CUPRA Design House: il design oltre l’automotive alla Milano Design Week 2025

The Red Thread of Design by CUPRA è il titolo del programma che unisce la casa spagnola al futuro del design e che offre una visione della sua filosofia innovativa attraverso un'esperienza immersiva.

In occasione della Milano Design Week 2025 (qui tutti gli eventi della MDW 2025), CUPRA ha quindi annunciato il debutto di CUPRA Design House, un nuovo progetto che estende la visione del brand spagnolo al di fuori del settore automobilistico. L’iniziativa mira a esplorare nuovi ambiti del design, attraverso collaborazioni con creativi e sperimentazioni tecnologiche, materiali innovativi ed estetiche non convenzionali.

Il team che avrà in mano le redini del progetto è composto da quattro manager: Ignasi Prieto CUPRA Chief Brand Officier, Jorge Diez Chief Design Officer CUPRA Design House, Cecilia Taieb Chief Operating Officer di CUPRA Design House e Francesca Sangalli Creative Head CUPRA Design House.

“Per CUPRA, il design non è solo una questione di forma; riguarda l’emozione, l’energia che scaturisce dal superare le barriere e riscrivere le regole. Ogni linea, ogni texture, ogni dettaglio è l’espressione del nostro spirito ribelle”, ha dichiarato Jorge Diez, Chief Design Officer di CUPRA Design House. Il progetto si propone come spazio di incontro per designer e brand con visioni affini, con l’obiettivo di trasformare idee sperimentali in soluzioni concrete e funzionali.

CUPRA Design House: Cecilia Taieb, Chief Operating Officer dell'ambizioso progetto

Secondo Cécilia Taïeb, Chief Operating Officer della struttura,“CUPRA Design House è il luogo in cui ci riuniremo con creativi e marchi che condividono una visione e che ci porterà a usare il design per sfidare le convenzioni e abbracciare l’ignoto. Ispirati dall’essenza delle nostre auto e dai materiali che utilizziamo per realizzarle, saremo guidati dalla nostra audace etica del design per esplorare nuove frontiere e costruire partnership che superino i confini e trasformino le idee in realtà tangibili”.

Alla base di CUPRA Design House si trovano tre concetti chiave che definiscono l’approccio al design del marchio:

CUPRA Collection

Prototipi di abbigliamento realizzati con tecnologie di adaptive knitting che si adattano al corpo, combinando diverse tecniche:

Texture a coste su braccia e busto

Strutture parametriche per valorizzare spalle e colonna vertebrale

Vestibilità per uomo e per donna pensata come una seconda pelle

CUPRA Design House: uno dei progetti è l'abbigliamento tecnico per uomo e donna

CUPRA Collabs

Partnership con creatori visionari per sperimentare linguaggi nuovi e mixare diversi mondi creativi:

Sneakers 3D Zellerfeld x CUPRA : calzature stampate in 3D che fonde design parametrico e flusso del movimento

Gilet multifunzionale MAM x CUPRA : capo che unisce gilet con cappuccio e zaino integrato

Valigeria sostenibile Harper Collective x CUPRA la partnership annunciata alla Milano Design Week 2025 ha dato vita a tre trolley di diversa misura realizzati con materiali riciclati, plastica marina e produzione etica

CUPRA Design House: la valigeria sostenibili realizzata in collaborazione con Harper Collective

CUPRA Beyond

Esplorazione del design digitale e immersivo, con progetti pensati per stimolare i sensi:

Lounge Chair: sedia progettata per esaltare un’esperienza tattile e interattiva con texture parametriche attivate sotto i punti di contatto, che pulsando offrono un’esperienza sensoriale interattiva

CUPRA Design House: i bozzetti della sedia con texture speciale

CUPRA Capsule: installazione futuristica tra tecnologia e percezione

Durante l’evento milanese, CUPRA Design House ha svelato anche CUPRA Capsule, un concept vehicle che riflette la visione del marchio sul futuro della mobilità. L’installazione propone un veicolo connesso con i passeggeri, costruito su quattro elementi distintivi:

Struttura leggera

Muscolatura avvolgente

Dettagli di design raffinati

Esperienza sensoriale integrata di luci e suoni

CUPRA Design House: CUPRA Capsule è la visione futura della mobilità sensoriale

CUPRA Capsulerappresenta un’evoluzione del concetto di mezzo di trasporto come spazio immersivo ed emozionale. Con questo progetto, CUPRA conferma la propria intenzione di spingersi oltre le convenzioni del settore, trasformando il design in linguaggio trasversale che collega tecnologia, emozione e innovazione.

CUPRA Design House segna così l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio, alimentato dalla volontà di utilizzare il design per creare qualcosa di unico.

CUPRA Design House: CUPRA Capsule esalta l'esperienza sensoriale a bordo

Infine, CUPRA Italia (qui, il sito web di CUPRA Italia con modelli e listini) prosegue la collaborazione con l’artista contemporaneo Andrea Crespi, che ha realizzato l’installazione “Future Reflections” per la Milano Design Week 2025. L’installazione è esposta dal 7 al 13 aprile presso la Garibaldi Gallery insieme al progetto “Boundless Creativity”, sviluppato dagli studenti dell’Istituto Internazionale di Design Raffles Milano.

CUPRA Design House: l'installazione ''Future Reflections'' dell'artista Andrea Crespi

