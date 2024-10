Maxi Formentor o...? Cupra Terramar spiegata a modo nostro. Prova video

Sino al 2020, Cupra era un vocabolo privo di senso (almeno, per il grande pubblico). Fino a una scalata, quella dall'anonimato alla familiarità, che tra i marchi automobilistici, a memoria, non ha precedenti. Con buona pace del brand Seat (dal quale Cupra nasce), che viceversa si avvia immeritatamente verso il dimenticatoio (il grande pubblico è spietato). Oggi il successo Cupra lo registra essenzialmente grazie a un'auto in particolare, Cupra Formentor. Ma sospetto che d'ora in avanti Cupra non verrà identificata solo con un SUV compatto dall'aria sportiva. Cupra Terramar sembra avere le credenziali per ripetere il percorso del suo fratellino. Certo, si rivolgono a target un pelo differenti. E a proposito: in che cosa differisce, Terramar, da Formentor? È solo un po' più grande, oppure...? L'ho un po' guardata, un po' toccata, un po' guidata. Quel tanto che basta a formulare un verdetto preliminare. Clicca Play sulla foto di cover, spiego tutto in video. Sfoglia anche la fotogallery.



Cupra Terramar, la ''super Formentor''

Innanzitutto, ha senso confrontare Cupra Terramar con Cupra Formentor, ma anche con Volkswagen Tiguan, cioè il SUV col quale - non svelo nessun retroscena proibito - il nuovo modello del marchio iberico del Gruppo VW condivide la piattaforma MQB Evo (che è poi la stessa di futura Audi Q3, ma questa è un'altra storia ancora). Rispetto a Formentor, crescono le misure (4 metri e 52 di lunghezza, contro 4 metri e 45), si perde la silhouette di ispirazione SUV coupé, ma si conservano quei dettagli psichedelici come il tema a triangolo dei fari a LED anteriori e posteriori, la barra luminosa di coda a tutta larghezza e il badge Cupra illuminato che equipaggiano anche Formentor 2024. Quindi Terramar un SUV da un lato più maturo e attento al senso pratico, ma dal carattere ancora... giocherellone. Molto più che non VW Tiguan, che al contrario è un tipo serio: proporzioni e dimensioni molto simili (benché non proprio identiche), ma origini mediterranee l'una, mitteleuropee quell'altra.

4 metri e 52 di lunghezza

REGISTRO ''FANTASY''... Pure gli interni risultano un coinvolgente mix tra le misure di VW Tiguan e il progetto stilistico e tecnologico di Formentor. Modello rispetto al quale la posizione di guida è leggermente più alta, ma della quale si ritrovano sia il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, sia il display centrale a sbalzo da 12,9 pollici rivolto in direzione driver, mentre è pià largo e alto (quindi più ingombrante, ma anche più capiente come portaoggetti) il tunnel centrale, autentica spina dorsale di un endoscheletro movimentato, tridimensionale, emozionale.

''Emozionali'': gli interni

...REGISTRO CUPRA Il primo punto di contatto è il sedile di guida e apprendo che le sedute sportive, come quelle del modello che ho tra le mie mani per un paio d'ore, sono un accessorio standard. Il secondo punto di contatto è tra il volante e le mie mani: ''caldo'' da impugnare, bello da guardare e soprattutto facile a ''cliccarsi'': niente tasti a sfioramento, solo croccanti bottoni. Incluso il tasto ''Cupra'' per i driving mode: Comfort, Performance, Cupra (per le versioni VZ), Offroad (per le versioni a trazione integrale) e Individual.

Volante ''no-touch''

Le analogie con Cupra Formentor e con VW Tiguan proseguono al capitolo motorizzazioni, visto che nemmeno Terramar esce dalla zona di comfort di una gamma con motori termici o elettrificati, senza tuttavia spingersi fino al full electric. Dopotutto, per quello c'è Tavascan. In ordine di prestazioni muscolari, al lancio si spazia dunque dai 150 CV della versione 1.5 Hybrid, mossa da unità benzina 1,5 litri associata a sistema mild hybrid 48 volt, ai 272 CV di Terramar 1.5 e-Hybrid 4Drive, dove quella ''e'' in più informa della presenza di tecnologia ibrida plug-in. Ed è un plug-in di quelli tosti, con oltre 100 km di autonomia in modalità EV e una batteria da 19,7 kWh che si ricarica anche da colonnina fast (50 kW) in corrente continua. Nel mezzo, il più tradizionale 2.0 TSI 4Drive da 265 CV: un 4 cilindri turbo benzina a quattro ruote motrici che si ''ricarica'' al distributore. Il diesel? Non al lancio. Ma non è detto che...

Tre motorizzazioni, manca però il diesel...

Le differenze con VW Tiguan affiorano alla guida. La configurazione delle sospensioni anteriori MacPherson e delle sospensioni posteriori multilink, combinate al setting sportivo (ribassato di -10 mm), di serie per tutte le versioni, hanno permesso al team di ingegneri di regolare con precisione molle e ammortizzatori e perfezionare la distribuzione dei pesi. Di serie anche lo sterzo progressivo, che regola la risposta e la servoassistenza in base alla velocità, idem il servofreno elettrico, che a sua volta garantisce una risposta più rapida al pedale. Last but not least, asse anteriore con campanatura più accentuata, per una maggiore aderenza laterale alle alte velocità in curva, e nuovo braccio di controllo sull’asse anteriore con un’elastocinematica migliorata, per una risposta più immediata dello sterzo e una maggior capacità di sterzata. Ah, e la possibilità di regolare l’ESC sulla modalità Sport su tutte le motorizzazioni. Nel caso delle versioni VZ (2.0 TSI ed e-Hybrid), può essere anche disattivato (ESC Off).

Sportiva e non è solo un modo di dire

MAS DEPORTIVO Morale, anche grazie al controllo dinamico dell’assetto (DCC) di nuova generazione con ammortizzatori a due valvole, di serie sulle due VZ, nel misto veloce l'impressione è quella di guidare un SUV di una taglia inferiore: buona precisione allo sterzo, buona resistenza alle accelerazioni laterali, uscita di curva potente. Almeno, se sotto il cofano pulsano gli oltre duecentocinquanta cavalli del 2 litri turbo o del 1.5 ibrido plug-in. Il 1.5 Hybrid non lo guido, non è parte della flotta delle Terramar a mia disposizione: mi aspetto performance mitigate, ma grandi soddisfazioni alla voce consumi (attorno ai 6 l/100 km).

Assetto tonico, ottima agilità nel misto

Vado sulla fiducia e, memore dell'esperienza con Formentor e altri SUV del Gruppo VW, mi sento di affermare che l'opzione più ragionevole, almeno per la maggioranza degli utenti, sia proprio Terramar 1.5 Hybrid (prezzo di 42.250 euro), ovvero la Terramar con l'ibrido ''asintomatico'' alla guida, ma incisivo nel ridurre i consumi di carburante (vedi anche scheda tecnica). Solo l'equipaggiamento standard, ma completo di tanti accessori: l'unico del quale sento la mancanza è l'Adaptive Cruise Control, pazienza. Varianti 2.0 TSI VZ (prezzo di 53.700 euro) e 1.5 e-Hybrid VZ (da 56.250 euro), rispettivamente, adatte prevalentemente a chi non avesse problemi a ricaricare le batterie, o a fare rifornimento di benzina. Anche l'allestimento (VZ) è più ricco, d'altra parte costano di più.

Terramar VZ è ancor più ganza, ma più cara

IN CONCLUSIONE Non so quanti sceglieranno Terramar per portarne al limite le qualità dinamiche e quanti, invece, la sceglieranno per ragioni di immagine, di ''status''. Entrambi i partiti, avranno comunque ragione. Terramar un SUV bello da guardare, da abitare, da guidare. Declina al piano superiore le proprietà di Formentor, una certezza di SUV. In più, rispetto a Tiguan, non si vergogna a mostrare il proprio lato più infantile, più giocoso. Si schiera ai nastri di partenza di un campionato, quello dei SUV di taglia M, il cui pubblico oppone ai cambiamenti una certa resistenza. Sarà interessante registrare ''quanto'' pubblico sarà disposto a rinunciare a un acquisto più conservativo, e a ''tradire'' il proprio marchio preferito con il brand che una partita l'ha già vinta. Quella per il brand più... estroverso?

Cupra è un brand che, ora che c'è, ti... manda in crisi

CUPRA TERRAMAR 1.5 HYBRID DSG

Lunghezza 4.519 mm Larghezza 1.863 mm Altezza 1.584 mm Passo 2.681 mm Bagagliaio 508 - 602 litri Peso o.d.m. 1.638 kg Motore 4 cil. 1.498 cc turbo benzina mild hybrid 48V Potenza 150 CV a 5.000-6.000 giri/min. Coppia 250 Nm a 1-500-3.500 giri/min. Cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti Trazione anteriore Velocità massima 205 km/h Acc. 0-100 km/h 9,3 sec. Consumo (WTLP combinato) 6,1-6,6 l/100 km Emissioni CO2 139-152 g/km Prezzo 42.250 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/10/2024