Škoda Enyaq RS ed Enyaq Coupé RS: prestazioni e prezzi dei nuovi SUV sportivi

Škoda presenta le nuove versioni di punta della famiglia Enyaq: Enyaq RS ed Enyaq Coupé RS. Scopriamo insieme che cosa le differenzia dal resto della gamma dei SUV elettrici boemi.

Škoda Enyaq RS, vista laterale

Le nuove Enyaq RS adottano il linguaggio di design Modern Solid di Škoda, con elementi distintivi come la griglia illuminata Tech-Deck Face in nero lucido e i fari LED Matrix di serie.

Le versioni RS si distinguono per dettagli estetici specifici: cerchi in lega da 20 pollici Draconis o i Vision opzionali da 21 pollici; accenti neri su calotte degli specchietti, cornici dei finestrini e lettering.

Il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) è di 0,251 per l'Enyaq RS e 0,239 per l'Enyaq Coupé RS, a vantaggio di prestazioni e autonomia.

Interno sportivo e tecnologie di bordo

All'interno, le più sportive tra le Enyaq offrono due Design Selection: RS Suite e RS Lounge. La prima combina pelle vera e pelle sintetica con cuciture grigie, mentre la seconda utilizza microfibra e pelle sintetica con cuciture a contrasto verde lime.

Entrambe includono sedili anteriori sportivi con quello per il guidatore che è riscaldabile, con funzione massaggio e memoria. Il volante è sportivo a tre razze e riscaldabile, le finiture carbon-look e la pedaliera in acciaio inox.

Di serie, il climatizzatore tri-zona e il sistema infotainment con display centrale da 13 pollici; a richiesta sono, invece, head-up display con realtà aumentata e impianto audio Canton da 635 W con 12 altoparlanti.

Škoda Enyaq RS ed Enyaq Coupé RS, volante sportivo e infotainment

Entrambi i modelli sono equipaggiati con sterzo progressivo e assetto sportivo ribassato di 15 millimetri all'anteriore e 10 millimetri al posteriore, che rende la guida più agile. L'assetto regolabile a controllo elettronico DCC è offerto in opzione.

Le varianti della Skoda elettrica top di gamma hanno poi freni più potenti sull'asse anteriore, con pinze a due pistoncini.

Due motori elettrici erogano una potenza complessiva di 340 CV (250 kW) e forniscono la trazione integrale, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La velocità massima è limitata a 180 km/h.

Due i suoni esterni, Sport e Futuristic: preassegnati ai diversi profili di guida, possono anche essere selezionati dall'utente attraverso il menu dell'infotainment.

Batteria e tempi necesari per la ricarica ultraveloce

La batteria ad alta tensione da 84 kWh (79 kWh netti) offre un'autonomia massima di 560 km nel ciclo WLTP nel caso della Enyaq standard e 570 km per la Coupé.

La ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 185 kW permette di passare dal 10% all'80% di carica in circa 26 minuti. La ricarica in corrente alternata (AC) fino a 11 kW consente una ricarica completa in circa 8,5 ore.

Insieme con Elroq, Enyaq ed Enyaq Coupé RS sono le Skoda più veloci a ricaricarsi.

Škoda Enyaq RS ed Enyaq Coupé RS, i sedili posteriori

In Italia, i prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma sicuramente si posizioneranno più in alto dei modelli già in gamma, con la Enyaq 85x Sportline 4WD che attacca a 53.550 euro e la Enyaq Coupé che parte invece da 53.400 euro.

Sistemi di assistenza alla guida e funzionalità Simply Clever

Le Enyaq RS sono dotate di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui Travel Assist, che integra Adaptive Lane Assist, Cruise Control Predittivo, Traffic Jam Assist, Emergency Assist e Side Assist.

La funzione Plug & Charge consente la ricarica con pagamento automatico presso le stazioni compatibili.

Il sistema Intelligent Park Assist, gestibile tramite l'app MyŠkoda, permette poi il parcheggio remoto del SUV elettrico ad alte prestazioni, controllando la manovra dallo smartphone.

Tra le funzionalità Simply Clever non mancano quattro porte USB-C (una da 45 W), ricarica wireless per smartphone fino a 15 W, portellone elettrico con Virtual Pedal e sistema di accesso keyless, con funzione di blocco e sblocco di prossimità delle serrature.

Škoda Enyaq RS, lo stemma sul fianchetto

Qual è l'autonomia della Škoda Enyaq RS 2025?

L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP supera i 560 km, grazie alla batteria da 84 kWh.

Quanto tempo impiega la ricarica rapida?

Utilizzando una stazione di ricarica DC fino a 185 kW, è possibile ricaricare dal 10% all'80% in circa 26 minuti.

Quali sono le principali differenze tra Enyaq RS e Enyaq Coupé RS?

La principale differenza risiede nella carrozzeria: l'Enyaq RS è un SUV tradizionale, mentre l'Enyaq Coupé RS presenta una linea del tetto più inclinata per un design più sportivo e un coefficiente aerodinamico leggermente migliore.

Quali sistemi di assistenza alla guida sono inclusi?

Le Enyaq RS includono Travel Assist, Adaptive Lane Assist, Cruise Control Predittivo, Traffic Jam Assist, Emergency Assist e Side Assist.

Quando saranno disponibili in Italia?

L'arrivo in Italia non è stato ancora annunciato, ma in UK le prevendite inizieranno a metà giugno 2025, con le prime consegne previste per l'estate dello stesso anno.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/05/2025