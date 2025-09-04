Hyundai i20 N Line Carbon: 500 esemplari celebrano il marchio sportivo N

Hyundai ha presentato una versione speciale della sua compatta di successo i20 (leggi la prova di Hyundai 20 mild hybrid). Si tratta della i20 N Line Carbon, una limited edition di soli 500 esemplari pensata per esaltare lo stile sportivo dell’auto coreana.

Nuova Hyundai i20 N Line Carbon: dettaglio su minigonne e cerchi in lega da 17''

L’edizione speciale celebra i dieci anni del marchio N (guarda la prova di Hyundai Ioniq 5 N), divisione dedicata alle performance e al piacere di guida. Una limited edition che rappresenta il tributo a una delle configurazioni più apprezzate della casa coreana.

Design esterno e dettagli Carbon Look

Rispetto alla recente i20 N Line, la versione Carbon introduce personalizzazioni mirate:

Calotte degli specchi in carbon look

Elementi dei paraurti anteriori e posteriori in finitura carbonio

Minigonne laterali e antenna con rivestimento effetto carbonio

Tetto nero a contrasto

Carrozzeria in tre tinte micalizzate: Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red

Il look è completato da cerchi in lega leggera da 17” con design specifico, doppi terminali cromati e paraurti sportivi.

Nuova Hyundai i20 N Line Carbon: la calotta degli specchietti esterni in Carbon Look

Interni “racing” e tecnologia avanzata

L’abitacolo riprende lo stesso carattere dinamico con cuciture a contrasto rosse, volante in pelle traforata, sedili sportivi e pedaliera in metallo. Sono presenti anche luci ambiente LED personalizzabili e finiture dark metal.

Sul fronte tecnologico, la compatta coreana offre:

Strumentazione digitale Supervision da 10,25”

Sistema multimediale da 10,25” con navigazione, retrocamera e connettività Apple CarPlay e Android Auto

Aggiornamenti OTA (Over-the-Air) e servizi Bluelink con controllo da remoto

Motore e sicurezza di bordo

Sotto il cofano lavora il motore 1.0 T-GDI da 100 CV, disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico 7 DCT con paddle shift, per assicurare vivacità di erogazione e un bel piacere di guida.

Tra i sistemi di sicurezza ADAS troviamo Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Following Assist (LFA), eCall di seconda generazione con tecnologia 4G e porte USB-C.

Nuova Hyundai i20 N Line Carbon: i due tubi di scarico cromati del motore 1.0 turbo da 100 CV

La nuova Hyundai i20 N Line Carbon è già ordinabile ed è proposta in Italia a 25.990 euro nella versione con cambio manaule a sei marce e 27.190 euro per quella con cambio automatico 7 DCT, esclusi eventuali incentivi o piani di finanziamento (listini e configuratore Hyundai Italia). Cosa ne pensate di questa variante sportiva della compatta coreana? Vi piace l’ispirazione sportiva di questa i20? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/09/2025