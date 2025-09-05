Il super SUV sportivo Cupra esce dall'ombra: la diretta video

Di Cupra Tindaya, tutto quello che si sa è che è full electric e di grandi dimensioni. Anteprima mondiale oggi 8 settembre alle 19.30

Un marchio che è una garanzia. La garanzia che ogni nuovo modello Cupra sia un modello dal design originale e dalle performance sopra la media. Ok, Cupra Tindaya è solo un concept SUV. Però ''da concept nasce cosa''...

Appuntamento con Tindaya, il SUV che prende il nome da un vulcano, oggi lunedì 8 settembre alle ore 19.30 all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera. Oppure qui, su questa pagina. Devi cliccare Play e attendere l'orario aperitivo.

Non si sa un granché del concept. Se non che è di taglia forte, che è (quasi per certo) full electric, che è orientato alla guida sportiva. Dall'unica foto teaser a nostra disposizione, il look è tutto fuori che banale...

A risentirci dopo la premiere.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/09/2025