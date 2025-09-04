Hyundai i20 N Line Carbon: 500 esemplari celebrano il marchio sportivo N

Hyundai ha presentato una versione speciale della sua compatta di successo i20 (leggi la prova di Hyundai 20 mild hybrid). Si tratta della i20 N Line Carbon, una limited edition di soli 500 esemplari pensata per esaltare lo stile sportivo dell’auto coreana.
- Hyundai i20 N Line Carbon: 10 anni di sportività N
- Hyundai i20 N Line Carbon: quanto costa questo modello?
Nuova Hyundai i20 N Line Carbon: dettaglio su minigonne e cerchi in lega da 17''
CELEBRA I 10 ANNI DEL MARCHIO SPORTIVO N
L’edizione speciale celebra i dieci anni del marchio N (guarda la prova di Hyundai Ioniq 5 N), divisione dedicata alle performance e al piacere di guida. Una limited edition che rappresenta il tributo a una delle configurazioni più apprezzate della casa coreana.
Design esterno e dettagli Carbon Look
Rispetto alla recente i20 N Line, la versione Carbon introduce personalizzazioni mirate:
- Calotte degli specchi in carbon look
- Elementi dei paraurti anteriori e posteriori in finitura carbonio
- Minigonne laterali e antenna con rivestimento effetto carbonio
- Tetto nero a contrasto
- Carrozzeria in tre tinte micalizzate: Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red
Il look è completato da cerchi in lega leggera da 17” con design specifico, doppi terminali cromati e paraurti sportivi.
Nuova Hyundai i20 N Line Carbon: la calotta degli specchietti esterni in Carbon Look
Interni “racing” e tecnologia avanzata
L’abitacolo riprende lo stesso carattere dinamico con cuciture a contrasto rosse, volante in pelle traforata, sedili sportivi e pedaliera in metallo. Sono presenti anche luci ambiente LED personalizzabili e finiture dark metal.
Sul fronte tecnologico, la compatta coreana offre:
- Strumentazione digitale Supervision da 10,25”
- Sistema multimediale da 10,25” con navigazione, retrocamera e connettività Apple CarPlay e Android Auto
- Aggiornamenti OTA (Over-the-Air) e servizi Bluelink con controllo da remoto
Motore e sicurezza di bordo
Sotto il cofano lavora il motore 1.0 T-GDI da 100 CV, disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico 7 DCT con paddle shift, per assicurare vivacità di erogazione e un bel piacere di guida.
Tra i sistemi di sicurezza ADAS troviamo Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Following Assist (LFA), eCall di seconda generazione con tecnologia 4G e porte USB-C.
Nuova Hyundai i20 N Line Carbon: i due tubi di scarico cromati del motore 1.0 turbo da 100 CV
HYUNDAI I20 N LINE CARBON: QUANTO COSTA?
La nuova Hyundai i20 N Line Carbon è già ordinabile ed è proposta in Italia a 25.990 euro nella versione con cambio manaule a sei marce e 27.190 euro per quella con cambio automatico 7 DCT, esclusi eventuali incentivi o piani di finanziamento (listini e configuratore Hyundai Italia). Cosa ne pensate di questa variante sportiva della compatta coreana? Vi piace l’ispirazione sportiva di questa i20? Fatecelo sapere.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|i20 1.2 MPI MT Techline
|79 / 58
|19.900 €
|i20 1.2 MPI MT Connect Line
|79 / 58
|20.650 €
|i20 1.0 T-GDI MT Connect Line
|100 / 74
|21.850 €
|i20 1.2 GPL MT Connect Line
|80 / 60
|22.150 €
|i20 1.0 T-GDI 48V MT Connect Line
|100 / 74
|22.350 €
|i20 1.2 MPI MT Prime
|79 / 58
|22.700 €
|i20 1.0 T-GDI 48V DCT Connect Line
|100 / 74
|23.550 €
|i20 1.0 T-GDI MT Prime
|100 / 74
|23.700 €
|i20 1.0 T-GDI MT N Line
|100 / 74
|23.900 €
|i20 1.0 T-GDI 48V MT Prime
|100 / 74
|24.200 €
|i20 1.0 T-GDI 48V DCT Prime
|100 / 74
|25.400 €
|i20 1.0 T-GDI 48V DCT N Line
|100 / 74
|25.600 €
