruttiva.

La console a ponte permette di ricavare più spazio per gli oggetti e ci sono due “Design Selection” per un ambiente più dinamico o classico. Inoltre, troviamo rivestimenti ecosostenibili con soluzioni piacevoli come il tessuto tipo jeans.

Gamma elettrificata Skoda: l'abitacolo accogliente e ben rifinito di Elroq

Infotainment di prima scelta

La plancia rispecchia la modernità della Elroq con una scelta full digital, che comprende il piccolo quadro strumenti abbinato al touchscreen da 13” del sistema multimediale, uguale a quello della Enyaq.

Anche in questo caso c’è tutta la connettività per sfruttare facilmente i servizi via web offerti a bordo, dalla navigazione online, alla programmazione delle ricariche alla gestione completa di viaggi e vettura, anche da remoto con l’app per smartphone. Lato sicurezza, la Elroq raggiunge il livello 2 della guida semiautonoma.

Gamma elettrificata Skoda: Elorq ha gli ADAS fino al livello 2 della guida semi autonoma

Autonomia scacciapensieri?

Sotto il pavimento, nuova Skoda Elroq nasconde batterie da 55, 63 oppure 82 kWh con ricarica in corrente alternata fino a 11 kW oppure in corrente continua a 145, 165 o 175 kW. Tradotto, potete rigenerare dal 10% all’80% sempre in meno di mezz’ora per un’autonomia fino a 580 km. Insomma, anche i più ansiosi da ricarica possono dormire sonni (quasi) tranquilli.

Piacere di guida “elettrico”

La Skoda Elroq 60 della prova piace per le sue doti dinamiche grazie alla vivacità dei 204 CV di potenza massima, disponibili fin da subito. Scatto repentino e buon allungo permettono di allungare il passo sugli altri e, perché no, divertirsi un po’ sulle strade più ricche di curve.

Lo sterzo è piuttosto preciso pur favorendo la leggerezza e il comfort nel traffico o in manovra. Anche le sospensioni contribuiscono al piacere di guida con una taratura che riesce a livellare le strade più rovinate, offrendo un buon assetto complessivo.

Gamma elettrificata Skoda: Elroq ha i prezzi di listini allineati a quelli di Karoq endotermica

L’elettrico al prezzo dell’endotermico

Quindi, il giudizio è positivo anche grazie al favorevole listino, che regala una sorpresa. Infatti, per questo modello Skoda offre l’elettrico a prezzi allineati all’endotermico. La nuova Elroq attacca il listino a 34.500 euro, quando la Karoq con motore convenzionale parte da 35.300 euro. La gamma dell’elettrica arriva fino a 51.100 euro della Elroq 85X RS 4x4.

Adesso tocca a voi, cosa ne dite della gamma elettrificata di Skoda? Vi convincono i tre SUV a batterie oppure siete ancora scettici sulla mobilità a elettroni? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/07/2025