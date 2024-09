Hyundai Ioniq 5 N vs Audi RS7 Performance, chi vince la sprint race? (Video)

Quasi 1.300 CV divisi tra energia alla spina e benzina per un confronto Corea/Germania che riserva delle sorprese. Vediamo come è andata

La Hyundai Ioniq 5 N è diventata in poco tempo il naturale anello di congiunzione tra il mondo dell’elettrico e quello del motorsport. Un’auto a batterie che fa tutte le cose di una supercar, in primis andare fortissimo e poi regalare tutte quelle emozioni di guida non solo sul dritto, ma anche fra i cordoli di un circuito con cambi marcia, sterzo preciso e “staccate” da coltello fra i denti. Insomma, saprete che l’elettrica coreana ha scosso il mercato e cambiato la percezione di ciò di cui è capace un veicolo a batterie incentrato sul piacere di stare al volante. Naturalmente, ha anche dimostrato di essere una rivale di tante sportive molto più costose quando si tratta di accelerare forte in rettilineo.

Drag Race Hyundai Ioniq 5 N vs Audi RS7 Performance: lo scatto delle due rivaliQUASI 1.300 CV SI CONFRONTANO E allora, poteva mancare un bel testa a testa nel classico scatto sul quarto di miglio? Certo che no! E chi, se non i ragazzi del canale YouTube CarWow potevano mettere in piedi la singolar tenzone? La sfidante sarà una Audi RS7 Performance e sebbene le due non siano rivali dirette, dato che la Hyundai è un crossover elettrico e la RS7 è una super berlina elegante, le due sono simili in termini di dimensioni, peso e potenza. Detto questo, dobbiamo ammettere che se qualcuno ci avesse detto un paio di anni fa che avremmo confrontato una Hyundai con una RS7 Performance, avremmo pensato che fossero dei matti, eppure, eccoci qui. Ma adesso veniamo alle carte d’identità di una e dell’altra. Sotto il cofano dell'Audi c'è un V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 630 CV per 850 Nm di coppia. In confronto, la Ioniq 5 N ha fino a 650 CV e 770 Nm quando attivate la modalità Boost. Nota di servizio: entrambe le auto hanno la trazione integrale. Ma adesso gustiamoci le immagini della sfida, poi facciamo qualche ragionamento.

VEDI ANCHE

AND THE WINNER IS… Avete visto? Nella prima prova, la Hyundai parte male e l'Audi riesce a prendere un piccolo vantaggio. La coreana è riuscita a colmare il divario, ma non a sufficienza per superare la RS7 prima del quarto di miglio (400 metri). Il secondo stint è stato molto più combattuto, con entrambi i piloti che sono partiti a razzo. Questa volta, la Hyundai prende il sopravvento e ottiene la vittoria, seppur con una scarto ridotto. Anche la terza e ultima gara è incredibilmente serrata, ma ancora una volta è la EV coreana a vincere. Entrambe hanno tagliato il traguardo in 11,3 secondi, ma la Hyundai si aggiudica la gara per pochi centesimi.

Drag race Hyundai Ioniq 5 N vs Audi RS7 Performance: vince la coreana, ma di pocoOTTANI VS KILOWATT, QUALE FUTURO NEL MOTORSPORT? Questo risultato è ancora più impressionante se si considera che la Ioniq 5 N aveva gomme Pirelli P Zero, che non sono così performanti come le Continental SportContact 7 della RS7 Performance. Quindi, elettricità contro ottani, crossover dalle forme spigolose contro berlina sportiva super affilata. Il mondo automotive si sta ribaltando? A noi l’aroma della benzina e il rumore dei pistoni piace ancora. Ma, signori, se l’energia alla spina è questa, beh, possiamo fare un ragionamento…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/09/2024