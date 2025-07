Hyundai Tucson e Kona N1: ora i SUV sono anche in versione autocarro

In un contesto in cui la mobilità professionale richiede opzioni sempre più flessibili e sostenibili, Hyundai introduce l’omologazione autocarro N1 per due modelli chiave della propria gamma SUV: Tucson (guarda la video prova di Hyundai Tucson 2024) e Kona (leggi la prova di Hyundai Kona).

Si tratta di una soluzione pensata per la mobilità aziendale, che consente di estendere l’utilizzo di questi veicoli anche al trasporto merci, senza modifiche strutturali e mantenendo la configurazione a cinque posti.

Hyundai Tucson e Kona N1: il SUV coreano Tucson anche con omologazione autocarro

L’omologazione N1 viene realizzata tramite un kit tecnico installato post-produzione nel vano bagagli. Il sistema non comporta alterazioni permanenti: i componenti sono rimovibili, non sono presenti griglie fisse e non viene compromessa né l’abitabilità né la dotazione tecnologica. Il kit è coperto da una garanzia di 60 mesi e il veicolo può essere riportato alla configurazione originaria.

Restano tutti i vantaggi fiscali

Questo tipo di omologazione consente di accedere ai vantaggi fiscali previsti per i veicoli a uso strumentale, rendendo Tucson e Kona opzioni versatili per aziende e professionisti.

Hyundai Tucson e Kona N1: allestimento pratico e differenti motorizzazioni per Kona autocarro

L’omologazione N1 è disponibile su un’ampia gamma di motorizzazioni, sia tradizionali sia elettrificate:

Per Tucson : mild hybrid 48V benzina e diesel, full hybrid da 215 CV (2WD/4WD), plug-in hybrid da 253 CV (2WD)

Per Kona: turbo benzina 1.0 T-GDI (100 CV) e 1.6 T-GDI (138 CV), mild hybrid 1.0 T-GDI 48V, full hybrid 1.6 GDI HEV (129 CV), elettrico con batterie da 48,6 o 64,8 kWh

Due modelli già in listino

Hyundai Tucson e Kona N1sono già ordinabili presso la rete ufficiale (guarda la homepage di Hyundai Italia). Una proposta che amplia l’offerta del marchio, unendo funzionalità SUV e praticità autocarro. Vi interessano Tucson e Kona omologati N1? Se volete approfondire l’argomento sui due modelli Hyundai potete fare clic su questo link.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/07/2025