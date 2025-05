Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid: una wagon per (re)innamorarsi? Test

La favola Cupra è una intera collana di episodi, ciascuno dei quali merita di essere sfogliato. L'episodio Cupra Leon Sportstourer è scritto per intenditori veri.

Non piacerà forse a tutti, Leon Sportstourer e-Hybrid, come invece accade a Formentor. Ma chi sa coglierne l'essenza, è un attimo che cada nella dipendenza.

E a questa wagon alla spina dal carattere sportivo e, al tempo stesso, con la testa sulle spalle, giurerà fedeltà.

Ho l'occasione di guidare una qualsiasi tra le Cupra ibride plug-in della gamma 2025: indovinate quale scelgo. Per le sexy wagon, provo ancora qualcosa di grande.



Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid: ''l'altra Cupra''

Sin dalla nascita (2018) del brand rivelazione degli ultimi tempi, la tecnologia e-Hybrid è un fattore chiave del successo Cupra.

L’adozione di motori ibridi plug-in da parte sia di Formentor, il fuoriclasse, sia ora anche di Terramar, sia della coppia di veicoli ''cerniera'' con il marchio Seat, vale a dire Leon e Leon Sportstourer, ha permesso a Cupra di attirare utenti che chiedessero non solo un look audace e un piacere di guida di squisito orientamento sport. Ma anche un feeling di guida e una gestione quotidiana molto eco. Cioè eco-logica, quindi pure eco-nomica. What else?

Cupra ha una intera gamma di ibride plug-in

Ibrido plug-in ''2.0''

Nel 2024 tutti i modelli Cupra e-Hybrid passano al pacchetto di seconda generazione: benefici a tutto campo.

Motore termico 1,5 litri turbo benzina a ciclo Miller da 150 CV o 177 CV

turbo benzina a ciclo Miller da o Motore elettrico da 85 kW ( 116 CV )

da 85 kW ( ) Batteria da 19,7 kWh

Cambio automatico doppia frizione DSG a 6 rapporti



Motorizzazione Cupra e-Hybrid sempre con doppia frizione a 6 rapporti

Potenza di sistema rispettivamente di 204 CV o 272 CV, coppia massima di 350 Nm e 400 Nm. Non saranno i 333 CV di Leon VZ Extreme, ma già ci siamo.

Ma il vero salto quantico è l'autonomia in modalità 100% elettrica fino a 125 km, cioè un range che al cliente medio, che percorre poco più di 50 km al giorno, permette in teoria di coprire la distanza quotidiana a motore termico spento. Che riaccenderà solo quando si vuole divertire nel weekend.

Dulcis in fundo, la nuova potenza di ricarica:

2 ore e 30 minuti da 0 a 100% in corrente alternata a 11 kW (e sin qui...);

26 minuti dal 10 all'80% in corrente continua fino a 50 kW (tombola!).



E com'è che Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid, la protagonista di questa pagina web, manifesta tutte queste intelligenti soluzioni?

Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid: wagon sportiva e... saggia

Leon Sportstourer è la mia preferita della compagnia: non ho mai accettato fino in fondo che le station wagon, che una volta erano una carrozzeria mainstream, ora vengano trascurate, a beneficio di SUV e crossover.

Perché una station wagon nel 2025

I SUV saranno ganzi fin che vuoi e, in tanti casi, pure pratici. Ma l'organizzazione degli spazi di una wagon, resta a mio giudizio la più naturale.

Spazio, ma anche piacere di guida più sportivo grazie al baricentro più vicino al suolo. Minore sviluppo verticale, uguale infone migliore penetrazione aerodinamica, uguale efficienza superiore.

Cupra Leon Sportstourer in 3 mosse

Non mi dilungo nella descrizione del modello, che è in commercio ormai da mesi e del quale già abbiamo scritto in tempi non sospetti.

Cupra Leon Sportstourer, gli interni

Cito solo le sue proprietà migliori:

il suo design armonico, proporzionato e su misura anche per la città ( 4 metri e 66 ), da autentica sport wagon taglia M;



armonico, proporzionato e su misura anche per la città ( ), da autentica sport wagon taglia M; interni che associano tecnologie digitali senza esagerare (display centrale touch da 12,9 pollici + Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici ) a un arredamento che differenzia Leon Sportstourer da qualsiasi altra station in circolazione;



che associano tecnologie digitali senza esagerare (display centrale touch da + Cupra Virtual Cockpit da ) a un arredamento che differenzia Leon Sportstourer da qualsiasi altra station in circolazione; la capacità di carico abbondante (da 470 a 1.450 litri), che in caso di versione e-Hybrid è peraltro leggermente penalizzata dalla presenza della grande batteria, che neutralizza il doppiofondo.



La capacità e la ''qualità'' di carico di una station wagon è ineguagliabile

Il feeling di guida

Mi soffermo su un paio di sensazioni a caldo mentre alloggio sul sedile guida profilato, impugno il volante racing e telegrafo la pedaliera sportiva con inserti metallici.

Mi accontento di Leon Sportstourer e-Hybrid in edizione 204 CV, che bastano e avanzano.

Non appena incontro alcune curve in successione, la breve distanza dal terreno ispira subito un piglio gagliardo. E la risposta è positiva: sterzo scorrevole ma diretto, auto sempre piatta in percorrenza, curve strette chiuse con massima compostezza.

Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid: tra le curve, grande agilità

Un handling fluido, quasi da coupé, più che da wagon vera e propria. Sensazione di pieno controllo in ogni frangente di guida.

In termini di prestazioni pure, l'upgrade del motopropulsore si concretizza in un fraseggio ancor più intenso tra il motore elettrico e il turbo benzina, quindi in una progressione più corposa, con la coppia massima erogata molto in basso (già a 850 giri/min., sostiene la Casa).

L'accelerazione 0-100 km/h in 7,9 secondi esprime un'indole cattivella ma non brutale: d'altra parte, c'è da conservare l'equilibrio tra performance e understatement. E a proposito dell'efficienza.

Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid 204 CV: 0-100 km/h in 7,9 secondi

Durante un breve test drive su e giù per le colline della Valpolicella e guidando prevalentemente in modalità Hybrid, il trip computer registra una media consumi (di benzina) inferiore ai 5 l/100 km e un consumo di energia elettrica di circa 17 kWh/100 km.

Imposto per dovere, a tratti, anche la funzione e-Mode: in elettrico, hai meno potenza massima, ma hai ancora coppia da vendere, e per di più in forma istantanea. Nel traffico della città non avrei dubbi: sempre e solo e-Mode., anche se questo mi costringerebbe a caricare con costanza il pacco batterie.

Mi terrei i 204 CV per gli spostamenti a lungo raggio. O a breve raggio, ma più... ludici.

Il prezzo, la rata

Cupra un marchio premium? No, un marchio... diverso

Cupra Leon Sportstourer 1-5 e-Hybrid 204 CV DSG costa di listino 44.650 euro.

Con finanziamento Cupra Way, 35 rate da 225 euro al mese, dietro anticipo di 7.800 euro.

Non è poco, non è troppo. È il prezzo da pagare per guidare una station wagon che è anche una Cupra. O, se preferisci, viceversa.

Leon Sportstourer non c'è solo ibrida plug-in. Butta un'occhiata al configuratore Cupra.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 30/05/2025