Seat Leon berlina e Sportstourer, le novità per i modelli 2025

Con l’aggiornamento del modello al MY25, la Seat introduce alcune novità nella gamma Leon. Sia la berlina sia la station wagon, che la Casa spagnola chiama Sportstourer, ora offrono due nuovi motori a benzina 1.5 TSI con potenze di 116 CV e 150 CV, oltre a due motori 1.5 Hybrid DSG con cambio automatico a doppia frizione e tecnologia mild-hybrid, disponibili nelle stesse varianti di potenza. Le dotazioni di serie includono ora un infotainment Media System con schermo da 10 pollici, le funzioni di aiuto alla guida ADAS per il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio anteriori. Nuovo anche il colore Fiord Blue, che prende il posto del Bianco nella palette delle tinte disponibili.

LA BUSINESS Per la versione Business, ci sono nuovi contenuti tecnologici e stilistici come cerchi in lega da 17 pollici, vernice metallizzata, clima automatico Climatronic, connettività con lo smartphone Full Link wireless, videocamera posteriore, Media System da 10 pollici e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Tra gli equipaggiamenti opzionali, troviamo il nuovo sistema di infotainment Navigazione Plus con schermo touch da 12,9 pollici e la tecnologia di illuminazione Matrix LED per i fari anteriori.

LA SPORTIVA Per la versione sportiva FR, ora proposta anche nel nuovo colore speciale Grigio Grafene, è disponibile il nuovo Technology Pack in due varianti:

Safe & Driving M , che include fari Matrix LED anteriori, Adaptive Cruise Control, Sistema di Navigazione Plus da 12,9 pollici e videocamera posteriore.

, che include fari Matrix LED anteriori, Adaptive Cruise Control, Sistema di Navigazione Plus da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Safe & Driving L, che aggiunge Side Assist, Exit Assist ed Exit Warning.

Prezzi e arrivo nelle concessionarie non sono ancora stati annunciati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/08/2024